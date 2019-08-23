Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпаRT на русском вчера в 17:45
В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет. Об этом сообщило издание USA Today со ссылкой на Департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс.
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с чего всё началось
В департаменте общественного здравоохранения штата Иллинойс отметили, что молодого человека госпитализировали с тяжелым респираторным заболеванием из-за курения вейпа.ТК Звездавчера в 19:14
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Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом
В Москве госпитализировали музыканта и актера Петра Мамонова. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке.
Обновлено в 07:45
Здоровье
В России за пять лет увеличилось число страдающих ожирением
Число россиян с диагнозом «ожирение» за последние пять лет выросло почти в полтора раза.
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Украинский беспилотник сбили в ЛНР
Украинский беспилотник, проводивший разведку у линии соприкосновения в Донбассе, сбили в районе населенного пункта Калиновка, заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
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Экономика
Deutsche Bank заплатит $16 млн штрафа за прием на работу россиян
Deutsche Bank будет вынужден заплатить свыше $16 млн штрафа из-за обвинений, что финансовая организация якобы в корыстных целях, чтобы извлечь выгоду, нанимала родственников иностранных чиновников, в том числе и российских.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Калуге
Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.
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В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".
Обновлено в 07:29
Общество
Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет
Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.
Обновлено в 08:17
Политика
Крымские татары отвергли предложение Зеленского по автономии
Крымские татары не нуждаются в создании каких-либо призрачных национально-территориальных автономий, президенту Украины Владимиру Зеленскому пора прекратить вмешиваться во внутренние дела российского полуострова, заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
Обновлено в 08:33
Политика
Посол России в Великобритании Александр Яковенко ушел в отставку
Посол России в Великобритании Александр Яковенко завершил свою миссию в Лондоне.
Обновлено в 08:28
Происшествия
«Уральские авиалинии» исключили сдачу севшего в поле А321 в музей
Самолет Airbus А321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, утром 15 августа сразу после взлета из аэропорта "Жуковский" совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области.
Обновлено в 05:00
Футбол
«Динамо» победило «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Динамо» обыграли «Тамбов» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:09
Игры
Ритуалы по инструкции: Exorcise the Demons выйдет в сентябре
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Зеленский сообщил об утренних СМС о потерях в Донбассе
Обновлено в 08:14
Гаджеты
Владельцы iPhone перестали покупать новые смартфоны Apple
Только 7% опрошенных планируют потратить на новый iPhone или другой смартфон более тысячи долларов.
Обновлено вчера в 08:19
Армия и оружие
Северная Корея осуществила ракетный пуск
Обновлено вчера в 18:55
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
Фигурное катание
Стартовал первый этап Гран-при по фигурному катанию
Во французском городе-курорте Куршевель стартовал первый этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию.
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Космос
Разработчик робота «Федора» рассказал о его использовании на МКС
Обновлено вчера в 02:26
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено вчера в 09:20
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий".
Обновлено в 07:08
Происшествия
В Ижевске завели дело после ДТП с автобусом
Правоохранители Удмуртии возбудили дело о нарушении правил дорожного движения после столкновения пассажирского автобуса с опорой трубопровода в Ижевске, в результате которого пострадали 25 человек, сообщили РИА Новости в МВД по Удмуртии.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Под Волгоградом пять человек погибли в ДТП с автобусом
Водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где допустил лобовой столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим из Москвы в Жирновск.
Обновлено в 06:13
Общество
Крупнейшей мечети Европы дали имя пророка, а не Кадырова
Ранее сообщалось, что мечети дадут имя Рамзана Кадырова, но сам глава Чечни на открытии сказал, что ее назовут "Гордость мусульман" и носить она будет имя пророка Мухаммеда.
Обновлено вчера в 08:33
Кино
Актриса Александра Назарова похоронена на Троекуровском кладбище
Народная артистка России Александра Назарова была похоронена на Троекуровском кладбище в субботу, 24 августа.
Обновлено в 08:13
Гаджеты
Опрос Redmi: большинство пользователей готово отказаться от стандартного разъема для наушников
Примерно вдвое меньше пользователей готовы отказаться от инфракрасного излучателя, и только чуть больше 9,3% могут пожертвовать портом USB-C.
Обновлено в 02:22
Политика
Путин поручил решить вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию
Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.
Обновлено в 05:05
Политика
Трамп и Макрон проводят двустороннюю встречу в Биаррице
Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон накануне открытия саммита G7 встретились за рабочим завтраком.
Обновлено в 08:56
Наука
Как работает альцгеймерическая мутация
Оказалось, что австралийская мутация отчасти меняет спиральную укладку того участка АРР, который находится в мембране, и делает его более доступным для воды, так что в результате ферменту становится проще отщеплять от АРР именно высокопатогенный бета-амилоид – количество бета-амилоида из 42 аминокислот в мозге повышается.
Обновлено вчера в 01:24