Сфера онлайн-продаж набирает все большие обороты в Соединенных Штатах Америки. Здесь продавцы не несут огромных затрат, как при содержании полноценного магазина. Coresight Research предоставили информацию, согласно которой на данный момент в США закрылись уже 7426 физических магазинов.

В США вырос спрос на онлайн-магазины

Политика В России отреагировали на угрозы Киева из-за паспортов для Донбасса Россия продолжит выдавать паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), лишенным права на защиту и социальную поддержку на Украине, заявил член Совета Федерации Олег Морозов.

Общество В России ужесточат получение охотничьего билета В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.

Общество В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.

Политика Партия Зеленского в новой Раде может получить 243 места Президентская партия "Слуга народа" в новоизбранной Верховной раде Украины может получить 243 места и самостоятельно сформировать большинство.

Политика Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.

Шоу-бизнес Новые фотографии принца Джорджа появились в честь дня рождения Кенсингтонский дворец разместил новые фотографии принца Джорджа, сына герцога Кембриджского и его супруги Кейт Миддлтон.

Здоровье В Израиле пройдет массовая забастовка медицинских сестер 24 июля в Израиля пройдет массовая забастовка медицинских сестер.

Политика На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Игры Энтузиаст перенёс Человека-паука в GTA: San Andreas Создатель модификаций J16D в течение четырёх лет работает над модом про Человека-паука для GTA: San Andreas.

Происшествия В пензенском зоопарке посетители закормили жеребенка до смерти Руководство пензенского зоопарка сообщило о гибели жеребенка шетнтлендской пони. Жеребёнок появился на свет в зоосаде в апреле.

Происшествия ФСБ задержала смертника с поясом шахида Мужчина планировал совершить теракт в Когалыме. Против него возбуждено уголовное дело. Пояс смертника также известен как пояс шахида.

Происшествия В Оренбуржье при тушении пожара погиб сотрудник МЧС При тушении степного пожара в Оренбуржье погиб водитель пожарно-спасательной части (ПСЧ) №33 по охране города Ясный Александр Стаценко.

Недвижимость Цены на жилье в Новой Москве достигли исторического максимума К концу первого полугодия 2019-го средняя стоимость квадратного метра в новостройках Новой Москвы преодолела психологически важную отметку в 120 тысяч рублей, следует из материалов компании «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Культура Автору бессмертных песен к диснеевским хитам исполнилось 70 лет В случае с Аланом Менкеном ходят в кино на автора музыки. Менкен - знак качества, гарантия, что на душе будет хорошо.

Политика На Украине рассказали о ловушке для Зеленского Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.

Футбол На «Ростов Арене» фанаты «Спартака» столкнулись с ОМОНом Во 2-м туре Российской Премьер-Лиги «Ростов» сыграл вничью со «Спартаком» (2:2). После финального свистка произошло столкновение между фанатами «красно-белых» и сотрудниками ОМОНа.

Политика Пушков прокомментировал предварительные итоги выборов в Раду Предварительные результаты внеочередных выборов в Верховную раду Украины показывают, что украинский народ хочет качественно новой политики, которая бы отличалась от политики предыдущих пяти лет, заявил в своем Twitter член Совета Федерации Алексей Пушков.

Финансы Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.

Происшествия В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего мальчика из России В Польше полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, который пропал больше недели назад.