Происшествия

В США взорвался нефтеперерабатывающий заводLenta.ru 17:12

Пять рабочих пострадали в результате серии взрывов и пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) компании Philadelphia Energy Solutions в Филадельфии, штат Пенсильвания. Об этом сообщает The Philadelphia Inquire. Отмечается, что пожар начался около четырех утра по местному времени (11:00 мск).
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В Филадельфии вспыхнул пожар на НПЗ, пострадали пять рабочих

Комсомольская правда20:59

Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в США

Газета.Ru05:50

В Филадельфии пять рабочих пострадали при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе

ТАСС17:30

В Филадельфии на 150-летнем нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв

РБК06:22

В Филадельфии на НПЗ после взрыва начался мощный пожар

Интерфакс06:04

В США загорелся нефтеперерабатывающий завод

РИА Новости06:00

Пожар на НПЗ в Филадельфии: пять человек пострадали

Вести.Ru18:29
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:35, Вашингтон
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости

Минобороны России в канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы о защите Брестской крепости.
Обновлено в 21:18
Политика

Трамп определился с кандидатом на пост главы Пентагона

Американский президент Дональд Трамп намерен выдвинуть в качестве кандидата на пост главы министерства обороны США Марка Эспера, который с 24 июня будет исполнять обязанности главы военного ведомства, передает телеканал CNN.
Обновлено в 17:56
Наука

Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона

Ученым из Великобритании удалось обнаружить зачатки болезни, которые происходят в мозге пациента задолго до внешних признаков, пишет EurekAlert.
Обновлено вчера в 04:39
Политика

Против протестующих в Грузии применили водометы и слезоточивый газ

Митингующие пытаются прорваться в здание парламента. Ранее грузинская полиция уже применяла против них слезоточивый газ и резиновые пули.
Обновлено вчера в 18:11
Автоспорт

Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции

Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Происшествия

Дональд Трамп отверг обвинения в изнасиловании журналистки

Президент США Дональд Трамп заявил, что не был знаком с обвинившей его в изнасиловании журналисткой Джин Кэррол.
Обновлено в 20:12
Космос

Запуск «Протона» с обсерваторией «Спектр-РГ» отложен

Госкомиссия перенесла запуск с Байконура ракеты-носителя «Протон-М» с российской космической обсерватории «Спектр-РГ» из-за выявленных замечаний, говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес

Психиатры объяснили неадекватное поведение Алибасова

Психиатры на основании просмотренного интервью с Бари Алибасовым после выписки из больницы, заявляют, что артист не симулирует свое состояние.
Обновлено в 17:47
Общество

Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси

Грузинский и российский актер, главный режиссер московского театра Et Cetera Роберт Стуруа отреагировал на протесты в Тбилиси.
Обновлено в 21:13
Политика

Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США

Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».
Обновлено в 20:28
Политика

Туроператоры оценили количество российских туристов в Грузии

В Грузии, по оценке Российского союза туриндустрии (РСТ), находится не более 5 тыс. организованных туристов, сообщила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.
Обновлено в 16:30
Авто

GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva

В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Слон напал на работника канадского зоопарка

Обновлено в 21:00
Кино

«Сонин секрет» откроют в Питере

Завтра, в День памяти и скорби, в четыре часа утра на открытой площадке на Малой Садовой в Северной столице петербуржцам и гостям города будет показан спектакль Липецкого государственного театра кукол 'Сонин секрет'.
Обновлено в 02:49
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Происшествия

В Челябинской области произошёл пожар в жилом доме

Обновлено в 18:30
Гаджеты

Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов

Обновлено в 05:27
Политика

Huawei через суд потребовала от США вернуть изъятое оборудование

Китайская технологическая компания Huawei Technologies Co Inc. подала иск к Министерству торговли США, потребовав суд оспорить решение американских властей подвергнуть правилам экспортного управления телекоммуникационное оборудование, которое компания сначала перевозила из Китая в Соединенные Штаты, а затем отправляла обратно в КНР.
Обновлено в 21:28
Общество

Жителям нижних этажей придется больше платить за отопление

Названы способы предотвратить взрывы газа в России В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру».
Обновлено вчера в 01:57
Политика

В США предложили ввести санкции против госдолга России

Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Экономика

Суд частично снял арест с активов Дмитрия Ананьева

Арбитражный суд Москвы частично снял арест с активов бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:21
Общество

Осуждённая в США россиянка Осипова подала апелляцию на приговор

Обновлено в 16:31
Общество

"Russia is...": У Соловьёва не нашлось слов при виде плаката из Тбилиси

Над двумя магазинами растянут длинный плакат с надписью Russia is occupant и красными пятнами, изображающими кровь.
Обновлено в 13:13
Политика

В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
Обновлено в 17:13
Авто

JAC обновил компактный кроссовер JAC S3

Цена на обновленный JAC S3 пока не озвучили. Продажи обновленной модели начнутся в следующем месяце.
Обновлено в 17:04
Футбол

Сборная Чили обыграла Эквадор в матче Кубка Америки

Сборные Эквадора и Чили провели матч 2-го тура группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась победой чилийцев со счетом 2:1.
Обновлено в 21:01
Происшествия

Стало известно о погибшем в ходе беспорядков в Тбилиси

Один человек погиб в результате беспорядков в Грузии. По данным телеканала РЕН ТВ, пострадавший скончался в больнице в пятницу, 21 июня.
Обновлено в 14:26
Космос

Для ракеты «Ангара-А5В» разработают модернизированные разгонные блоки

Отмечается, что для «Ангары-А5В» будут использоваться модернизированные разгонные блоки с увеличенной заправкой топлива — кислородно-керосиновый ДМ-УЗ и кислородно-водородный КВТК-УЗ.
Обновлено в 19:35
Общество

В РФ зарегистрировалось 114 тысяч самозанятых

Плательщиками налога на профессиональный доход в России зарегистрировались более 114 тысяч человек.
Обновлено в 13:37
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