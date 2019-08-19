Вашингтон выражает сожаление в связи с отказом Гибралтара продлевать срок задержания иранского танкера Grace1 и освобождением судна. Об этом 19 августа заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

В США выразили сожаление в связи с освобождением иранского танкера

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