Недвижимость

В США выросли продажи жилья на вторичном рынкеREGNUM 02:54

В апреле количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке Соединённых Штатов возросло на 2,7% по сравнению с показателем марта — до 5,35 млн единиц.
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Продажи жилья на вторичном рынке США неожиданно сократились

Росбалт10:30

Продажи домов на вторичном рынке в США в апреле снизились на 0,4%, ожидался рост

Финмаркет10:18

Продажи домов в США разочаровали

Finam.Ru11:40

Продажи жилья на вторичном рынке США в апреле неожиданно снизились на 0,4%

РИА Новости10:02

В США выросли продажи жилья на вторичном рынке

REGNUM02:54

Квартиры второй свежести. В Перми активизировался вторичный рынок жилья

Business Class (Пермь)вчера в 22:00
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Кино

Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»

Обновлено в 08:30
Политика

Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы

Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший накануне в должность, досрочно распустил Верховную раду восьмого созыва, подписав соответствующий указ.
Обновлено в 11:42
Происшествия

Пассажиров высадили из «Суперджета» перед самым вылетом из Ижевска

Пассажиры "Аэрофлота" по меньшей мере на шесть часов застряли в аэропорту Ижевска из-за неисправности на борту готовившегося к вылету в Москву самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 10:00
Кино

Россия снимет две части международного киноальманаха «Селфимания»

Обновлено в 10:32
Кино

Матвеев сыграет главную роль в сериале «Шерлок Холмс в России»

Обновлено в 11:36
Происшествия

Кадыров поручил поощрить жителей Чечни, спасших ребенка в Москве

Обновлено в 10:20
Спорт

Две российские легкоатлетки дисквалифицированы за допинг

Две российские легкоатлетки Мария Пономарева и Александра Степанова решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 11:05
Общество

Подмосковные дачники рассказали, как полностью уничтожить борщевик

Чаплин подчеркнул, что первые ростки борщевика начинают появляться в конце мая, вторые – к концу июня, и третий раз - в конце августа.
Обновлено в 09:06
Здоровье

В России зафиксировали рост заболеваемости раком

В России за последнее десятилетие выросло число больных раком, при этом в целом по стране прироста и убыли уровня смертности нет.
Обновлено в 09:40
Интернет

В Сеть утекли данные миллионов пользователей Instagram

Обновлено в 10:36
Энергетика

Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин

В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.
Обновлено в 08:57
Политика

Основатель Huawei заявил, что США недооценивают возможности компании

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.
Обновлено в 01:45
Происшествия

У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов

Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Происшествия

На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой

Обновлено в 11:52
Происшествия

В Магнитогорске горит цех пластиковых панелей

Пожар произошел в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске.
Обновлено в 11:03
Общество

Госдума разрешила больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

Дума принял закон, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять и брать на воспитание детей.
Обновлено в 07:29
Происшествия

У пьяных водителей предлагают изымать автомобили

«В правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения», – пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 09:18
Экономика

Госпрограмма «Развитие сельских территорий» обойдётся в 6 трлн рублей

Госпрограмма развития сельских территорий сопоставима по объёмам с национальным проектом, сказал на заседании премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 11:12
Общество

Рейтинг самых хамских городов составлен в России

Агентство ZOOM MARKET составило рейтинг самых хамских городов России. Федеральным чемпионом по хамству признана Пермь.
Обновлено вчера в 12:07
Экономика

ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией

Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.
Обновлено в 09:43
Политика

У парламента Абхазии вторые сутки проходят протесты

Обновлено в 04:28
Происшествия

Экспертиза по делу сестер Хачатурян показала насилие отца

Обновлено в 08:52
Авто

«Яндекс.Авто» установят на 2 млн автомобилей Lada, Renault и Nissan

Обновлено в 04:43
Кино

Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Обновлено в 11:43
Гаджеты

Россияне распродают смартфоны Huawei

С момента объявления новостей поиски китайского производителя Huawei на Юле снизились на 7%. Самую популярную модель бренда — Honor (на них приходится 60% поисков), также стали искать реже на 6,5%. Из последних моделей Huawei по поискам на сервисе лидируют Huawei P30, Huawei P20 и Huawei Mate.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Российские ракетоносцы пролетели вдоль побережья США

Четыре самолета пролетели вдоль западного побережья Аляски и Алеутских островов.
Обновлено в 09:23
Политика

Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому

Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

Тимати прокомментировал уход Егора Крида из Black Star

Тимати прокомментировал уход певца Егора Крида из Black Star.
Обновлено в 04:36
Происшествия

В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве

В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Культура

В Польше запретили песню «Тёмная ночь» за «большевизм»

Обновлено 19 мая в 03:49
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