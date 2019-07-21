Сфера онлайн-продаж набирает все большие обороты в Соединенных Штатах Америки. Здесь продавцы не несут огромных затрат, как при содержании полноценного магазина. Coresight Research предоставили информацию, согласно которой на данный момент в США закрылись уже 7426 физических магазинов.

В США вырос спрос на онлайн-магазины

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