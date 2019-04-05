Финансы

В США выросла занятость и зарплаты. Индексы получили стимул к ростуРБК 09:01

Американский рынок акций настроился на рост. Об этом свидетельствует рост фьючерсов на все ведущие фондовые индексы США. Ожидания скорого заключения торговой сделки между США и Китаем, а также сильные данные по рынку труда и зарплатам поддержали настрой инвесторов на покупки акций.
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Биржи США растут на фоне оптимизма по торговле и статистике по безработице

ПРАЙМ10:25

В США выросла занятость и зарплаты. Индексы получили стимул к росту

РБК09:01
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Авто

Заряженный Mercedes-AMG CLA 35 показали на тизере

Обновлено в 09:11
Экономика

Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев

Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

В Ливии остановили наступление Хафтара

В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Технологии

Водителям такси запретят перерабатывать

Агрегаторы такси введут ограничение по времени работы водителей. Об этом сообщается в общем релизе компаний.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Илан Шор изводил Жасмин своей ревностью

По словам поп-дивы, до свадьбы избранник изводил ее своей ревностью.
Обновлено в 05:18
Происшествия

У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 миллионов рублей

Никулинский суд Москвы изъял в пользу государства активы на 460 миллионов рублей, которые принадлежали близким полковника Дмитрия Захарченко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:34
Общество

Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени

Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Политика

Кличко предложил Порошенко и Зеленскому пройти тест в WADA

Украинский боксёр, бывший чемпион мира Владимир Кличко выступил с предложением к кандидатам на пост президента Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).
Обновлено в 07:13
Общество

Москвич пожаловался на судью за излишнюю сексуальность

Обновлено в 09:32
Путешествия

Федор Конюхов не успел вовремя добраться до мыса Горн

Обновлено в 10:19
Авто

Названа стоимость кроссовера Tesla Model Y в России

Российский ритейлер «Связной» в сотрудничестве с Moscow Tesla Club приступили к приему заказов на новый кроссовер Tesla Model Y. Об этом 5 апреля сообщает Autonews.
Обновлено в 04:24
Происшествия

На базе морской авиации в США произошла стрельба

В результате стрельбы на авиабазе в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния ранен один человек.
Обновлено в 09:42
Происшествия

В московском суде произошла массовая драка

В Тверском суде Москвы 4 апреля во время слушания гражданского дела произошла массовая драка.
Обновлено в 08:40
Авто

ЕК обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре

"Европейская комиссия проинформировала BMW, Daimler и VW (Volkswagen, Audi, Porsche) о своем предварительном мнении, что они нарушали антимонопольные правила ЕС с 2006 по 2014 год, вступив в сговор, чтобы ограничить конкуренцию в сфере разработки технологии по очистке выбросов бензиновых и дизельных легковых автомобилей", - говорится в релизе.
Обновлено в 07:54
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Общество

Названы самые популярные имена для новорождённых в России

Обновлено в 00:32
Энергетика

Власти Белоруссии хотят поднять тариф на транзит российской нефти

Власти Белоруссии предложили российской естественной монополии «Транснефть» повысить тариф на транзит нефти.
Обновлено в 09:46
Общество

Twitter оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России

Роскомнадзор полагает, что компания нарушила закон, требующий хранить данные российских пользователей на территории России.
Обновлено в 10:00
Политика

Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите

Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.
Обновлено в 09:51
Общество

Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве

Причины затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы установлены – это грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве, сообщил РИА Новости руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Суд нашел и арестовал уродовавшую россиянок «хирурга» из Украины

Обновлено в 10:02
Политика

В Кремле отреагировали на данные о желании россиян эмигрировать

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал данные Института Гэллапа о желании каждого пятого россиянина эмигрировать из страны.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие

Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».
Обновлено вчера в 09:30
Политика

Украинская прокуратура предъявила обвинение адвокату Вышинского

17 января, в день заседания суда по делу Вышинского, сотрудники украинской прокуратуры провели обыски в квартире Доманского.
Обновлено в 08:21
Политика

Эрдоган: Штаты не смогли предложить ничего лучше российских С-400

Турецкий лидер уточнил, что его страна хотела купить американские ЗРК Patriot, однако США не смогли предложить ничего подходящего, пишет агентство ТАСС.
Обновлено в 09:35
Театры

Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации

В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Происшествия

В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7

Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.
Обновлено в 07:06
Политика

В Венесуэле снова ждут российских военных

Заместитель главы МИД Венесуэлы Иван Хиль сообщил «Интерфаксу», что прибывшие в страну российские «военные специалисты» будут находиться в ней «столько, сколько потребуется», «наверняка прибудут новые миссии, но всё это в рамках тех соглашений, которые уже существуют в сфере безопасности».
Обновлено в 03:50
Экономика

Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты

Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
Обновлено вчера в 14:37
Политика

Порошенко наградил украинских моряков за Керченский пролив

Президент Украины Петр Порошенко вручил родственникам военных моряков, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе, госнаграды.
Обновлено в 10:03
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