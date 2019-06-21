Происшествия
В США взорвался нефтеперерабатывающий заводREGNUM 12:32
В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia. По имеющейся информации, на территории предприятия прогремел мощный взрыв, вслед за которым начался сильный пожар.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:00, Ашберн
Политика
В АТОР оценили количество российских туристов в Грузии
На территории Грузии в настоящее время находятся несколько тысяч отдыхающих из России, большая часть из которых — самостоятельные туристы.
Обновлено в 18:38
Футбол
«Реал» откажется от трансфера Неймара
Реал откажется от трансфера игрока "ПСЖ" Неймара.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено вчера в 03:00
Авто
На АвтоВАЗе назвали причины падения продаж Lada Xray
Lada Xray для «АвтоВАЗа» является важной стратегической моделью, однако последнее время больше внимания было уделено другим семействам.
Обновлено в 14:06
Происшествия
СМИ сообщают о первой жертве беспорядков в Тбилиси
Акции протеста начались в Тбилиси накануне из-за участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Обновлено в 13:46
Политика
США добавили в черный список пять китайских компаний
Власти США вслед за Huawei внесли в черный список еще четыре китайские компании и Цзяннаньский университет компьютерных технологий в городе Уси.
Обновлено в 19:05
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Политика
Помпео пригрозил Тегерану новыми мерами
Американский госсекретарь Майк Помпео пригрозил Тегерану дополнительными мерами. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.
Обновлено в 18:51
Политика
Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле
"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Бывшую главу Чебоксар осудили на пять лет за растрату
Суд назначил бывшей главе города наказание в виде пяти лет колонии общего режима.
Обновлено в 14:03
Игры
Microsoft отказалась от Xbox Lockhart
Обновлено в 14:33
Кино
Фильм «Дылда» выйдет в прокат более чем в 10 странах
Обновлено в 12:12
Футбол
Адебайор может продолжить карьеру в АПЛ
Тоголезский нападающий Эммануэль Адебайор может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
Обновлено в 18:27
Политика
Медведев ответил на обвинения президента Грузии
Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Общество
В Удмуртии ищут новые возможности переработки мусора
Сегодня в Уфе прошло заседание окружного Совета по вопросам экологии. Участие в нём принял и Глава Удмуртии Александр Бречалов.
Обновлено в 10:35
Футбол
Египет обыграл Зимбабве в Кубке африканских наций
Сборная Египта обыграла сборную Зимбабве в стартовом матче на домашнем Кубке африканских наций, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:32
Происшествия
Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:14
Футбол
Президент «Наполи»: желаю Сарри ничего не выиграть в «Ювентусе»
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился мнением о назначении бывшего главного тренара команды Маурицио Сарри на пост наставника туринского «Ювентуса».
Обновлено в 12:30
Общество
Косатки из «китовой тюрьмы» хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
Первые косатки и белухи из "китовой тюрьмы" в Приморье, которые будут выпущены на свободу в Охотское море, хорошо перенесли путешествие на автомобилях до Хабаровска, преодолев более 800 километров, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Пожарные придумали необычный способ спасения застрявшей в люке белки
Инцидент произошел в городе Дортмунде, сообщает "Ридус". Местные жители обнаружили белку и сообщили об этом пожарным.
Обновлено в 10:25
Футбол
«Спартак» объявил о переходе нападающего «Ромы» Понсе
Пресс-служба "Спартака" объявила о переходе нападающего "Ромы" Эзекиэля Понсе.
Обновлено в 08:29
Политика
Беглов счел провокацией видео с фальсификацией подписей в свою поддержку
Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал «провокацией, злым умыслом или какой-то глупостью» видео штаба оппозиционера Алексея Навального, на котором сотрудники бюджетных учреждений якобы фальсифицируют подписные листы в поддержку Беглова.
Обновлено в 19:31
Авто
Porsche отзывает в России более 300 спорткаров
Обновлено в 08:20
Музыка
Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за $21,5 млн
Гитары экс-фронтмена группы Pink Floyd Дэвида Гилмора ушли с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке.
Обновлено в 18:53
Авто
Названы цены на новый Mercedes-Benz GLS 580
Компания Mercedes-Benz опубликовала стоимость нового внедорожника GLS 580.
Обновлено вчера в 08:54