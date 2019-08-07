Политика
В США задержали россиянина за контрабанду оружейных деталей в РоссиюКоммерсантъ 20:37
Гражданин России Владимир Кузнецов был арестован по подозрению в незаконной пересылке комплектующих огнестрельного оружия в Россию, говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк.
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В сообщении прокуратуры штата Нью-Йорк говорится, что Кузнецов с февраля 2017 года приобретал онлайн детали американского оружия и отправлял их по почте в Россию.Интерфакс19:20
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Обновлено в 08:51
Политика
Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины
Обновлено вчера в 15:11
Футбол
«Монако» подписал защитника «Монпелье»
"Монако" на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с защитником "Монпелье" Рубеном Агиларом.
Обновлено в 12:09
Общество
Минэкономразвития не поддержало запрет продажи алкоголя до 21 года
Законопроект о запрете продажи алкоголя крепостью более 16,5% лицам младше 21 года был подготовлен министерством здравоохранения РФ в марте.
Обновлено в 02:10
Космос
Ракета Falcon 9 со спутником AMOS-17 стартовала с мыса Канаверал
Американская ракета-носитель Falcon 9 со спутником AMOS-17 стартовала с мыса Канаверал во Флориде.
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Как дагестанцы первыми встретили боевиков Басаева и спасли Россию от распада
За несколько дней до 20-летия с начала военных действий корреспонденты «Ленты.ру» Борис Войцеховский и Екатерина Дериглазова отправились в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, первыми столкнувшиеся с нападением боевиков, чтобы встретить очевидцев тех событий — женщин, детей, ополченцев и жителей пострадавших от террористов сел.
Обновлено в 17:05
ЖКХ
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено в 20:24
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О чём может предупредить шум в ушах, поведали эксперты
Эксперты поведали, о чём может предупредить шум в ушах.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
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Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
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Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Обновлено в 10:17
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер
ГИБДД, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и Российский союз автостраховщиков (РСА) начали в тестовом режиме автоматически проверять наличие полиса ОСАГО с помощью дорожных камер в столице, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:06
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» начала скрывать количество лайков под постами
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Обновлено в 10:52
Общество
Социологи выявили переставших брать в долг россиян
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Политика
«Дождь» нашел у формально независимых кандидатов в Мосгордуму спонсоров, связанных с «Единой Россией» и ОНФ
Среди спонсоров кандидатов в депутаты Мосгордумы, формально выдвигающихся не от каких-либо политических партий, обнаружились фонды, связанные с «Единой Россией» и Общероссийским народным фронтом.
Обновлено в 17:21