с чего всё началось

Первый случай смерти в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, зафиксирован в штате Иллинойсе в США.

В США зафиксировали первый случай смерти от вейпа

Политика Омелян пообещал поднять украинский флаг над Владивостоком Министр инфраструктуры Украины заявил, что Европа станет такой только тогда, когда над Владивостоком будет поднят украинский флаг как "это было сто лет назад".

Культура Никита Михалков перенес серию операций на ноге Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.

Политика МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.

Происшествия Российские врачи сбежали из операционной после смерти роженицы Как отмечает Telegram-канал Mash, медики просто сбежали из операционной после смерти роженицы.

Технологии В Дании пересмотрят 10 тысяч приговоров из-за ошибок в данных о местоположении телефонов В Дании перепроверят более десяти тысячи судебных решений из-за ошибок в обработке данных, полученных от сотовых операторов при поиске преступников.

Политика Лукашенко рассказал, что Зеленский попросил помощи у Белоруссии Президент Украины Владимир Зеленский просил у Белоруссии "какой-то поддержки", заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Политика Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.

Происшествия Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137 У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.

Происшествия В Норвегии назвали вероятную причину смерти соратника Ассанжа Кибераналитик пропал без вести 20 августа прошлого года В полиции Норвегии несчастный случай назвали вероятной версией гибели пропавшего соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Арьена Кампхейса, пишет РИА Новости.

Общество Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.

Политика США планируют вновь открыть консульство в Гренландии Государственный департамент США заявил о намерении вновь открыть консульство страны в Гренландии на фоне возросшего стратегического и экономического интереса к территории Дании, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на письмо ведомства к сенату.

Армия и оружие Черноморцы провели учения по очистке воды на Донузлаве Подразделения морского инженерного полка Черноморского флота РФ провели учения по очистке воды в озере Донузлав.

Финансы Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.

Политика CMA CGM не пойдет на Севморпуть Ни одно из 500 судов CMA CGM не пойдут по Северному морскому пути.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Авто Внедорожник Aurus представят на Московском автосалоне в 2020 году Глава Aurus Адиль Ширинов сообщил, что внедорожник Aurus Komendant представят широкой публике в 2020 году на Московском автосалоне.

Армия и оружие КНДР снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря КНДР вновь запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

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Экономика Группа ГАЗ намерена перейти на четырехдневную рабочую неделю Подчеркивается, что все сотрудники группы ГАЗ уведомлены о возможности введения четырехдневной рабочей недели на период с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года.

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Экономика США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн Deutsche Bank согласился выплатить $16,2 млн для урегулирования обвинений в нарушении американского закона о коррупции, сообщили в федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).