Происшествия

В США взорвался нефтеперерабатывающий заводREGNUM 12:32

В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia. По имеющейся информации, на территории предприятия прогремел мощный взрыв, вслед за которым начался сильный пожар.
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Пожар на НПЗ в Филадельфии: пять человек пострадали

Вести.Ru18:29

В Филадельфии пять рабочих пострадали при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе

ТАСС17:30

Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в США

Газета.Ru05:50

В Филадельфии на НПЗ после взрыва начался мощный пожар

Интерфакс06:04

В США загорелся нефтеперерабатывающий завод

РИА Новости06:00

В Филадельфии на 150-летнем нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв

РБК06:22

На газоперерабатывающем заводе в Филадельфии прогремел взрыв

Российская газета05:46
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Политика

В АТОР оценили количество российских туристов в Грузии

На территории Грузии в настоящее время находятся несколько тысяч отдыхающих из России, большая часть из которых — самостоятельные туристы.
Обновлено в 18:38
Футбол

«Реал» откажется от трансфера Неймара

Реал откажется от трансфера игрока "ПСЖ" Неймара.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие

Иранские военные сбили американский беспилотник

Обновлено вчера в 03:00
Общество

Школьница рассказала, как ей удалось сдать все ЕГЭ на 100 баллов

Обновлено в 11:47
Авто

На АвтоВАЗе назвали причины падения продаж Lada Xray

Lada Xray для «АвтоВАЗа» является важной стратегической моделью, однако последнее время больше внимания было уделено другим семействам.
Обновлено в 14:06
Происшествия

СМИ сообщают о первой жертве беспорядков в Тбилиси

Акции протеста начались в Тбилиси накануне из-за участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Обновлено в 13:46
Политика

США добавили в черный список пять китайских компаний

Власти США вслед за Huawei внесли в черный список еще четыре китайские компании и Цзяннаньский университет компьютерных технологий в городе Уси.
Обновлено в 19:05
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»

Обновлено в 16:10
Политика

Помпео пригрозил Тегерану новыми мерами

Американский госсекретарь Майк Помпео пригрозил Тегерану дополнительными мерами. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.
Обновлено в 18:51
Политика

Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле

"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Бывшую главу Чебоксар осудили на пять лет за растрату

Суд назначил бывшей главе города наказание в виде пяти лет колонии общего режима.
Обновлено в 14:03
Игры

Microsoft отказалась от Xbox Lockhart

Обновлено в 14:33
Кино

Фильм «Дылда» выйдет в прокат более чем в 10 странах

Обновлено в 12:12
Футбол

Адебайор может продолжить карьеру в АПЛ

Тоголезский нападающий Эммануэль Адебайор может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
Обновлено в 18:27
Политика

Медведев ответил на обвинения президента Грузии

Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко

Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Общество

В Удмуртии ищут новые возможности переработки мусора

Сегодня в Уфе прошло заседание окружного Совета по вопросам экологии. Участие в нём принял и Глава Удмуртии Александр Бречалов.
Обновлено в 10:35
Футбол

Египет обыграл Зимбабве в Кубке африканских наций

Сборная Египта обыграла сборную Зимбабве в стартовом матче на домашнем Кубке африканских наций, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:32
Происшествия

Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:14
Футбол

Президент «Наполи»: желаю Сарри ничего не выиграть в «Ювентусе»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился мнением о назначении бывшего главного тренара команды Маурицио Сарри на пост наставника туринского «Ювентуса».
Обновлено в 12:30
Общество

Косатки из «китовой тюрьмы» хорошо перенесли дорогу до Хабаровска

Первые косатки и белухи из "китовой тюрьмы" в Приморье, которые будут выпущены на свободу в Охотское море, хорошо перенесли путешествие на автомобилях до Хабаровска, преодолев более 800 километров, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Пожарные придумали необычный способ спасения застрявшей в люке белки

Инцидент произошел в городе Дортмунде, сообщает "Ридус". Местные жители обнаружили белку и сообщили об этом пожарным.
Обновлено в 10:25
Футбол

«Спартак» объявил о переходе нападающего «Ромы» Понсе

Пресс-служба "Спартака" объявила о переходе нападающего "Ромы" Эзекиэля Понсе.
Обновлено в 08:29
Общество

1418 свечей зажглись у стен Музея Победы ко Дню памяти и скорби

Обновлено в 18:28
Политика

Беглов счел провокацией видео с фальсификацией подписей в свою поддержку

Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал «провокацией, злым умыслом или какой-то глупостью» видео штаба оппозиционера Алексея Навального, на котором сотрудники бюджетных учреждений якобы фальсифицируют подписные листы в поддержку Беглова.
Обновлено в 19:31
Авто

Porsche отзывает в России более 300 спорткаров

Обновлено в 08:20
Музыка

Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за $21,5 млн

Гитары экс-фронтмена группы Pink Floyd Дэвида Гилмора ушли с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке.
Обновлено в 18:53
Авто

Названы цены на новый Mercedes-Benz GLS 580

Компания Mercedes-Benz опубликовала стоимость нового внедорожника GLS 580.
Обновлено вчера в 08:54
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