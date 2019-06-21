Происшествия
В США взорвался нефтеперерабатывающий заводREGNUM вчера в 12:32
В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia. По имеющейся информации, на территории предприятия прогремел мощный взрыв, вслед за которым начался сильный пожар.
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Политика
«Аэрофлот» прекратит выполнять рейсы в Грузию с 8 июля
В соответствии с указом президента России Владимира Путина, авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля прекратит выполнение рейсов в Грузию из-за обострения там внутриполитической ситуации.
Обновлено в 01:09
Футбол
Алексис Санчес вывел Чили в плей-офф Кубка Америки
В матче второго тура Кубка Америки чилийские футболисты встречались с командой Эквадора и одержали минимальную победу.
Обновлено в 01:09
Политика
Путин заявил о повышении пенсии военным пенсионерам с 1 октября
Обновлено 20 июня в 05:43
Здоровье
Елена Малышева рассказала о причинах смерти Сергея Доренко
Обновлено в 00:41
Происшествия
В Крыму один человек погиб и пять пострадали в ДТП
Обновлено в 03:15
Происшествия
Нашелся настоящий владелец миллиардов Захарченко
Обновлено вчера в 08:09
Политика
В Грузии указ Путина назвали наказанием
Ранее президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию.
Обновлено в 01:39
Финансы
Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитов
В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
Обновлено вчера в 19:16
Армия и оружие
СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца
Обновлено в 00:47
Общество
В Пензе специалисты осмотрели танк Т-34
Порядка 40 лет у краеведческого музея на ул. Карла Маркса в Пензе стоит танк Т-34.
Обновлено в 02:37
Спорт
Российские волейболисты переиграли команду Германии в Лиге наций
Российская мужская сборная по волейболу уверенно обыграла команду Германии в первом матче четвертого этапа волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 00:28
Наука
В Китае массово пускают на органы политических заключенных
Считается, что в основном органы добывали у задержанных, практикующих Фалуньгун (религиозное движение, которое запрещено в КНР) и, возможно, у этнического меньшинства, называемого уйгурами (хотя другие группы также попали под прицел).
Обновлено вчера в 07:18
Происшествия
Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках
Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено вчера в 16:22
Авто
На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray
На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
Обновлено вчера в 06:09
Происшествия
Колокольцев лично допросил задержавших Голунова оперативников
Глава МВД Владимир Колокольцев лично побеседовал с людьми, которые участвовали в задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 02:34
Экономика
Суд частично снял арест с имущества Дмитрия Ананьева
Арбитражный суд Москвы частично снял арест с имущества бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, разрешив ему получать 80% его зарплаты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Обновлено вчера в 12:50
Общество
Погода в Москве может побить рекорд 1917 года
В субботу, 22 июня, температура воздуха в Москве может достичь +32 градусов, сообщает Гидрометцентр России.
Обновлено 19 июня в 07:01
Политика
Медведев ответил на обвинения Грузии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.
Обновлено вчера в 13:33
Общество
Сергей Шнуров переделал арку дома под личный гараж
Жители дома на набережной Фонтанки отвоевали у Сергея Шнурова арку, которую музыкант переоборудовал в гараж. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Захарова назвала события в Грузии «кошмарной провокацией»
Как ранее сообщал "НК", туристический поток в российский Крым с началом высокого сезона, в том числе с Украины, вырос в два раза.
Обновлено вчера в 07:03
Происшествия
В Ингушетии на территории больницы избили полицейских
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ, полицейских избили неизвестные на территории Ингушской республиканской клинической больницы в Назрани.
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия
Танкян изложил свое мнение о деле сестер Хачатурян
Фронтмен группы «System of a Down» Серж Танкян прокомментировал вынесенное днями ранее обвинение Следственного комитета России трем сестрам Хачатурян по делу об убийстве их отца в июне 2018 года.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Кравчук назвал серьезную проблему в команде Зеленского
Кравчук указал, что представители президента Зеленского подчас высказывают совершенно разные позиции. им категорически нельзя этого позволять, считает бывший глава государства.
Обновлено в 02:00
Авто
Опубликован список самых надежных марок авто
Обновлено вчера в 07:33
Происшествия
При пожаре в центре Парижа погибли три человека
Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Парижа в субботу утром, три человека погибли, 28 получили ранения, сообщает газета Parisien со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:19
Происшествия
В Москве в захламленной квартире нашли двух девочек
Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Космос
Запущенный в мае спутник «Глонасс-М» введен в эксплуатацию
На официальном сайте центра отмечается, что космический аппарат с системным номером 758 введен в эксплуатацию 22 июня.
Обновлено в 03:21
Общество
Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались оплачивать ЖКХ
Долги тагильских «граждан СССР» в большинстве случаев относятся к коммунальной сфере, однако некоторые из них мотивируют идеологическими причинами отказ платить и по другим кредитам и займам, включая ипотечные.
Обновлено вчера в 17:48