Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпаRT на русском 17:45
В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет. Об этом сообщило издание USA Today со ссылкой на Департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс.
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Футбол
Хенрик Ларссон покинул пост тренера «Хельсингборга» из-за оскорблений
Главный тренер «Хельсингборга» Хенрик Ларссон ушел из команды спустя 2 месяца после назначения из-за большого количества оскорблений в свой адрес.
Обновлено в 09:07
Политика
Дональд Трамп призвал американские компании уйти из Китая
В последующих твитах лидер страны добавил, что американским компаниям следует уйти из Китая и немедленно искать альтернативные места производства своей продукции.
Обновлено в 15:59
Общество
Десятки тысяч жителей Гонконга взялись за руки и образовали живые цепи
Десятки тысяч демонстрантов в Гонконге образовали вечером в пятницу многокилометровые живые цепи, взявшись за руки.
Обновлено в 09:45
Наука
Голосовые помощники пожаловались на грубость пользователей
Роботы пожаловались на грубость пользователей и спрогнозировали конфликт с людьми.
Обновлено 21 августа в 07:14
Происшествия
Состояние пострадавшей в Турции девочки улучшилось
Врачи зафиксировали незначительное улучшение состояния девочки, пострадавшей в отеле турецкого города Бодрум.
Обновлено в 13:57
Политика
Лукашенко представят программу интеграции с Россией
В июле Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 15:48
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Кино
Как актер из «17 мгновений весны» умер после ссоры с Лиозновой
Советский актер Лаврентий Масоха, которого массовый зритель запомнил по фразе его персонажа Шольца из многосерийного фильма "17 мгновений весны", родился ровно 110 лет назад - 23 августа 1909 года.
Обновлено в 16:21
Политика
Зеленскому предложили план признания Крыма российским
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинским властям разработать план поэтапного признания Крыма частью России.
Обновлено вчера в 23:51
Экономика
Федеральные власти помогут достроить проблемные дома в Краснодаре
В конце июня власти Краснодарского края заявили, что более 1,5 миллиарда рублей направлено на завершение строительства объектов высокой степени готовности, что поможет решению проблем обманутых дольщиков.
Обновлено в 07:42
Космос
Посмотрите с нового ракурса на то, как на самом деле вращается наша планета
Наша планета совершает свой путь вокруг Солнца, вращаясь по оси, которая проходит с севера на юг.
Обновлено в 09:00
Культура
Михалков рассказал о состоянии после семи операций
Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.
Обновлено в 17:28
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено в 15:58
Авто
«АвтоВАЗ» начал выпуск Lada Granta Drive Active
Цены и дата начала продаж будут известны позже. Новая версия Granta для энергичной езды.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Число жертв в результате камнепада в Дагестане увеличилось до четырех
Мальчик, который в числе четверых пассажиров автомобиля пострадал при камнепаде в Цумадинском районе Дагестана, скончался в больнице.
Обновлено в 17:49
Здоровье
В чем опасность вареных яиц, рассказали врачи
По мнению ученых, в яйцах, которые варились больше 10 минут, образуются потенциально токсичные соединения.
Обновлено в 13:00
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина и Эрдогана
Ранее пресс-служба турецкого лидера сообщила о планах Эрдогана посетить 27 августа Россию с однодневным визитом.
Обновлено в 12:45
Политика
Ходорковский обвинил Навального в работе на ФСБ
Бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский жестко раскритиковал блогера Алексея Навального, который так активно продвигает «Умное голосование».
Обновлено вчера в 12:17
Наука
Капли воды с наночастицами изменили цвет при 32 градусах Цельсия
Химики создали материал, который резко меняет оптические свойства при нагревании выше 32 градусов Цельсия, что достигается за счет взаимодействия наночастиц золота, покрытых специальным полимером.
Обновлено вчера в 13:39
Здоровье
В Тульской области 92 человека заразились мышиной лихорадкой
Управление Роспотребнадзора по Тульской области информирует туляков и гостей области о риске заражения мышиной лихорадкой.
Обновлено в 05:20
Авто
Тюнеры показали Hennessey VelociRaptor V8 отдачей 557 лошадиных сил
Как подчеркивается, новое авто посетило динамо-стенд и показало мощность 557 лошадиных сил и крутящий момент 609 Нм.
Обновлено в 13:43
Музыка
Путин оценил важность фестиваля «Спасская башня»
Обновлено в 14:33
Политика
В США заявили о намерении открыть консульство в Гренландии
Госдепартамент США в письме к конгрессу сообщил о намерении открыть американское консульство в Гренландии для расширения присутствия страны в Арктике.
Обновлено в 18:23
Музыка
Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними
Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.
Обновлено вчера в 03:22
Происшествия
Разъяренная толпа до смерти забила вора в Екатеринбурге
В Екатеринбурге толпа устроила самосуд над вором.
Обновлено в 16:16
Футбол
«Леванте» обыграл «Вильярреал» благодаря двум голам с пенальти
В матче второго тура чемпионата Испании «Леванте» обыграл «Вильярреал» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия».
Обновлено в 19:19
Политика
В Кремле заявили о начале диалога Путина и Зеленского
В Кремле видят начало диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским и его развитие, которое выражается в «определенных контактах».
Обновлено в 05:32