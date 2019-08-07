Политика
В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в РоссиюРБК вчера в 17:54
Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк. Задержание было проведено утром во вторник, 6 августа, в Дингсман-Ферри, штат Пенсильвания.
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с чего всё началось
В сообщении прокуратуры штата Нью-Йорк говорится, что Кузнецов с февраля 2017 года приобретал онлайн детали американского оружия и отправлял их по почте в Россию.Интерфаксвчера в 19:20
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Обновлено в 01:30
Общество
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Обновлено вчера в 16:00
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Политика
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Экономика
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Финансы
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Ранее мать ребенка Ольга Проказова сообщила "Медиазоне", что СКР возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) из-за присутствия ребенка на акции.
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Речь идет о 75 миллионах долларов -- 4,9 миллиарда рублей по текущему курсу.
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