Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от вейпаРИА Новости 16:34
Первый случай смерти в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, зафиксирован в штате Иллинойсе в США.
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с чего всё началось
В департаменте общественного здравоохранения штата Иллинойс отметили, что молодого человека госпитализировали с тяжелым респираторным заболеванием из-за курения вейпа.ТК Звезда19:14
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Шоу-бизнес
Егор Крид улетел в Барселону с Алесей Кафельниковой
Обновлено в 09:27
Политика
Омелян пообещал поднять украинский флаг над Владивостоком
Министр инфраструктуры Украины заявил, что Европа станет такой только тогда, когда над Владивостоком будет поднят украинский флаг как "это было сто лет назад".
Обновлено в 22:02
Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено в 16:51
Политика
МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге
Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 15:12
Происшествия
Российские врачи сбежали из операционной после смерти роженицы
Как отмечает Telegram-канал Mash, медики просто сбежали из операционной после смерти роженицы.
Обновлено в 13:46
Технологии
В Дании пересмотрят 10 тысяч приговоров из-за ошибок в данных о местоположении телефонов
В Дании перепроверят более десяти тысячи судебных решений из-за ошибок в обработке данных, полученных от сотовых операторов при поиске преступников.
Обновлено в 21:46
Политика
Лукашенко рассказал, что Зеленский попросил помощи у Белоруссии
Президент Украины Владимир Зеленский просил у Белоруссии "какой-то поддержки", заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Обновлено в 12:11
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137
У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Норвегии назвали вероятную причину смерти соратника Ассанжа
Кибераналитик пропал без вести 20 августа прошлого года В полиции Норвегии несчастный случай назвали вероятной версией гибели пропавшего соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Арьена Кампхейса, пишет РИА Новости.
Обновлено в 16:05
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Политика
США планируют вновь открыть консульство в Гренландии
Государственный департамент США заявил о намерении вновь открыть консульство страны в Гренландии на фоне возросшего стратегического и экономического интереса к территории Дании, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на письмо ведомства к сенату.
Обновлено в 22:05
Шоу-бизнес
Елена Летучая: «Сломан нос и на переносице шрам»
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Освобождение Кишинёва от немецко-фашистских захватчиков. 24 августа 1944 года
Ясско-Кишинёвская операция началась 20 августа, её целью было окружить и разгромить немецко-румынскую группировку, прикрывавшую балканское направление.
Обновлено в 22:00
Музыка
Путин оценил важность фестиваля «Спасская башня»
Обновлено в 14:33
Армия и оружие
Черноморцы провели учения по очистке воды на Донузлаве
Подразделения морского инженерного полка Черноморского флота РФ провели учения по очистке воды в озере Донузлав.
Обновлено в 05:50
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено в 16:20
Политика
CMA CGM не пойдет на Севморпуть
Ни одно из 500 судов CMA CGM не пойдут по Северному морскому пути.
Обновлено в 09:12
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 12:41
Авто
Внедорожник Aurus представят на Московском автосалоне в 2020 году
Глава Aurus Адиль Ширинов сообщил, что внедорожник Aurus Komendant представят широкой публике в 2020 году на Московском автосалоне.
Обновлено в 07:30
Космос
Астронавты NASA совершили выход в открытый космос
Обновлено 21 августа в 10:20
Армия и оружие
КНДР снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР вновь запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Обновлено в 19:38
Политика
Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого израильский премьер рассказал о своем визите на Украину.
Обновлено в 08:52
Экономика
Группа ГАЗ намерена перейти на четырехдневную рабочую неделю
Подчеркивается, что все сотрудники группы ГАЗ уведомлены о возможности введения четырехдневной рабочей недели на период с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Майли Сайрус прокомментировала развод с Лиамом Хемсвортом
Американская певица и актриса Майли Сайрус впервые решила прокомментировать развод с актером Лиамом Хемсвортом в социальных сетях после того, как ее стали обвинять в изменах и обмане.
Обновлено в 16:55
Экономика
США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн
Deutsche Bank согласился выплатить $16,2 млн для урегулирования обвинений в нарушении американского закона о коррупции, сообщили в федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Обновлено в 03:19
Музыка
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле: Бог ей судья
Обновлено вчера в 10:03
Космос
ЦПК сообщил, какие космонавты полетят на МКС в 2020 году
Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина опубликовал на своем сайте имена российских участников экипажей кораблей "Союз МС-17" и "Союз МС-18", которые отправятся на Международную космическую станцию.
Обновлено в 20:50