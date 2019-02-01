Шоу-бизнес
В США задержали российскую актрису Ирину УсокРБК 07:40
Знакомая артистки, модель и актриса Закия Набиева рассказала РБК, что Усок задержали в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке по возвращении из Москвы. Это связано с вывозом ею ребенка из страны.
Читать в источнике
Оценить65
с чего всё началось
Ранее канал Mash сообщил о том, что в США в аэропорту Нью-Йорка якобы арестована российская актриса Ирина Усок и что она временно находится в изоляторе. Женщину могут подозревать в краже ребенка.ТК Звезда04:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Политика
Трамп объявил, что США выходят из ДРСМД
США объявили о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с прицелом на полный выход из него через полгода.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Шесть студентов МГУ задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки
В Москве задержали шесть студентов Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова по подозрению в изготовлении взрывчатых веществ.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Генпрокуратура вновь начала расследование причин гибели группы Дятлова
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на видеоканале «Эфир» назвал три наиболее вероятные версии гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году в горах Северного Урала.
Обновлено в 03:39
Общество
Якутская школа отказалась принимать русскоязычных детей
Родители школьников в Якутске пожаловались на руководство местной школы «Айыы Кыhата», которая отказалась принимать их русскоязычных детей.
Обновлено в 09:21
Кино
Умерла актриса Валентина Березуцкая
Советская и российская актриса, заслуженная артистка России Валентина Березуцкая ушла из жизни в возрасте 86 лет.
Обновлено вчера в 15:02
Авто
Toyota и Lexus отзывают более 84 тысяч автомобилей в России
Обновлено в 04:40
Технологии
Хакеры опубликовали более двух миллиардов паролей в свободном доступе
Оказалось, что они в свободном доступе опубликовали примерно 2,2 миллиарда имен и паролей пользователей Yahoo, Dropbox и LinkedIn.
Обновлено в 09:21
Гаджеты
Apple устранила ошибку, связанную с приложением FaceTime
Корпорация Apple устранила программную ошибку, связанную с ее приложением для аудио- и видеозвонков FaceTime, которая позволяла постороннему лицу подслушать чужой разговор.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие
В Сети обсуждают видео жесткого перехвата Су-27 самолета НАТО
Обновлено вчера в 05:27
Транспорт
«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер
МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорину и Мамаеву
Обновлено в 10:06
Авто
Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России
Российские дилеры Ford начали продажи специальной версии «Ультра Комфорт» для семейства Focus, кроссовера Kuga и седана Mondeo.
Обновлено в 05:50
Общество
Роспотребнадзор признал массовые отравления в детсадах Москвы
Роспотребнадзор по Москве признал, что в конце 2018 году в детских садах на юго-востоке столицы произошли массовые отравления.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Третьяковская галерея уволила смотрительницу выставки Куинджи
Третьяковская галерея приняла меры по усилению охраны ранее украденного полотна Куинджи, используя так называемый мертвый крепеж.
Обновлено в 07:00
Авто
Завод Haval готовится к серийному производству
Тульский завод Haval, строительство которого завершилось в конце лета 2018 года, в настоящее время работает в тестовом режиме и готовится к запуску серийного производства.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,6
Обновлено в 11:36
Политика
Толкнувший Скабееву депутат рады заявил о грозящей ему опасности
Депутат Верховной рады Украины Борислав Береза всерьез воспринял слова главы Чечни Рамзана Кадырова о возможности получить «звонкую оплеуху», в случае если откажется извиняться перед журналисткой Ольгой Скабеевой.
Обновлено в 10:30
Гаджеты
Samsung случайно показал смартфон со складным экраном
Компания Samsung случайно опубликовала видео, на котором «засветила» еще не вышедший смартфон со складным экраном.
Обновлено в 11:13
Авто
Kia Rio X-Line получил увеличенный дорожный просвет
Сегодня, 1 февраля, в России стартовали продажи обновленного кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line с увеличенным до 195 мм клиренсом.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В «Аэрофлоте» наградили экипаж рейса «Сургут — Москва»
Обновлено в 07:37
Происшествия
СК просит арестовать седьмого фигуранта дела «клана Арашуковых»
Следствие просит выдать санкцию на арест исполнительного директора АО "Ессентукигоргаз" Алана Кятова по делу о хищении газа на 31 миллиард рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 06:13
Авто
Новый Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы»
Автоконцерн Subaru поделился первым тизером седана Legacy новой генерации, премьера которого запланирована на чикагское автошоу в начале февраля.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Верховный суд отклонил кассационную жалобу на блокировку Telegram
Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу юристов мессенджера Telegram на решение о его блокировке в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 09:41
Политика
На Украине оценили ущерб от «российской блокады» Азовского моря
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что морская отрасль страны понесла убытки в размере примерно 10 млрд гривен из-за якобы блокирования Россией портов в Азовском море.
Обновлено в 09:06
Авто
Представлен обновленный минивэн Mercedes-Benz V-Class
Компания Mercedes-Benz представила обновлённый минивэн V-Class.
Обновлено вчера в 15:07
Технологии
Суд обязал iHerb удалить приложения из AppStore и Google Play в России
Жестков попросил Генпрокуратуру через суд добиться блокировки на сайте iHerb информации о несертифицированных в России БАДах, а также удаления мобильного приложения магазина из AppStore и Google Play.
Обновлено в 08:58
Наука
Ученые назвали имя богатейшего человека в истории
Ученые пришли к выводу, что самым богатым человеком на земле был западноафриканский король Манса Муса, который правил средневековым государством Мали около 30 лет в первой половине IX века.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Экс-мэра Тулы арестовали на Кипре
Бывший мэр Тулы, бывший руководитель ОАО фирма «РЭМС» Алиса Толкачева арестована на Кипре. Об этом стало известно 1 февраля.
Обновлено в 09:30