В США 4 июля у Белого дома задержали трёх человек после того, как они сожгли два американских флага. Об этом информирует The Washington Examiner.

В США задержали трёх человек за сожжение американского флага

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