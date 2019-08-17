Армия и оружие
В США захотели российскую «Мертвую руку»Lenta.ru 09:05
США необходим собственный аналог советско-российского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука»), пишут в War on the Rocks американские военные специалисты Адам Лоутер и Кертис МакГиффин.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 17:13, Ашберн
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на слова о позорном судействе
Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал слова нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, назвавшего позором судейство в матче шестого тура чемпионата России.
Обновлено в 16:27
Космос
Компания Virgin Galactic показала новый космопорт
Центр управления будущими суборбитальными полетами и самолет-носитель, который должен служит платформой для запуска космических кораблей продемонстрировало в четверг журналистам в штате Нью-Мексико руководство компании Virgin Galactic.
Обновлено 15 августа в 13:33
Политика
Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы
В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено в 07:53
Общество
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за непогоды
Обновлено вчера в 07:25
Футбол
Шюррле: хочу забить Акинфееву в красно-белой форме
Обновлено в 17:07
Происшествия
Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии
Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.
Обновлено вчера в 14:25
Общество
Проездные запретят пополнять без паспорта
«Либо у держателей карт при пополнении наличными будут запрашивать документ, удостоверяющий личность, либо операторы транспортных карт будут менять договорную схему, чтобы карты перестали быть электронными кошельками», — объяснила последствия исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.
Обновлено вчера в 08:25
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Обновлено в 14:26
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Наука
Медики дали 22 совета по продлению жизни
Медики назвали 22 совета, помогающие продлить жизнь.
Обновлено в 09:25
Авто
Opel покажет самые экономичные модели во Франкфурте
Для нового поколения Corsa, которое тесно связано с последним Peugeot 208, планируется зарезервировать специальное место.
Обновлено в 10:10
Наука
Новый экзокостюм облегчил одновременно и бег, и ходьбу
Испытания на беговой дорожке, в которых участвовали девять добровольцев, показали, что благодаря экзокостюму при ходьбе со скоростью 1,5 м/с человек экономит 9,3% энергии, а при беге со скоростью 2,5 м/с — 4%. Это эквивалентно тому, если бы человек разом сбросил 7,4 или 5,7 килограмма.
Обновлено 15 августа в 14:00
Политика
Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря.
Обновлено в 11:26
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Кино
Луди Линь сыграет Лю Кана в экранизации «Mortal Kombat»
Популярная во всем мире серия видеоигр «Mortal Kombat» основная на файтинге с поединками один на один.
Обновлено вчера в 10:08
Экономика
Тариф не по плану: средний чек на услуги ЖКХ за год вырос на 5%
В первом полугодии 2019-го средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг вырос на 5%, до 3687 рублей, следует из проведённого «Известиями» консенсус-опроса банков из топ-50.
Обновлено вчера в 17:01
Авто
Могут ли выписать штраф за багажник на крыше?
Увы, не весь урожай можно разместить в багажнике или в салоне автомобиля, поэтому многие и приобретают кофры на крыши своих машин.
Обновлено в 13:30
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Порошенко назвал себя в декларации президентом Украины
В декларации, которую Порошенко подал 7 августа, указано, что место работы бывшего украинского лидера — "администрация президента Украины", а занимаемая должность — "президент Украины".
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Завершились пятые Армейские международные игры
Обновлено в 03:40
Происшествия
Взрыв прогремел во время свадьбы в Кабуле
Взрыв прогремел во время свадебной церемонии в столице Афганистана Кабуле.
Обновлено в 16:53
Происшествия
Пожар произошел на шахте в Кузбассе
В Кузбассе в шахте "Грамотеинская" произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
Обновлено в 15:50
Футбол
Алаба намекнул на уход из «Баварии» в 2020 году
Защитник «Баварии» Давид Алаба не исключил вероятность смены клуба в 2020 году.
Обновлено в 16:47
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 03:11
Происшествия
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
«Кинжал» захотели «приземлить» из-за США
Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) позволяет России создать наземный вариант авиационного комплекса «Кинжал», пишет «Военно-промышленный курьер».
Обновлено в 05:14
Кино
«Отпуск» взял приз за лучшую режиссуру на фестивале в Швейцарии
Жюри присудило ленте приз за лучшую режиссуру в программе Pardi di domani («Леопарды завтрашнего дня»).
Обновлено в 17:02
Общество
В Катаре начали красить дороги в голубой цвет для борьбы с жарой
Дороги в Дохе стали красить в голубой цвет, чтобы охладить их, передает в субботу, 17 августа, «РИА Новости» со ссылкой на местное издание Ar Raya.
Обновлено в 08:35