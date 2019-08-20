Политика
В США выразили сожаление в связи с освобождением иранского танкераИзвестия 01:27
Вашингтон выражает сожаление в связи с отказом Гибралтара продлевать срок задержания иранского танкера Grace1 и освобождением судна. Об этом 19 августа заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
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Помпео заявил, что США сожалеют из-за освобождения иранского танкера
Московский Комсомолецвчера в 22:22
США сожалеют, что иранскому танкеру разрешили покинуть Гибралтар - Помпео
Аргументы и Фактывчера в 21:01
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Смартфон Honor 9X Flame Red оценен в 200 долларов
Honor 9X Flame Red с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти оценен в 199 долларов, вариант с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти обойдется в 227 долларов, а за топовую версию на 6/128 ГБ памяти попросят 267 долларов.
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Украина намерена начать поставки газа из Румынии
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Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
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Политика
Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве
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Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России
Самый низкий показатель рейтинга тишины (а значит, город наиболее шумный) у Киселевска из Кемеровской области — 4,3 балла.
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В Госдуме предложили условие для освобождения водителей от штрафов
Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР, среди которых Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, внесли на рассмотрение законопроект об освобождении водителей от штрафов за нарушение ПДД, если информация о нарушении не появилась на портале госуслуг в течение десяти дней с момента его фиксации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:59
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Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений, заявили в МИД
Москва не позволит втянуть себя в гонку вооружений, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
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Минтруд поддерживает работу по укреплению общественного здоровья, однако курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении заработной платы, сообщили в министерстве.
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Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 1,04% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 14:15 мск.
Обновлено вчера в 07:31
Теннис
Маррей проиграл в первом круге турнира в Уинстон-Салеме
Обновлено в 00:28
Космос
Доставленный с Луны миссией «Аполлон-14» камень оказался земным
Образец лунного грунта, доставленный на Землю в 1971 году миссией «Аполлон-14», был внимательно изучен профессором из австралийского Университета Кертина.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
В ОАК опровергли сообщения о массовых увольнениях в «Ильюшине»
В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) опровергли сообщения про "массовые увольнения" из "Ильюшина", заявив, что идет оптимизация административно-управленческого и вспомогательного персонала.
Обновлено в 03:10
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия
Российский самолет совершил жесткую посадку в Армении
Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту армянского города Гюмри.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
Трое человек погибли в ДТП в Иркутской области
На трассе Р-255 "Сибирь" в Иркутской области 19 августа произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.
Обновлено в 01:11
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие
Сирийские военные перекрыли линии снабжения террористов
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Кино
Главным претендентом на «Оскар» стал Хоакин Феникс
Главным претендентом на «Оскар» за лучший фильм стала драма «Брачная история» Ноа Баумбака со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Обновлено вчера в 03:05
Экономика
«Детский мир» планирует создать конкурента Ozon и Wildberries
Пока не сообщается, станет ли проект по созданию маркетплейса отдельной платформой под собственным брендом, но, согласно стратегии «Детского мира», опубликованной в июле 2019-го года, в этом году планируется создание и развитие нового сайта.
Обновлено в 03:05
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 01:39
Армия и оружие
Британские истребители перехватили российские Су-30 над Балтикой
Британские истребители Typhoon поднялись в воздух для перехвата двух российских самолетов Су-30.
Обновлено вчера в 18:12
Экономика
Число дел об электронном мошенничестве выросло в восемь раз
В I полугодии 2019 года количество зарегистрированных дел о мошенничестве с использованием электронных средств платежа составило 6 613 штук, что почти в восемь раньше больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 02:49
Футбол
Назаров спел песню в честь победы «Спартака» над ЦСКА
Обновлено в 00:56
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
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Гранулы для почки
Сотрудники Донского государственного технического университета разработали необычный 3D-принтер.
Обновлено в 01:44
Происшествия
В Саранске пьяный отец пытался выбросить из окна младенца
В Саранске сотрудники полиции и МЧС спасли младенца, которого пьяный отец пытался выбросить из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.
Обновлено вчера в 16:23
Экономика
Составлен рейтинг регионов по доступности бензина
Обновлено вчера в 01:05
Финансы
Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,62-1,26%
Индекс Мосбиржи вырос на 1,26% - до 2684,09 пункта, индекс РТС увеличился на 0,62%, до 1247,53 пункта, следует из данных торгов.
Обновлено вчера в 12:03