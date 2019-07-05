Происшествия

В США задержали трёх человек за сожжение американского флагаRT на русском вчера в 19:44

В США 4 июля у Белого дома задержали трёх человек после того, как они сожгли два американских флага. Об этом информирует The Washington Examiner.
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В Вашингтоне трех человек задержали за сожжение флага США

РИА Новостивчера в 19:39

Два человека арестованы секретной службой США за сожжение американского флага

Эхо Москвывчера в 21:08

Флаг США сожгли на глазах у Трампа

Газета.Ruвчера в 19:49

В США задержали трёх человек за сожжение американского флага

RT на русскомвчера в 19:44

В США задержали двоих человек за сожжение флага в День независимости

РБКвчера в 20:56

В День Независимости США перед Белым домом сожгли американский флаг

Комсомольская правдавчера в 19:25

СМИ: три человека задержаны за сожжение флага США у Белого дома в День независимости

ТАССвчера в 19:01
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Три человека арестованы за сожжение флага США

Вести.UZ01:18
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 01:58, Вашингтон
Здоровье

Ракова: Москва продолжит развивать инфраструктуру здравоохранения

Обновлено вчера в 10:16
Происшествия

В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу

Правоохранители задержали в Казани кассиршу из Башкирии, похитившую более 20 млн. рублей у банка в Салавате.
Обновлено в 00:21
Происшествия

При крушении вертолета на Багамах погиб американский миллиардер

Обновлено в 00:04
Происшествия

Загоревшийся самолет из Нью-Йорка срочно сел в Бостоне

Самолет, следующий по маршруту Нью-Йорк - Лондон, был вынужден срочно приземлиться в бостонском аэропорту из-за возгорания на борту.
Обновлено в 00:08
Общество

Умерла правозащитница Мальва Ланда

Обновлено вчера в 19:59
Политика

На Украине задумались над освоением Арктики

В ноябре 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своего визита в Канаду заявил, что Киев мог бы наладить сотрудничество с Оттавой в вопросе освоения Арктики.
Обновлено вчера в 23:06
Футбол

Суботич подписал контракт с «Унионом»

30-летний футболист заключил двухлетний контракт с берлинским "Унионом", впервые вышедшим в Бундеслигу.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие

Российские военные начали учения в Чёрном море

«Группировка российских военных кораблей приступила к отработке ряда плановых мероприятий боевой подготовки в акватории Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено вчера в 22:16
Транспорт

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург По расчетам ИПЕМ, строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется даже несколько дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн руб. против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб.
Обновлено вчера в 13:33
Авто

На фестивале в Гудвуде презентовали суперкар De Tomaso P72

Эксперты не исключают, что модель De Tomaso P72 получит механическую КПП и атмосферный двигатель.
Обновлено в 00:13
Общество

В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка

Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.
Обновлено вчера в 23:30
Спорт

Бразильский экс-губернатор заявил о взятках членам МОК Попову и Бубке

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного заседания заявил, что некоторые члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубку, получили деньги за голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, передает UOL.
Обновлено вчера в 17:04
Общество

«Дочка» РЖД рассказала о новом плацкартном вагоне с длинными полками

Ранее издание РБК сообщало, что ФПК представила новый плацкартный вагон, в котором нет боковых полок, а длина спальных мест составит не менее 1,84 м при нормативных 166,5 см на данный момент.
Обновлено в 01:28
Общество

Назван желаемый уровень зарплат среди молодёжи в России

Специалисты из РАНХиГС выяснили, на какую зарплату рассчитывают работники из разных профессиональных областей в возрасте от 18 до 30 лет.
Обновлено вчера в 23:10
Интернет

Найдена уязвимость, 17 лет подвергавшая пользователей опасности

Исследователь в области безопасности Барак Тавли открыл способ хищения данных, с посощью которого пользователи многие годы могли подвергаться опасности, сообщает Hacker News.
Обновлено в 01:19
Политика

Военным и сотрудникам правоохранительных органов поднимут зарплату

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о увеличении окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%.
Обновлено в 01:43
Происшествия

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа

Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено вчера в 08:49
Политика

Папа Римский попросил Путина молиться

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и папа Римский Франциск в ходе встречи в Ватикане обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и Венесуэле.
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия

Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно

Все 14 тел подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят тайно в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:47
Космос

SpaceX потеряла еще три спутника в космосе

30 июня компания Илона Маска SpaceX сообщила, что потеряла не менее трех из 65 запущенных в конце мая спутников для обеспечения планеты интернетом Starlink.
Обновлено в 00:24
Культура

Интервью с Бэнкси нашли в архиве лондонского телеканала

Сотрудники британского телеканал ITV London обнаружили в архиве интервью 2003 года с молодым человеком, который, судя по всему, является Бэнкси – самым известным анонимным уличным художником, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

В России изменились правила работы нотариусов

Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие

Су-27 перехватил самолёт ВВС США над Чёрным морем

Обновлено вчера в 22:42
Авто

Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле

Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Авто

В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana

Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая 2 эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.
Обновлено вчера в 08:42
Здоровье

Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога

Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.
Обновлено вчера в 06:19
Авто

В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3%

В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3% д 151 880 реализованных легковушек и легких коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 14:30
Политика

В Словакии готовят резолюцию об отмене санкций против РФ

Резолюция, в которой говорится о необходимости отмены антироссийских санкций, будет внесена на рассмотрение словацкого парламента в ближайшие месяцы.
Обновлено в 01:10
Происшествия

В Хабаровском крае мужчина пытался продать 75 кг черной икры

В Хабаровском крае задержали жителя села Анненские Минеральные Воды, который незаконно добыл 75 кг черной икры, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 01:00
Политика

В Судане военные и оппозиция договорились создать новое правительство

Обновлено вчера в 23:47
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