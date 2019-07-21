Экономика
В США вырос спрос на онлайн-магазиныГЛАС.RU вчера в 11:10
Сфера онлайн-продаж набирает все большие обороты в Соединенных Штатах Америки. Здесь продавцы не несут огромных затрат, как при содержании полноценного магазина. Coresight Research предоставили информацию, согласно которой на данный момент в США закрылись уже 7426 физических магазинов.
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Темпы закрытия физических магазинов в США удвоились по сравнению с прошлым годом
Retailer.ruвчера в 13:41
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Политика
Партия Зеленского набирает более 42% на выборах в Раду
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Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Обновлено в 02:18
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
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Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
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Партия «Слуга народа» побеждает на выборах в Верховную раду и будет иметь большинство в парламенте
Партия "Слуга народа" Владимира Зеленского побеждает на выборах в Верховную раду и будет иметь большинство в парламенте.
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Происшествия
На Кубани четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли и еще столько же попали в больницу с травмами после столкновения двух легковушек на Кубани, сообщает региональное управление МВД РФ.
Обновлено в 02:10
Музыка
Metallica на концерте в Лужниках спела песню Цоя «Группа крови»
Группа Metallica на концерте в Лужниках исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови».
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Авто
Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России
В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
Обновлено в 02:24
Политика
Китайские компании попросили отменить пошлины на сельхозимпорт из США
Китайские компании обратились к властям страны с просьбой отменить пошлины на импорт сельхозпродукции США, передает агентство Синьхуа со ссылкой на китайские власти.
Обновлено вчера в 23:47
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Группа «ЧиЖ & Co» впервые за 20 лет выпустит новый альбом
Обновлено вчера в 12:29
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В Хабаровском крае во время сплава на катамаранах пропали отец и дочь
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Гаджеты
В 2020 году iPhone получит новый дисплей
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В Великобритании чайка похитила чихуахуа
В британском городе Пейнтон графства Девон, расположенном на юго-западе Англии, чайка утащила собаку прямо из сада ее хозяйки.
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Футбол
«Зенит» обыграл «Сочи» благодаря голам Азмуна и Оздоева
«Зенит» в гостях добился победы над «Сочи» в матче 2-го тура РПЛ.
Обновлено вчера в 16:30
Здоровье
Диетолог назвала продукт для борьбы со стрессом
Главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала продукты, которые помогают укреплять иммунитет.
Обновлено в 01:48
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Технологии
Названы сроки замены хирургов роботами
На базе новых технологий развиваются приложения дополненной реальности и роботы для медицины.
Обновлено в 01:13
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Дарья Мороз рассказала о разводе с Константином Богомоловым
Дарья Мороз откровенно рассказала о разводе с Константином Богомоловым. Пара разошлась осенью 2018 года.
Обновлено в 00:14
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Обновлено вчера в 14:11
Экономика
Интервью: Максим Орешкин
М. Орешкин ― Да не спрашивали, потому что он сидит рядом и участвует активно в этих переговорах и сам открыто говорит, что он делает и зачем.
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Общество
Мэр Кунгура пожаловался в прокуратуру на родителей детей-инвалидов
Обновлено 20 июля в 08:28
Происшествия
Задержаны укравшие у пенсионеров 12 млн рублей мошенники
Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции вместе с Росгвардией задержали пятерых мужчин по подозрению в телефонном мошенничестве.
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Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Политика
Зеленский рассказал о будущем премьер-министре Украины
Обновлено вчера в 06:05
Гаджеты
Первый в мире ноутбук с Wi-Fi отмечает двадцатилетие
Обновлено вчера в 10:27
Футбол
Стала известна зарплата Кокорина и Мамаева в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат работу в колонии. Об этом сообщают «Вести недели».
Обновлено в 00:56
Происшествия
В Финляндии россиянин на грузовике насмерть сбил двух человек
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Анонсирован выход первого в мире смартфона Redmi с камерой в 64 Мп
Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг показали пользователям Сети фото, которое было сделано на камеру в режиме 64 Мп.
Обновлено в 01:35
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ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы
Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в составе группы лиц.
Обновлено вчера в 21:50
Космос
Ученые заявили о точной дате конца света после выявления устрашающей аномалии в космосе
Ученые несколько дней назад зафиксировали в космосе устрашающую аномалию.
Обновлено в 01:17