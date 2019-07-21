Экономика
В США вырос спрос на онлайн-магазиныГЛАС.RU вчера в 11:10
Сфера онлайн-продаж набирает все большие обороты в Соединенных Штатах Америки. Здесь продавцы не несут огромных затрат, как при содержании полноценного магазина. Coresight Research предоставили информацию, согласно которой на данный момент в США закрылись уже 7426 физических магазинов.
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Темпы закрытия физических магазинов в США удвоились по сравнению с прошлым годом
Retailer.ruвчера в 13:41
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В Marvel анонсировали четвертую фазу киновселенной
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Россия продолжит выдавать паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), лишенным права на защиту и социальную поддержку на Украине, заявил член Совета Федерации Олег Морозов.
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Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
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Партия Зеленского в новой Раде может получить 243 места
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Обновлено в 02:57
Политика
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.
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Новые фотографии принца Джорджа появились в честь дня рождения
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Здоровье
В Израиле пройдет массовая забастовка медицинских сестер
24 июля в Израиля пройдет массовая забастовка медицинских сестер.
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На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
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Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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Кино
Умер актер из фильма «Спортлото-82» Денис Кмит
Обновлено в 04:17
Происшествия
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Энтузиаст перенёс Человека-паука в GTA: San Andreas
Создатель модификаций J16D в течение четырёх лет работает над модом про Человека-паука для GTA: San Andreas.
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Происшествия
В пензенском зоопарке посетители закормили жеребенка до смерти
Руководство пензенского зоопарка сообщило о гибели жеребенка шетнтлендской пони. Жеребёнок появился на свет в зоосаде в апреле.
Обновлено вчера в 09:01
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено 20 июля в 09:15
Происшествия
ФСБ задержала смертника с поясом шахида
Мужчина планировал совершить теракт в Когалыме. Против него возбуждено уголовное дело. Пояс смертника также известен как пояс шахида.
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Происшествия
В Оренбуржье при тушении пожара погиб сотрудник МЧС
При тушении степного пожара в Оренбуржье погиб водитель пожарно-спасательной части (ПСЧ) №33 по охране города Ясный Александр Стаценко.
Обновлено вчера в 21:00
Недвижимость
Цены на жилье в Новой Москве достигли исторического максимума
К концу первого полугодия 2019-го средняя стоимость квадратного метра в новостройках Новой Москвы преодолела психологически важную отметку в 120 тысяч рублей, следует из материалов компании «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Обновлено в 04:32
Теннис
Касаткина улучшила позиции в рейтинге WTA
Обновлено в 02:27
Культура
Автору бессмертных песен к диснеевским хитам исполнилось 70 лет
В случае с Аланом Менкеном ходят в кино на автора музыки. Менкен - знак качества, гарантия, что на душе будет хорошо.
Обновлено в 04:45
Политика
На Украине рассказали о ловушке для Зеленского
Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:25
Футбол
На «Ростов Арене» фанаты «Спартака» столкнулись с ОМОНом
Во 2-м туре Российской Премьер-Лиги «Ростов» сыграл вничью со «Спартаком» (2:2). После финального свистка произошло столкновение между фанатами «красно-белых» и сотрудниками ОМОНа.
Обновлено 20 июля в 17:54
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Обновлено вчера в 22:49
Политика
Пушков прокомментировал предварительные итоги выборов в Раду
Предварительные результаты внеочередных выборов в Верховную раду Украины показывают, что украинский народ хочет качественно новой политики, которая бы отличалась от политики предыдущих пяти лет, заявил в своем Twitter член Совета Федерации Алексей Пушков.
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Финансы
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Зинченко плакал, когда Компани ушел из «Ман Сити»
Компани покинул "Ман Сити" этим летом и стал играющим тренером "Андерлехта".
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего мальчика из России
В Польше полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, который пропал больше недели назад.
Обновлено 20 июля в 11:29
Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
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