с чего всё началось

Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк. Задержание было проведено утром во вторник, 6 августа, в Дингсман-Ферри, штат Пенсильвания.

В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию

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