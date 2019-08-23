Здоровье

В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпаRT на русском вчера в 17:45

В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет. Об этом сообщило издание USA Today со ссылкой на Департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс.
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с чего всё началось
В департаменте общественного здравоохранения штата Иллинойс отметили
, что молодого человека госпитализировали с тяжелым респираторным заболеванием из-за курения вейпа.
ТК Звездавчера в 19:14

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В американском штате Иллинойс впервые зафиксировали смерть от вейпа

РБКвчера в 18:11

Почти 200 человек заболели в США из-за курения электронных сигарет

РИА Новостивчера в 17:45

В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа

RT на русскомвчера в 17:45

В США зарегистрировали первую смерть после курения вейпа

ТАССвчера в 17:24

Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в США

Газета.Ruвчера в 16:47

В США умер первый вейпер

Lenta.ruвчера в 18:01

Первая смерть от вейпа зафиксирована в Иллинойсе

РЕН ТВвчера в 16:41
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Армия и оружие

Россия поднимет в ОБСЕ и ПАСЕ вопрос о ракетных испытаниях США

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Зеленский подготовил новую должность для Арсена Авакова

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Политика

Захарова оценила слова Омеляна об украинском флаге во Владивостоке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о возможности единства Европы только при условии поднятия украинского флага во Владивостоке, как «это было сто лет назад».
Обновлено в 03:03
Армия и оружие

В Армии США заявили о стремлении к информационному доминированию

Глава командования Сухопутных войск США по подготовке личного состава и разработке доктрин генерал Пол Фанк заявил, что американская армия должна достичь «превосходства» в информационной сфере.
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Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил о необходимых для школьников прививках

Роспотребнадзор в субботу, 24 августа, опубликовал список прививок, которые защитят иммунитет школьников.
Обновлено в 02:38
Авто

Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России

Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.
Обновлено вчера в 06:28
Киберспорт

OG второй раз подряд сыграет в гранд-финале The International

Обновлено в 04:16
Политика

Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.
Обновлено вчера в 23:54
Космос

В NASA назвали причину неудачной стыковки «Союза МС-14» с МКС

Стыковка космического корабля "Союз", на борту которого находится робот "Федор", с Международной космической станцией (МКС) была прервана из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" на борту станции.
Обновлено в 03:00
Культура

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира

Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Технологии

Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку

Из Мурманска вышла первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов». Известно, что судно взяло курс на Певек.
Обновлено вчера в 10:15
Фигурное катание

Ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева выиграла первый этап Гран-при

Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа Гран-при, который прошел в Куршевеле.
Обновлено вчера в 17:21
Политика

День независимости Украины пройдет без парада

Украина сегодня отмечает День независимости. Президент Владимир Зеленский предложил новый формат празднования.
Обновлено в 03:23
Общество

Эксперт предрек принцу Гарри потерю популярности из-за лицемерия

Королевский эксперт Дункан Ларкомб считает, что принц Гарри вскоре может лишиться своей популярности.
Обновлено в 01:35
Происшествия

На АК «Победа» возбудили дело из-за недопуска пассажира на рейс

Управлением Роспотребнадзора по Москве возбуждено дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании "Победа" по факту недопуска пассажира на рейс.
Обновлено в 03:59
Футбол

Сульшер: «Погба продолжит пробивать пенальти»

Наставник манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер заверил, что продолжит доверять французскому хавбеку.
Обновлено вчера в 06:40
Экономика

«Газпром» планирует газифицировать Волгоградскую область к 2025 году

"Газпром" планирует полностью газифицировать Волгоградскую область к 2025 году, заявил журналистам председатель совета директоров компании Виктор Зубков по итогам совещания с главой региона Андреем Бочаровым.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия

На Ставрополье во время кесарева умерла женщина

Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия

Состояние пострадавшей в Турции девочки улучшилось

Обновлено вчера в 13:57
Здоровье

На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов

Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
Обновлено вчера в 23:23
Гаджеты

Опрос Redmi: большинство пользователей готово отказаться от стандартного разъема для наушников

Примерно вдвое меньше пользователей готовы отказаться от инфракрасного излучателя, и только чуть больше 9,3% могут пожертвовать портом USB-C.
Обновлено в 02:22
Кино

На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России

В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.
Обновлено вчера в 02:34
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено 22 августа в 11:18
Баскетбол

Мэттью Макконахи стал совладельцем будущего клуба MLS

Известный голливудский актер Мэттью Макконахи стал совладельцем «Остина», сообщает официальный Twitter будущего клуба MLS.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие

Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок

Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Кино

Скончался популярный переводчик фильмов Юрий Живов

Обновлено вчера в 19:00
Хоккей

Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин

1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 09:59
Общество

В американском приюте поселился огромный кот

В американском приюте для животных Моrris Аnimаl Rеfugе в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция.
Обновлено вчера в 10:09
Главное