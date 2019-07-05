В США возле Белого дома задержали двоих активистов, один из которых сжег американский флаг в День независимости, сообщается в аккаунте Секретной службы в Twitter.

В США задержали двоих человек за сожжение флага в День независимости

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