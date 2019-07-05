Происшествия
В США задержали двоих человек за сожжение флага в День независимостиРБК 20:56
В США возле Белого дома задержали двоих активистов, один из которых сжег американский флаг в День независимости, сообщается в аккаунте Секретной службы в Twitter.
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Происшествия
Внук Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне
Обновлено в 07:46
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Авто
В РФ стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana
Обновлено в 11:03
Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено в 17:35
Политика
Посла Венгрии вызвали в МИД Украины
Временный исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Егор Божок вызвал на беседу венгерского посла Иштвана Ийдярто из-за заявлений главы МИД Венгрии Петера Сийярто о законе об образовании и законе о языке.
Обновлено в 16:01
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме
Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме. По информации «Фонтанки», так решили родственники моряков.
Обновлено в 20:24
Здоровье
В Воронежской области резко выросла смертность от онкологии
В пример Татьяна Голикова привела Воронежскую область, где, по ее данным, в 2018 году рост смертности от онкологических заболеваний был на уровне 1,2%, а за первые четыре месяца этого года, после критики со стороны федеральных руководителей, составил уже 20%.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие
Трамп назвал «совершенно новым» снятый с производства истребитель F-22
Обновлено в 19:41
Транспорт
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург По расчетам ИПЕМ, строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется даже несколько дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн руб. против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб.
Обновлено в 13:33
Энергетика
НПЗ Германии пожаловались на загрязнённую нефть из Польши
Нефтеперерабатывающие заводы в Восточной Германии пожаловались на загрязненную нефть, поставляемую из Польши, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники.
Обновлено в 18:25
Политика
Кудрин рассказал об отставании России в вопросе духовных ценностей
Россия не является лидером в вопросах духовных ценностей и сохранения семейных традиций.
Обновлено в 10:50
Здоровье
Для спасения Тенгиза Узарашвили не хватает 744 080 руб
Если вы решили спасти Тенгиза Узарашвили, пусть вас не смущает цена спасения.
Обновлено в 18:55
Общество
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской
Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено в 18:46
Общество
Хата с краю: жители Восточного много лет не могут оформить дома в собственность
Обновлено в 19:01
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 20:17
Происшествия
Мамаева и Кокорина этапировали в колонию
Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях
Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:10
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Политика
Путин прибыл в Италию, где проведет переговоры с руководством страны
Президент России Владимир Путин прилетел в Италию, где проведет переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой, премьером Джузеппе Конте, примет участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ и встретится с Папой Римским Франциском.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Футбол
ЦСКА может приобрести форварда «Марселя» за 7 миллионов евро
Интересно, что сайт Transfermarkt оценивает игрока, выступавшего ранее за «Лион» и «Тоттенхэм», в 3,5 миллиона евро.
Обновлено в 15:49
Авто
АвтоВАЗ возобновит производство после двух дней простоя
Обновлено в 14:42
Общество
Минсельхоз может взять под контроль сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод и орехов.
Обновлено вчера в 12:14
Армия и оружие
В России разрабатывают самый тяжелый в мире арктический вертолет
На вооружении Морской авиации ВМФ России имеется арктическая версия вертолета Ми-8АМТШ - Ми-8АМТШ-ВА.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Краснодаре ликвидировали пожар в пятиэтажке
Крупный пожар в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре удалось ликвидировать на площади 1,6 тысячи квадратных метров, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 08:02