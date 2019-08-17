Армия и оружие

В США захотели российскую «Мертвую руку»Lenta.ru 09:05

США необходим собственный аналог советско-российского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука»), пишут в War on the Rocks американские военные специалисты Адам Лоутер и Кертис МакГиффин.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

В США заявили, что Вашингтону необходим аналог российской «Мертвой руки»

ФАН12:47

США захотели иметь аналог российского комплекса «Мертвая рука»

Московский Комсомолец14:54

Военные эксперты призвали США создать аналог российской «Мертвой руки»

Газета.Ru13:44

США нуждаются в аналоге российского комплекса «Мертвая рука»

РЕН ТВ15:51

В США захотели российскую «Мертвую руку»

Рамблер10:31

В США призвали создать аналог советской системы ответного удара «Периметр»

Военное обозрение10:13

В США захотели российскую «Мертвую руку»

Lenta.ru09:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 17:13, Ашберн
Общество

Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Происшествия

Названа причина нападения Макгрегора на пожилого мужчину в баре

Обновлено в 16:53
Футбол

Глушаков ответил Дзюбе на слова о позорном судействе

Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал слова нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, назвавшего позором судейство в матче шестого тура чемпионата России.
Обновлено в 16:27
Космос

Компания Virgin Galactic показала новый космопорт

Центр управления будущими суборбитальными полетами и самолет-носитель, который должен служит платформой для запуска космических кораблей продемонстрировало в четверг журналистам в штате Нью-Мексико руководство компании Virgin Galactic.
Обновлено 15 августа в 13:33
Политика

Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы

В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено в 07:53
Общество

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

Обновлено вчера в 07:25
Футбол

Шюррле: хочу забить Акинфееву в красно-белой форме

Обновлено в 17:07
Происшествия

Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии

Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.
Обновлено вчера в 14:25
Общество

Проездные запретят пополнять без паспорта

«Либо у держателей карт при пополнении наличными будут запрашивать документ, удостоверяющий личность, либо операторы транспортных карт будут менять договорную схему, чтобы карты перестали быть электронными кошельками», — объяснила последствия исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.
Обновлено вчера в 08:25
Футбол

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»

Обновлено в 14:26
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Наука

Медики дали 22 совета по продлению жизни

Медики назвали 22 совета, помогающие продлить жизнь.
Обновлено в 09:25
Авто

Opel покажет самые экономичные модели во Франкфурте

Для нового поколения Corsa, которое тесно связано с последним Peugeot 208, планируется зарезервировать специальное место.
Обновлено в 10:10
Наука

Новый экзокостюм облегчил одновременно и бег, и ходьбу

Испытания на беговой дорожке, в которых участвовали девять добровольцев, показали, что благодаря экзокостюму при ходьбе со скоростью 1,5 м/с человек экономит 9,3% энергии, а при беге со скоростью 2,5 м/с — 4%. Это эквивалентно тому, если бы человек разом сбросил 7,4 или 5,7 килограмма.
Обновлено 15 августа в 14:00
Политика

Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря.
Обновлено в 11:26
Общество

Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения

Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Кино

Луди Линь сыграет Лю Кана в экранизации «Mortal Kombat»

Популярная во всем мире серия видеоигр «Mortal Kombat» основная на файтинге с поединками один на один.
Обновлено вчера в 10:08
Экономика

Тариф не по плану: средний чек на услуги ЖКХ за год вырос на 5%

В первом полугодии 2019-го средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг вырос на 5%, до 3687 рублей, следует из проведённого «Известиями» консенсус-опроса банков из топ-50.
Обновлено вчера в 17:01
Авто

Могут ли выписать штраф за багажник на крыше?

Увы, не весь урожай можно разместить в багажнике или в салоне автомобиля, поэтому многие и приобретают кофры на крыши своих машин.
Обновлено в 13:30
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

Порошенко назвал себя в декларации президентом Украины

В декларации, которую Порошенко подал 7 августа, указано, что место работы бывшего украинского лидера — "администрация президента Украины", а занимаемая должность — "президент Украины".
Обновлено вчера в 14:30
Политика

Завершились пятые Армейские международные игры

Обновлено в 03:40
Происшествия

Взрыв прогремел во время свадьбы в Кабуле

Взрыв прогремел во время свадебной церемонии в столице Афганистана Кабуле.
Обновлено в 16:53
Происшествия

Пожар произошел на шахте в Кузбассе

В Кузбассе в шахте "Грамотеинская" произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
Обновлено в 15:50
Футбол

Алаба намекнул на уход из «Баварии» в 2020 году

Защитник «Баварии» Давид Алаба не исключил вероятность смены клуба в 2020 году.
Обновлено в 16:47
Наука

Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США

Обновлено в 03:11
Происшествия

Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321

Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

«Кинжал» захотели «приземлить» из-за США

Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) позволяет России создать наземный вариант авиационного комплекса «Кинжал», пишет «Военно-промышленный курьер».
Обновлено в 05:14
Кино

«Отпуск» взял приз за лучшую режиссуру на фестивале в Швейцарии

Жюри присудило ленте приз за лучшую режиссуру в программе Pardi di domani («Леопарды завтрашнего дня»).
Обновлено в 17:02
Общество

В Катаре начали красить дороги в голубой цвет для борьбы с жарой

Дороги в Дохе стали красить в голубой цвет, чтобы охладить их, передает в субботу, 17 августа, «РИА Новости» со ссылкой на местное издание Ar Raya.
Обновлено в 08:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное