Политика
В США выразили сожаление в связи с освобождением иранского танкераИзвестия 01:27
Вашингтон выражает сожаление в связи с отказом Гибралтара продлевать срок задержания иранского танкера Grace1 и освобождением судна. Об этом 19 августа заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
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Помпео заявил, что США сожалеют из-за освобождения иранского танкера
Московский Комсомолецвчера в 22:22
США сожалеют, что иранскому танкеру разрешили покинуть Гибралтар - Помпео
Аргументы и Фактывчера в 21:01
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 04:53, Ашберн
Происшествия
В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка
Житель Удмуртии, которого за тяжкие преступления приговорили к смертной казни, но затем помиловали, изнасиловал маленькую девочку, сообщили в главке Следственного комитета по республике.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Очевидец сообщил о стрельбе в Октябрьском тоннеле в Москве
По словам собеседника агентства, в полицию обратился 26-летний москвич и сообщил, что ехал на своей машине по Октябрьскому тоннелю и увидел, как неизвестные на автомобиле Cadillac без государственных номеров начали стрелять из автомата Калашникова.
Обновлено в 04:51
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на девять копеек — до 66,98 рубля. Курс евро увеличился на три копейки и составил 74,12 рубля.
Обновлено в 03:01
Космос
Астронавты запечатлели на видео НЛО
Стало известно, что американские астронавты смогли запечатлеть огромное НЛО, пролетающее над Землей. Уникальные кадры уже изучили уфологи.
Обновлено в 02:52
Происшествия
СК провел обыск у одного из участников акции 27 июля в Москве
Сотрудники СК провели обыск в доме участника несогласованной акции в Москве 27 июля Виктора Кириленко в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.
Обновлено в 03:47
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона
В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Ленобласти водитель насмерть сбил девочку-велосипедистку и скрылся
Обновлено вчера в 23:07
Армия и оружие
80 лет назад началось наступление советских войск на Халхин-Голе
20 августа 1939 года советские и монгольские войска перешли в решительное наступление на Халхин-Голе.
Обновлено в 03:39
Футбол
Сульшер поддержал Погба после незабитого французом пенальти
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после ничьей с «Вулверхэмптоном» (1:1) в матче 2-го тура АПЛ прокомментировал тот факт, что полузащитник команды Поль Погба не забил пенальти.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту Ширак в армянском городе Гюмри, сообщается на странице Комитета по гражданской авиации Армении в Facebook.
Обновлено вчера в 15:28
Шоу-бизнес
Элтон Джон заступился за принца Гарри и Меган Маркл
Британский музыкант сэр Элтон Джон заступился за принца Гарри и его супругу Меган Маркл.
Обновлено в 01:59
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Политика
СМИ указали Западу и США на мастерство Путина на международной арене
Как пишет британское интернет-издание The Independent, несмотря на ошибочное мнение Европы и Соединенных Штатов, глава российского государства наглядно продемонстрировал свое мастерство.
Обновлено 18 августа в 05:59
Политика
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова
Премьер-министр России Дмитрий Мдведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова в связи с «утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Twitter решил запретить рекламу государственных СМИ
Администрация сети микроблогов Twitter объявила о решении запретить рекламу государственных средств массовой информации, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление компании.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
Ольга Бузова снялась в новом клипе в стиле ретро
Певица Ольга Бузова обнародовала свой новый клип в стиле ретро на песню "Лайкер".
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Варшава не оценила идею передислокации войск США из Германии
Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Rzeczpospolita», министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что польские власти не поддерживают идею переброски американских войск из Германии в Польшу.
Обновлено вчера в 14:10
Политика
Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Культура
Две новые делегации отправились на фестиваль «Таврида — АРТ»
Обновлено вчера в 09:50
Футбол
Футболисты «Спартака» обыграли ЦСКА в чемпионате России
"Спартак" переиграл ЦСКА в московском дерби благодаря дублю французского защитника Самуэля Жиго.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Число заболевших мышиной лихорадкой саратовцев достигло 1429
На сегодняшний день в медицинских стационарах Саратовской области с подозрением на лихорадку неясной этиологии находятся 153 человека.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Суд в Киеве перенёс рассмотрение жалобы на продление ареста Вышинскому
Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы на продление ареста руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-за болезни одного из судей.
Обновлено в 04:43
Общество
Фото удивленной кошки восхитило пользователей Сети
Обновлено в 02:02
Театры
Театр Маяковского начнет сезон бенефисом Светланы Немоляевой
Обновлено в 03:31
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.
Обновлено в 02:29