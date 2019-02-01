Шоу-бизнес
В США задержали российскую актрису Ирину УсокТАСС 07:57
Ранее Telegram-канал Mash сообщил о задержании в США актрисы Усок. Говорилось, что женщину задержали в аэропорту Нью-Йорка и поместили в местный изолятор.
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с чего всё началось
Российскую актрису Ирину Усок могли задержать в аэропорту Нью-Йорка за похищение ребенка. Российский актер Денис Муляр в беседе со «Звездой» прокомментировал появившуюся в соцсетях информацию о том, что арестованную в США актрису Ирину Усок якобы подозревают в киднеппинге - похищении ребенка.ТК Звезда04:53
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Козырек здания бизнес-центра "Гидропроект" на севере Москвы, обвалившийся под тяжестью снега, будет разобран до 2 февраля.
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Обновлено в 02:13
Авто
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Экстренные службы сумели локализовать пожар в торговом центре в дагестанском Кизляре.
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Речь о Facebook Research – программе исследовании аудитории соцсети, в рамках которой пользователям предлагается за 20 долларов в месяц установить на свой смартфон специальное приложение, которое на поверку оказалось печально известным VPN-клиентом Onavo, которое получает доступ буквально ко всем персональным данным пользователей.
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