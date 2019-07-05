Происшествия
В США задержали трёх человек за сожжение американского флагаRT на русском вчера в 19:44
В США 4 июля у Белого дома задержали трёх человек после того, как они сожгли два американских флага. Об этом информирует The Washington Examiner.
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Два человека арестованы секретной службой США за сожжение американского флага
Эхо Москвывчера в 21:08
В День Независимости США перед Белым домом сожгли американский флаг
Комсомольская правдавчера в 19:25
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 01:58, Вашингтон
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 01:58, Вашингтон
Здоровье
Ракова: Москва продолжит развивать инфраструктуру здравоохранения
Обновлено вчера в 10:16
Происшествия
В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу
Правоохранители задержали в Казани кассиршу из Башкирии, похитившую более 20 млн. рублей у банка в Салавате.
Обновлено в 00:21
Происшествия
Загоревшийся самолет из Нью-Йорка срочно сел в Бостоне
Самолет, следующий по маршруту Нью-Йорк - Лондон, был вынужден срочно приземлиться в бостонском аэропорту из-за возгорания на борту.
Обновлено в 00:08
Общество
Умерла правозащитница Мальва Ланда
Обновлено вчера в 19:59
Политика
На Украине задумались над освоением Арктики
В ноябре 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своего визита в Канаду заявил, что Киев мог бы наладить сотрудничество с Оттавой в вопросе освоения Арктики.
Обновлено вчера в 23:06
Футбол
Суботич подписал контракт с «Унионом»
30-летний футболист заключил двухлетний контракт с берлинским "Унионом", впервые вышедшим в Бундеслигу.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие
Российские военные начали учения в Чёрном море
«Группировка российских военных кораблей приступила к отработке ряда плановых мероприятий боевой подготовки в акватории Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено вчера в 22:16
Транспорт
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург По расчетам ИПЕМ, строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется даже несколько дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн руб. против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб.
Обновлено вчера в 13:33
Авто
На фестивале в Гудвуде презентовали суперкар De Tomaso P72
Эксперты не исключают, что модель De Tomaso P72 получит механическую КПП и атмосферный двигатель.
Обновлено в 00:13
Общество
В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка
Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.
Обновлено вчера в 23:30
Спорт
Бразильский экс-губернатор заявил о взятках членам МОК Попову и Бубке
Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного заседания заявил, что некоторые члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубку, получили деньги за голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, передает UOL.
Обновлено вчера в 17:04
Общество
«Дочка» РЖД рассказала о новом плацкартном вагоне с длинными полками
Ранее издание РБК сообщало, что ФПК представила новый плацкартный вагон, в котором нет боковых полок, а длина спальных мест составит не менее 1,84 м при нормативных 166,5 см на данный момент.
Обновлено в 01:28
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодёжи в России
Специалисты из РАНХиГС выяснили, на какую зарплату рассчитывают работники из разных профессиональных областей в возрасте от 18 до 30 лет.
Обновлено вчера в 23:10
Интернет
Найдена уязвимость, 17 лет подвергавшая пользователей опасности
Исследователь в области безопасности Барак Тавли открыл способ хищения данных, с посощью которого пользователи многие годы могли подвергаться опасности, сообщает Hacker News.
Обновлено в 01:19
Политика
Военным и сотрудникам правоохранительных органов поднимут зарплату
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о увеличении окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено вчера в 08:49
Политика
Папа Римский попросил Путина молиться
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и папа Римский Франциск в ходе встречи в Ватикане обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и Венесуэле.
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Все 14 тел подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят тайно в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:47
Космос
SpaceX потеряла еще три спутника в космосе
30 июня компания Илона Маска SpaceX сообщила, что потеряла не менее трех из 65 запущенных в конце мая спутников для обеспечения планеты интернетом Starlink.
Обновлено в 00:24
Культура
Интервью с Бэнкси нашли в архиве лондонского телеканала
Сотрудники британского телеканал ITV London обнаружили в архиве интервью 2003 года с молодым человеком, который, судя по всему, является Бэнкси – самым известным анонимным уличным художником, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
В России изменились правила работы нотариусов
Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
Су-27 перехватил самолёт ВВС США над Чёрным морем
Обновлено вчера в 22:42
Авто
Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле
Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Авто
В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana
Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая 2 эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.
Обновлено вчера в 08:42
Здоровье
Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога
Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.
Обновлено вчера в 06:19
Авто
В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3%
В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3% д 151 880 реализованных легковушек и легких коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
В Словакии готовят резолюцию об отмене санкций против РФ
Резолюция, в которой говорится о необходимости отмены антироссийских санкций, будет внесена на рассмотрение словацкого парламента в ближайшие месяцы.
Обновлено в 01:10
Происшествия
В Хабаровском крае мужчина пытался продать 75 кг черной икры
В Хабаровском крае задержали жителя села Анненские Минеральные Воды, который незаконно добыл 75 кг черной икры, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 01:00
Политика
В Судане военные и оппозиция договорились создать новое правительство
Обновлено вчера в 23:47