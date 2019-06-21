Происшествия
В США взорвался нефтеперерабатывающий заводLenta.ru 17:12
Пять рабочих пострадали в результате серии взрывов и пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) компании Philadelphia Energy Solutions в Филадельфии, штат Пенсильвания. Об этом сообщает The Philadelphia Inquire. Отмечается, что пожар начался около четырех утра по местному времени (11:00 мск).
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:35, Вашингтон
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости
Минобороны России в канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы о защите Брестской крепости.
Обновлено в 21:18
Политика
Трамп определился с кандидатом на пост главы Пентагона
Американский президент Дональд Трамп намерен выдвинуть в качестве кандидата на пост главы министерства обороны США Марка Эспера, который с 24 июня будет исполнять обязанности главы военного ведомства, передает телеканал CNN.
Обновлено в 17:56
Наука
Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона
Ученым из Великобритании удалось обнаружить зачатки болезни, которые происходят в мозге пациента задолго до внешних признаков, пишет EurekAlert.
Обновлено вчера в 04:39
Политика
Против протестующих в Грузии применили водометы и слезоточивый газ
Митингующие пытаются прорваться в здание парламента. Ранее грузинская полиция уже применяла против них слезоточивый газ и резиновые пули.
Обновлено вчера в 18:11
Автоспорт
Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции
Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Происшествия
Дональд Трамп отверг обвинения в изнасиловании журналистки
Президент США Дональд Трамп заявил, что не был знаком с обвинившей его в изнасиловании журналисткой Джин Кэррол.
Обновлено в 20:12
Космос
Запуск «Протона» с обсерваторией «Спектр-РГ» отложен
Госкомиссия перенесла запуск с Байконура ракеты-носителя «Протон-М» с российской космической обсерватории «Спектр-РГ» из-за выявленных замечаний, говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
Психиатры объяснили неадекватное поведение Алибасова
Психиатры на основании просмотренного интервью с Бари Алибасовым после выписки из больницы, заявляют, что артист не симулирует свое состояние.
Обновлено в 17:47
Общество
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Грузинский и российский актер, главный режиссер московского театра Et Cetera Роберт Стуруа отреагировал на протесты в Тбилиси.
Обновлено в 21:13
Политика
Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США
Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».
Обновлено в 20:28
Политика
Туроператоры оценили количество российских туристов в Грузии
В Грузии, по оценке Российского союза туриндустрии (РСТ), находится не более 5 тыс. организованных туристов, сообщила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.
Обновлено в 16:30
Авто
GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva
В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Слон напал на работника канадского зоопарка
Обновлено в 21:00
Кино
«Сонин секрет» откроют в Питере
Завтра, в День памяти и скорби, в четыре часа утра на открытой площадке на Малой Садовой в Северной столице петербуржцам и гостям города будет показан спектакль Липецкого государственного театра кукол 'Сонин секрет'.
Обновлено в 02:49
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Челябинской области произошёл пожар в жилом доме
Обновлено в 18:30
Гаджеты
Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов
Обновлено в 05:27
Политика
Huawei через суд потребовала от США вернуть изъятое оборудование
Китайская технологическая компания Huawei Technologies Co Inc. подала иск к Министерству торговли США, потребовав суд оспорить решение американских властей подвергнуть правилам экспортного управления телекоммуникационное оборудование, которое компания сначала перевозила из Китая в Соединенные Штаты, а затем отправляла обратно в КНР.
Обновлено в 21:28
Общество
Жителям нижних этажей придется больше платить за отопление
Названы способы предотвратить взрывы газа в России В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру».
Обновлено вчера в 01:57
Политика
В США предложили ввести санкции против госдолга России
Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Экономика
Суд частично снял арест с активов Дмитрия Ананьева
Арбитражный суд Москвы частично снял арест с активов бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:21
Общество
"Russia is...": У Соловьёва не нашлось слов при виде плаката из Тбилиси
Над двумя магазинами растянут длинный плакат с надписью Russia is occupant и красными пятнами, изображающими кровь.
Обновлено в 13:13
Политика
В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
Обновлено в 17:13
Авто
JAC обновил компактный кроссовер JAC S3
Цена на обновленный JAC S3 пока не озвучили. Продажи обновленной модели начнутся в следующем месяце.
Обновлено в 17:04
Футбол
Сборная Чили обыграла Эквадор в матче Кубка Америки
Сборные Эквадора и Чили провели матч 2-го тура группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась победой чилийцев со счетом 2:1.
Обновлено в 21:01
Происшествия
Стало известно о погибшем в ходе беспорядков в Тбилиси
Один человек погиб в результате беспорядков в Грузии. По данным телеканала РЕН ТВ, пострадавший скончался в больнице в пятницу, 21 июня.
Обновлено в 14:26
Космос
Для ракеты «Ангара-А5В» разработают модернизированные разгонные блоки
Отмечается, что для «Ангары-А5В» будут использоваться модернизированные разгонные блоки с увеличенной заправкой топлива — кислородно-керосиновый ДМ-УЗ и кислородно-водородный КВТК-УЗ.
Обновлено в 19:35
Общество
В РФ зарегистрировалось 114 тысяч самозанятых
Плательщиками налога на профессиональный доход в России зарегистрировались более 114 тысяч человек.
Обновлено в 13:37