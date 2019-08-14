Экономика

Долговой рынок США подает сигналы бедствияProfinance.ru 09:15

Долговой рынок США подал новый сигнал о приближении рецессии. Сегодня, впервые с мирового финансового кризиса 2008 года, доходность 10-летних трежерис оказалась ниже доходности 2-леток (ProFinance.ru: так называемый дифференциал 10s2s).
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В США зафиксировали новый признак грядущей рецессии

Комсомольская правда17:39

В США зафиксирован новый признак грядущей рецессии

REGNUM14:59

В США сработал последний индикатор грядущей рецессии

Российская газета15:15

Аналитики: В США зафиксирован новый признак грядущей рецессии

РЕН ТВ15:44

США столкнулись с новым риском кризиса

Lenta.ru13:09

На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии

РБК07:51

Из портфелей вытряхивают риски

Коммерсантъвчера в 19:00
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Культура

У погибшего солиста The Prodigy нашли долги на миллионы фунтов

Покончивший с собой в марте солист The Prodigy Кит Флинт перед смертью накопил 7,3 миллиона фунтов долга по различным кредитам и налоговым отчислениям.
Обновлено в 14:02
Шоу-бизнес

Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу

Российская певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, на котором она себя сравнивает с блокадницей Ленинграда.
Обновлено в 09:33
Происшествия

В Филадельфии произошла стрельба

Представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы.
Обновлено в 18:08
Общество

Скейт-парк в Ижевске могут переименовать в «Пулю»

Обновлено в 06:15
Интернет

Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей

Microsoft обновила положения политики конфиденциальности, официально прописав в ней возможность прослушки аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и программы Skype Translator, пишет Motherboard.
Обновлено в 14:42
Технологии

Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел при испытании новой двигательной установки.
Обновлено в 17:45
Авто

Jaguar потребует изменить значение слова «автомобиль» из-за I-Pace

Обновлено в 09:26
Футбол

Как «Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА

«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 18:23
Политика

Орешкин прокомментировал слова Трампа о возможном выходе США из ВТО

Как отметил министр, заявления США о возможном выходе из ВТО выглядят как переговорные приёмы.
Обновлено в 13:25
Кино

Вышел дублированный трейлер «Ведьмака» от Netflix

Обновлено в 07:20
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы загадочное письмо в Россию

Стрелок решил воспользоваться этой возможностью и в июле отправил 6-страничное письмо в Россию некому Алану, который до этого написал обвиняемому.
Обновлено в 10:25
Происшествия

В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД

Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Общество

Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфонах

В России водители, оформившие ОСАГО в электронном виде, смогут предъявлять документ сотруднику ГИБДД на экране гаджета, а также в распечатанном виде.
Обновлено в 01:35
Кино

Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно

После чего Ди Каприо и Магуайр от опуса еще более энергично отреклись.
Обновлено в 08:37
Футбол

Гендиректор «Зенита» прояснил ситуацию с контрактами Дзюбы и Кокорина

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, какие действия клуб собирается предпринимать в отношении контрактов с нападающими Артемом Дзюбой и Александром Кокориным.
Обновлено в 11:47
Экономика

Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцев

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов или 3,05% к закрытию торгов в среду, 14 августа.
Обновлено в 17:06
Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

Обновлено в 12:10
Общество

Соболь объявила о прекращении голодовки

Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.
Обновлено в 16:34
Футбол

Зидан может покинуть «Реал» из-за срыва трансфера Погба

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может покинуть свой пост из-за срыва трансфера полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено в 17:18
Происшествия

В США после курения вейпа госпитализированы более 20 человек

Обновлено в 15:43
Футбол

Сломавшего Чалову нос игрока «Сочи» дисквалифицировали на четыре матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича на четыре матча за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова во встрече пятого тура РПЛ.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына

В полиции не уточнили личности участников конфликта, но таким образом прокомментировали сообщения в социальных сетях, где московский священник Алексей Забелин написал, что его избили на набережной на глазах собственного сына.
Обновлено в 17:40
Экономика

В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан

Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Кино

Кейт Бланшетт задумалась о завершении актерской карьеры

В последнем фильме Бланшетт сыграла архитектора, которая живет с мужем и дочерью в Сиэтле.
Обновлено в 15:28
Кино

Вышел трейлер комедии «Прошлое Рождество» с Эмилией Кларк

В YouTube в официальном канале Universal Pictures опубликован трейлер комедийной мелодрамы «Прошлое Рождество» Пола Фига.
Обновлено в 03:33
Футбол

Джорджевич провёл первую тренировку в «Локомотиве»

Обновлено в 15:33
Политика

Трюдо признал, что был не прав в конфликте с экс-генпрокурором Канады

Ответственность за ошибки в конфликте с экс-генпрокурором Канады Джоди Уилсон-Рейбоулд признал премьер-министр этой страны Джастин Трюдо, передаёт CBC.
Обновлено в 17:41
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Футбол

«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром»

Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораеш рассказал, почему в России была сорвана трансляция ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3). По версии «Порту», именно телеканал «Матч ТВ» нарушил договоренности, отказавшись перевести €50 тыс. за полтора часа до начала трансляции.
Обновлено в 10:35
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