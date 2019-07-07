В настоящее время миллиардер задержан по схожему обвинению. Его подозревают в торговле людьми для дальнейшей эксплуатации в сексуальных целях.

В США задержали миллиардера Эпштейна по подозрению в торговле людьми

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