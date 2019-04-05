В США выросла занятость и зарплаты. Индексы получили стимул к ростуРБК 09:01

Американский рынок акций настроился на рост. Об этом свидетельствует рост фьючерсов на все ведущие фондовые индексы США. Ожидания скорого заключения торговой сделки между США и Китаем, а также сильные данные по рынку труда и зарплатам поддержали настрой инвесторов на покупки акций.

В США выросла занятость и зарплаты. Индексы получили стимул к росту

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