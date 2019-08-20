Политика

В США выразили сожаление в связи с освобождением иранского танкераИзвестия 01:27

Вашингтон выражает сожаление в связи с отказом Гибралтара продлевать срок задержания иранского танкера Grace1 и освобождением судна. Об этом 19 августа заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
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Помпео прокомментировал освобождение иранского танкера в Гибралтаре

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США сожалеют, что иранскому танкеру разрешили покинуть Гибралтар - Помпео

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РЕН ТВвчера в 22:00

США предупредили страны Средиземноморья о последствиях помощи иранскому танкеру

ТАССвчера в 21:26
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Москва не позволит втянуть себя в гонку вооружений, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
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Минтруд поддерживает работу по укреплению общественного здоровья, однако курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении заработной платы, сообщили в министерстве.
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Курс доллара на Московской бирже поднялся на 1,04% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 14:15 мск.
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Трое человек погибли в ДТП в Иркутской области

На трассе Р-255 "Сибирь" в Иркутской области 19 августа произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.
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Армия и оружие

Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью

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«Детский мир» планирует создать конкурента Ozon и Wildberries

Пока не сообщается, станет ли проект по созданию маркетплейса отдельной платформой под собственным брендом, но, согласно стратегии «Детского мира», опубликованной в июле 2019-го года, в этом году планируется создание и развитие нового сайта.
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Британские истребители Typhoon поднялись в воздух для перехвата двух российских самолетов Су-30.
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Число дел об электронном мошенничестве выросло в восемь раз

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На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов

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