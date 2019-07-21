Экономика

В США вырос спрос на онлайн-магазиныГЛАС.RU вчера в 11:10

Сфера онлайн-продаж набирает все большие обороты в Соединенных Штатах Америки. Здесь продавцы не несут огромных затрат, как при содержании полноценного магазина. Coresight Research предоставили информацию, согласно которой на данный момент в США закрылись уже 7426 физических магазинов.
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Американские торговые сети массово уходят в онлайн

iReactorвчера в 15:01

Темпы закрытия физических магазинов в США удвоились по сравнению с прошлым годом

Retailer.ruвчера в 13:41

В США вырос спрос на онлайн-магазины

ГЛАС.RUвчера в 11:10

Американский ритейл уходит в онлайн

Коммерсантъвчера в 09:04
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Политика

Партия Зеленского набирает более 42% на выборах в Раду

Обновлено в 00:06
Политика

На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов

Обновлено в 02:18
Политика

В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Политика

На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ

Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Политика

Партия «Слуга народа» побеждает на выборах в Верховную раду и будет иметь большинство в парламенте

Партия "Слуга народа" Владимира Зеленского побеждает на выборах в Верховную раду и будет иметь большинство в парламенте.
Обновлено в 02:30
Происшествия

На Кубани четыре человека погибли в ДТП

Четыре человека погибли и еще столько же попали в больницу с травмами после столкновения двух легковушек на Кубани, сообщает региональное управление МВД РФ.
Обновлено в 02:10
Музыка

Metallica на концерте в Лужниках спела песню Цоя «Группа крови»

Группа Metallica на концерте в Лужниках исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 17:25
Авто

Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России

В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
Обновлено в 02:24
Политика

Китайские компании попросили отменить пошлины на сельхозимпорт из США

Китайские компании обратились к властям страны с просьбой отменить пошлины на импорт сельхозпродукции США, передает агентство Синьхуа со ссылкой на китайские власти.
Обновлено вчера в 23:47
Музыка

Группа «ЧиЖ & Co» впервые за 20 лет выпустит новый альбом

Обновлено вчера в 12:29
Происшествия

В Хабаровском крае во время сплава на катамаранах пропали отец и дочь

Обновлено вчера в 23:11
Гаджеты

В 2020 году iPhone получит новый дисплей

Обновлено вчера в 20:46
Происшествия

В Великобритании чайка похитила чихуахуа

В британском городе Пейнтон графства Девон, расположенном на юго-западе Англии, чайка утащила собаку прямо из сада ее хозяйки.
Обновлено в 02:37
Футбол

«Зенит» обыграл «Сочи» благодаря голам Азмуна и Оздоева

«Зенит» в гостях добился победы над «Сочи» в матче 2-го тура РПЛ.
Обновлено вчера в 16:30
Здоровье

Диетолог назвала продукт для борьбы со стрессом

Главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала продукты, которые помогают укреплять иммунитет.
Обновлено в 01:48
Общество

В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов

Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Технологии

Названы сроки замены хирургов роботами

На базе новых технологий развиваются приложения дополненной реальности и роботы для медицины.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес

Дарья Мороз рассказала о разводе с Константином Богомоловым

Дарья Мороз откровенно рассказала о разводе с Константином Богомоловым. Пара разошлась осенью 2018 года.
Обновлено в 00:14
Политика

Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными

Обновлено вчера в 14:11
Экономика

Интервью: Максим Орешкин

М. Орешкин ― Да не спрашивали, потому что он сидит рядом и участвует активно в этих переговорах и сам открыто говорит, что он делает и зачем.
Обновлено вчера в 23:58
Общество

Мэр Кунгура пожаловался в прокуратуру на родителей детей-инвалидов

Обновлено 20 июля в 08:28
Происшествия

Задержаны укравшие у пенсионеров 12 млн рублей мошенники

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции вместе с Росгвардией задержали пятерых мужчин по подозрению в телефонном мошенничестве.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено вчера в 12:25
Политика

Зеленский рассказал о будущем премьер-министре Украины

Обновлено вчера в 06:05
Гаджеты

Первый в мире ноутбук с Wi-Fi отмечает двадцатилетие

Обновлено вчера в 10:27
Футбол

Стала известна зарплата Кокорина и Мамаева в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат работу в колонии. Об этом сообщают «Вести недели».
Обновлено в 00:56
Происшествия

В Финляндии россиянин на грузовике насмерть сбил двух человек

Обновлено вчера в 23:36
Гаджеты

Анонсирован выход первого в мире смартфона Redmi с камерой в 64 Мп

Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг показали пользователям Сети фото, которое было сделано на камеру в режиме 64 Мп.
Обновлено в 01:35
Происшествия

ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы

Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в составе группы лиц.
Обновлено вчера в 21:50
Космос

Ученые заявили о точной дате конца света после выявления устрашающей аномалии в космосе

Ученые несколько дней назад зафиксировали в космосе устрашающую аномалию.
Обновлено в 01:17
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