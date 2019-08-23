Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпаRT на русском вчера в 17:45
В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет. Об этом сообщило издание USA Today со ссылкой на Департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс.
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с чего всё началось
В департаменте общественного здравоохранения штата Иллинойс отметили, что молодого человека госпитализировали с тяжелым респираторным заболеванием из-за курения вейпа.ТК Звездавчера в 19:14
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Армия и оружие
Россия поднимет в ОБСЕ и ПАСЕ вопрос о ракетных испытаниях США
Российская делегация намерена поднять вопрос об агрессивной политике США по разрушению системы контроля в сфере вооружений на осенних сессиях ПА ОБСЕ и ПАСЕ, заявил в субботу председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Обновлено в 04:16
Политика
Зеленский подготовил новую должность для Арсена Авакова
Как пишет депутат Верховной рады Сергей Лещенко в своем Телеграм-канале, президент Украины Владимир Зеленский подготовил для Авакова новую должность.
Обновлено в 04:28
Политика
Путин поручил восстановить справедливость по отношению к шахтерам
В четверг с просьбой восстановить социальную справедливость к президенту обратился глава этого профсоюза Иван Мохначук на встрече главы государства с руководителями угледобывающих регионов.
Обновлено в 04:31
Политика
Захарова оценила слова Омеляна об украинском флаге во Владивостоке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о возможности единства Европы только при условии поднятия украинского флага во Владивостоке, как «это было сто лет назад».
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
В Армии США заявили о стремлении к информационному доминированию
Глава командования Сухопутных войск США по подготовке личного состава и разработке доктрин генерал Пол Фанк заявил, что американская армия должна достичь «превосходства» в информационной сфере.
Обновлено вчера в 13:55
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о необходимых для школьников прививках
Роспотребнадзор в субботу, 24 августа, опубликовал список прививок, которые защитят иммунитет школьников.
Обновлено в 02:38
Авто
Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России
Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.
Обновлено вчера в 06:28
Политика
Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.
Обновлено вчера в 23:54
Космос
В NASA назвали причину неудачной стыковки «Союза МС-14» с МКС
Стыковка космического корабля "Союз", на борту которого находится робот "Федор", с Международной космической станцией (МКС) была прервана из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" на борту станции.
Обновлено в 03:00
Культура
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку
Из Мурманска вышла первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов». Известно, что судно взяло курс на Певек.
Обновлено вчера в 10:15
Фигурное катание
Ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева выиграла первый этап Гран-при
Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа Гран-при, который прошел в Куршевеле.
Обновлено вчера в 17:21
Политика
День независимости Украины пройдет без парада
Украина сегодня отмечает День независимости. Президент Владимир Зеленский предложил новый формат празднования.
Обновлено в 03:23
Общество
Эксперт предрек принцу Гарри потерю популярности из-за лицемерия
Королевский эксперт Дункан Ларкомб считает, что принц Гарри вскоре может лишиться своей популярности.
Обновлено в 01:35
Происшествия
На АК «Победа» возбудили дело из-за недопуска пассажира на рейс
Управлением Роспотребнадзора по Москве возбуждено дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании "Победа" по факту недопуска пассажира на рейс.
Обновлено в 03:59
Футбол
Сульшер: «Погба продолжит пробивать пенальти»
Наставник манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер заверил, что продолжит доверять французскому хавбеку.
Обновлено вчера в 06:40
Экономика
«Газпром» планирует газифицировать Волгоградскую область к 2025 году
"Газпром" планирует полностью газифицировать Волгоградскую область к 2025 году, заявил журналистам председатель совета директоров компании Виктор Зубков по итогам совещания с главой региона Андреем Бочаровым.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
На Ставрополье во время кесарева умерла женщина
Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
Состояние пострадавшей в Турции девочки улучшилось
Обновлено вчера в 13:57
Здоровье
На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов
Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
Обновлено вчера в 23:23
Гаджеты
Опрос Redmi: большинство пользователей готово отказаться от стандартного разъема для наушников
Примерно вдвое меньше пользователей готовы отказаться от инфракрасного излучателя, и только чуть больше 9,3% могут пожертвовать портом USB-C.
Обновлено в 02:22
Кино
На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России
В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.
Обновлено вчера в 02:34
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено 22 августа в 11:18
Баскетбол
Мэттью Макконахи стал совладельцем будущего клуба MLS
Известный голливудский актер Мэттью Макконахи стал совладельцем «Остина», сообщает официальный Twitter будущего клуба MLS.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Кино
Скончался популярный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено вчера в 19:00
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 09:59
Общество
В американском приюте поселился огромный кот
В американском приюте для животных Моrris Аnimаl Rеfugе в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция.
Обновлено вчера в 10:09