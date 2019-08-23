Здоровье

В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпаRT на русском вчера в 17:45

В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет. Об этом сообщило издание USA Today со ссылкой на Департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс.
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с чего всё началось
В департаменте общественного здравоохранения штата Иллинойс отметили
, что молодого человека госпитализировали с тяжелым респираторным заболеванием из-за курения вейпа.
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