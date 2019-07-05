Происшествия

В США задержали трёх человек за сожжение американского флагаRT на русском вчера в 19:44

В США 4 июля у Белого дома задержали трёх человек после того, как они сожгли два американских флага. Об этом информирует The Washington Examiner.
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В США задержали двух человек за сожжение флага в День независимости

РБКвчера в 20:56

Два человека арестованы секретной службой США за сожжение американского флага

Эхо Москвывчера в 21:08

В США задержали трёх человек за сожжение американского флага

RT на русскомвчера в 19:44

Флаг США сожгли на глазах у Трампа

Газета.Ruвчера в 19:49

В Вашингтоне трех человек задержали за сожжение флага США

РИА Новостивчера в 19:39

В День Независимости США перед Белым домом сожгли американский флаг

Комсомольская правдавчера в 19:25

СМИ: три человека задержаны за сожжение флага США у Белого дома в День независимости

ТАССвчера в 19:01
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон

Три человека арестованы за сожжение флага США

Вести.UZ01:18
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
Кино

Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки

Обновлено вчера в 01:01
Политика

Минздрав просит Falcon 7X вместо SSJ100

Обновлено вчера в 05:11
Армия и оружие

Перехват Су-27 самолёта-разведчика США над Чёрным морем попал на видео

Видео перехвата американского самолёта-разведчика Poseidon российским истребителем Су-27 у границ России опубликовал на своей странице в Twitter журналист Александр Коц. https: / / twitter.com / sashakots / status / 1146785889613418496 Как следует из видеозаписи, Су-27 приближается к самолету США и сопровождает его на безопасном расстоянии.
Обновлено в 00:14
Общество

Тихоокеанский флот почтил память моряков, погибших в Баренцевом море

Память моряков, погибших в Баренцевом море, почтил Тихоокеанский флот.
Обновлено в 02:20
Космос

С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»

С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:10
Общество

Мужчина снял на видео странное существо с крыльями и щупальцами

На кадрах, снятых мужчиной по имени Хари Тоа (Hari Toae), видно, как животное средних размеров с двумя крыльями и четырьмя щупальцами разной длины взбирается наверх.
Обновлено в 00:02
Авто

В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3%

Обновлено вчера в 06:30
Интернет

Mail.ru полностью обновила почтовое приложение

Сервис электронной почты Mail.ru представил масштабное обновление мобильного приложения, которое коснулось интерфейса программы, ключевых функций и безопасности.
Обновлено в 01:10
Происшествия

В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу

Обновлено вчера в 18:39
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах

Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
Обновлено вчера в 23:27
Культура

Новый роман Стивена Кинга выйдет на русском языке

Новая книга американского писателя Стивена Кинга под названием «Институт» появится в продаже на русском языке в конце текущего года или начале следующего, сообщает 4 июля ТАСС.
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия

В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка

Обновлено в 02:27
Политика

Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей

С 1 октября правительство проиндексирует на 4,3 процента денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.
Обновлено в 01:59
Происшествия

В Мадриде задержали крупнейшего кибермошенника в истории Испании

Гражданская гвардия Испании задержала в Мадриде молодого человека, который считается крупнейшим кибермошенником в истории пиренейского королевства.
Обновлено в 02:55
Общество

Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами

Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00
Транспорт

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург

ИПЕМ рассчитал потенциальную стоимость строительства транспортной системы Hyperloop Москва—Петербург как для инвестора, так и для пассажира.
Обновлено вчера в 13:33
Футбол

Моуринью не исключил, что вернется в Италию

Не исключаю такого варианта, — сказал Моуринью.
Обновлено вчера в 18:43
Политика

Украина заявила о желании осваивать Арктику

Обновлено в 03:21
Армия и оружие

Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО

Десять российских кораблей выполнят ряд мероприятия боевой подготовки возле учений НАТО, в которых участвуют корабли из США, Британии, Италии, Канады и других стран.
Обновлено вчера в 22:11
Авто

Появились изображения модели Mitsubishi Lancer

В средствах массовой информации появилось сообщение о том, что японский автопроизводитель намерен возродить выпуск модели Mitsubishi Lancer Evolution.
Обновлено в 03:18
Общество

Телефоны в школах хотят запретить в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что до конца лета ведомство сделает предложения о запрете использования мобильных телефонов в российских образовательных учреждениях, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:55
Политика

Украина частично рассекретит гособоронзаказ

Украина планирует частично рассекретить государственный оборонный заказ. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.
Обновлено в 02:17
Общество

Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле

Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Певцу и экс-солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову срочно сделали операцию в одной из московских клиник.
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия

Применение силы против подростка на акции за Голунова сочли нарушением

Останкинская межрайонная прокуратура внесла представление руководству отдела МВД по Алексеевскому району Москвы в связи с жестким задержанием подростка на несанкционированной акции 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес

Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи

Первый канал анонсировал проверку Бари Алибасова на детекторе лжи. Результаты обещают обнародовать в вечернем эфире.
Обновлено вчера в 07:17
Общество

В России представили концепт новых плацкартных вагонов

В России разработали концепт новых плацкартных вагонов, в которых нет боковых мест.
Обновлено вчера в 12:35
Гаджеты

Подробности о Sony PlayStation 5: SSD объемом 2 ТБ, восьмиядерный процессор частотой 3,2 ГГц и видеокарта с 24 ГБ памяти GDDR6

Как сообщается, в основе аппаратной платформы консоли лежит восьмиядерный CPU AMD Ryzen серии 3000, поддерживающий многопоточность и работающий на частоте 3,2 ГГц.
Обновлено в 01:47
Происшествия

В США из-за возгорания на борту совершил вынужденную посадку самолёт

Обновлено в 01:59
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