Запущенный в 2007 году российский космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).

с чего всё началось

Двадцать первого декабря ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" вывела на расчетную орбиту космический аппарат "Космос-2533". В ноябре прошлого года космические войска приняли на управление сразу три новых военных спутника - "Космос-2530", "Космос-2531", "Космос-2532".

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