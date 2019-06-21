Происшествия

В США взорвался нефтеперерабатывающий заводREGNUM вчера в 12:32

В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia. По имеющейся информации, на территории предприятия прогремел мощный взрыв, вслед за которым начался сильный пожар.
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В Филадельфии на НПЗ после взрыва начался мощный пожар

Интерфаксвчера в 06:04

Пожар на НПЗ в Филадельфии: пять человек пострадали

Вести.Ruвчера в 18:29

В Филадельфии пять рабочих пострадали при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе

ТАССвчера в 17:30

В Филадельфии на 150-летнем нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв

РБКвчера в 06:22

В Филадельфии вспыхнул пожар на НПЗ, пострадали пять рабочих

Комсомольская правдавчера в 20:59

В США загорелся нефтеперерабатывающий завод

РИА Новостивчера в 06:00

Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в США

Газета.Ruвчера в 05:50
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Обновлено в 00:27
Политика

Трамп захотел остаться президентом навечно

Обновлено вчера в 23:13
Хоккей

«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ

Обновлено вчера в 22:35
Политика

Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в попытках создать «искусственную волну антигосударственных действий» после того, как протестующие оппозиционные силы пытались штурмовать здание парламента в Тбилиси.
Обновлено вчера в 00:20
Политика

Путин запретил авиаперелеты в Грузию

Российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия

В Чечне более 40 тысяч человек остались без света из-за аварии

Ведутся аварийно-восстановительные работы Более 40 тысяч человек остались без электричества в Чечне после аварии на подстанциях, пишет РИА Новости со ссылкой на министерство энергетики РФ.
Обновлено вчера в 15:53
Политика

Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины

Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено вчера в 09:44
Армия и оружие

Трамп в последнюю минуту отменил удары по Ирану

После сбитого беспилотника ВВС США военный истеблишмент жестко давил на Дональда Трама о необходимости массированного удара по Ирану.
Обновлено вчера в 02:37
Политика

Трамп определился с кандидатом на пост главы Пентагона

Американский президент Дональд Трамп намерен выдвинуть в качестве кандидата на пост главы министерства обороны США Марка Эспера, который с 24 июня будет исполнять обязанности главы военного ведомства, передает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 17:56
Политика

Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено вчера в 21:35
Футбол

Сборная Чили досрочно вышла в плей-офф Кубка Америки

Сборная Чили обыграла команду Камеруна и досрочно вышла в плей-офф Кубка Америки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:05
Общество

Шнуров лишился люксового гаража на Фонтанке после жалоб соседей

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров лишился импровизированного гаража, который музыкант оборудовал в арке жилого дома у Летнего сада.
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия

В Подмосковье 13 машин столкнулись на небольшом участке шоссе

Сразу три ДТП произошли на небольшом участке Новорязанского шоссе под Люберцами в Московской области, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:24
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия

Бывшего директора департамента Минпромторга задержали по делу о лесе

ФСБ задержала экс-директора департамента Минпромторга Владимира Потапкина.
Обновлено вчера в 12:46
Общество

Самая короткая ночь в году: 21 июня наступит летнее солнцестояние

Через несколько суток световой день начнет убывать. В пятницу, 21 июня, Солнце поднимется на самую высокую точку над горизонтом.
Обновлено вчера в 06:10
Политика

Кравчук заявил об отличии позиций в команде Зеленского

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире NewsOne заявил, что представители команды нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского высказывают разные позиции.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено 20 июня в 08:09
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено вчера в 06:30
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено вчера в 04:46
Здоровье

Роспотребнадзор предложил ввести календарь прививок для пожилых людей

Роспотребнадзор выступил с инициативой сформировать календарь прививок для представителей старшего поколения.
Обновлено вчера в 10:27
Футбол

Морьентес: Азар не сможет заменить Роналду в «Реале»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Фернандо Морьентес поделился мнением о переходе форварда Эдена Азара из лондонского «Челси» в стан «сливочных».
Обновлено вчера в 16:34
Шоу-бизнес

Кэти Холмс шокировала дочь признанием о Томе Крузе

Американская актриса Кэти Холмс сообщила своей дочери Сури, что родила ее не от бывшего мужа Тома Круза, а от другого мужчины.
Обновлено вчера в 10:51
Экономика

Биткоин пробил психологическую отметку

Курс криптовалюты биткоин в субботу, 21 июня, преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 00:00
Политика

Украинский экс-дипломат назвал возвращение Крыма в состав РФ неизбежным

Бывший украинский дипломат Олег Волошин в эфире телеканала NewsOne рассказал, что возвращение Крыма в состав России было лишь вопросом времени.
Обновлено в 00:07
Политика

В бундестаге отметили важность поиска общих интересов с Россией

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених в беседе с Hannoversche Allgemeine отметил важность поиска общих интересов с Россией.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕС

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.
Обновлено 20 июня в 22:56
Экономика

Специалисты зафиксировали снижение трат россиянок на «пляжный набор»

Траты россиянок на минимально необходимый набор для пляжного отдыха снизились на 5% (5,5 тысяч рублей).
Обновлено вчера в 21:09
Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Шоу-бизнес

Яна Рудковская посмеялась над Миланой Тюльпановой

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова улетела отдыхать на Мальдивы, однако оставила сына Артемия в Москве с родственниками.
Обновлено вчера в 15:27
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