Происшествия
В США задержали трёх человек за сожжение американского флагаRT на русском 19:44
В США 4 июля задержали у Белого дома трёх человек после того, как они сожгли два американских флага. Об этом информирует The Washington Examiner.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 22:52, Вашингтон
Политика
Путин в аэропорту Рима встретился с Берлускони
Перед отлетом в Москву после окончания официальной программы визита в Италию президент России Владимир Путин провел в аэропорту Рима короткую дружескую встречу со своим давним знакомым - бывшим итальянским премьером, а ныне лидером партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, передает спецкор «Комсомолки» Дмитрий Смирнов.
Обновлено в 19:57
Общество
В России могут появиться плацкартные вагоны без «боковушек»
Проект плацкартного вагона без боковых мест разработан компанией «Вагонреммаш», передаёт РБК.
Обновлено в 21:45
Общество
Названы суммы компенсаций фермерам в Иркутской области
Пострадавшим фермерам, огородникам и садоводам компенсируют потери посевов, земли и скота из регионального бюджета.
Обновлено в 22:04
Политика
Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады
В сообщении о визите главы государства говорилось, что Зеленский примет участие в Международной конференции по поддержке реформ Украины, которая пройдет в столице Канады — Торонто.
Обновлено в 19:23
Футбол
Н’Домбеле: мой стиль игры хорошо подходит для английского футбола
Новичок английского «Тоттенхэма» Тангай Н'Домбеле поделился эмоциями о переходе в лондонский клуб, который заплатил за трансфер француза € 72 млн с учётом бонусов.
Обновлено в 20:03
Происшествия
Кокорина и Мамаева этапировали в колонию
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев из столичного СИЗО № 2 отправились в колонию, сообщил РИА Новости глава пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой в кукурузном поле под Киевом
Гардеробщица Верховной рады, 66-летняя Антонина Шпир была найдена жестоко убитой в кукурузном поле в Киевской области.
Обновлено в 18:42
Происшествия
В Казани задержали кассиршу, сбежавшую с миллионами рублей
В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Армия и оружие
Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО
Обновлено в 22:11
Общество
Телефоны в школах хотят запретить в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что до конца лета ведомство сделает предложения о запрете использования мобильных телефонов в российских образовательных учреждениях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:55
Футбол
Станислав Черчесов: «Чемпионат мира нам подарили. На Евро надо выходить самим»
Встречались с Бельгией в марте. Вот бельгийцы сыграли с нами на том же уровне, как мы сами – на чемпионате мира.
Обновлено в 19:00
Здоровье
Врачи рассказали, почему опасно спать с кошкой
Обновлено в 17:24
Здоровье
Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога
Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.
Обновлено в 06:19
Здоровье
В новосибирских мечетях ставят прививки от менингококковой инфекции
Муфтий Салим Шакирзянов рассказал НГС о том, что акцию мусульманам предложили провести в министерстве здравоохранения региона и управлении Роспотребнадзора, поскольку врачи диагностировали заболевание у детей, посещавших мечети.
Обновлено в 21:56
Авто
Электромобили и самокаты получат звуковое сопровождение с 2020 года
Звуковое сопровождение электромобилей, электросамокатов и велосипедов будет доступен в России с 2020 года, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".
Обновлено в 22:40
Армия и оружие
Аравийская коалиция сбила беспилотник хуситов
Коалиция во главе с Саудовской Аравией уничтожила беспилотник хуситов йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" над аэропортом Джизана, информирует телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на пресс-секретаря коалиции.
Обновлено в 18:19
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено в 17:35
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Общество
Умерла правозащитница Мальва Ланда
Обновлено в 19:59
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
Алексей Чумаков уже ненавидит своего будущего зятя
Чумаков не боится признаваться, что с появлением дочери его характер сильно поменялся.
Обновлено в 08:10
Общество
Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства намерено взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока, семян и лекарственных растений.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме
Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме. По информации «Фонтанки», так решили родственники моряков.
Обновлено в 20:24
Общество
Уровень воды в Иркуте к утру не достиг критической отметки
Обновлено в 21:59
Общество
Столетняя британка раскрыла секрет своего долголетия
Обновлено в 20:00
Общество
Тельцам нужно беречь себя, а у Раков вырастут доходы
Окружающие в вас верят, следуйте их примеру. ТЕЛЕЦ Тельцам нужно беречь себя. Сегодня есть риск получить травму.
Обновлено в 08:28
Кино
Певица Хэлли Бэйли сыграет Ариэль в экранизации «Русалочки»
Помимо Хэлли Бэйли, в будущей «Русалочке» сыграют Джейкоб Трамбле, Аквафина и Мелисса Маккарти — ей досталась роль ведьмы Урсулы.
Обновлено вчера в 16:58
Экономика
«Интергео» Михаила Прохорова просит 60 млрд руб. господдержки
Компания просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.
Обновлено в 18:55