Политика
В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в РоссиюРБК 17:54
Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк. Задержание было проведено утром во вторник, 6 августа, в Дингсман-Ферри, штат Пенсильвания.
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В сообщении прокуратуры штата Нью-Йорк говорится, что Кузнецов с февраля 2017 года приобретал онлайн детали американского оружия и отправлял их по почте в Россию.Интерфакс19:20
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