Политика
В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой войне без СССРРИА Новости вчера в 17:34
Американская частная компания Bradford Exchange, специализирующаяся на изготовлении сувенирной продукции, выпустила юбилейную монету с союзниками к 75-летию с момента окончания Второй мировой войны, на которой отсутствует СССР.
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США: СССР не оказалось в числе победителей во Второй мировой войне
Московский Комсомолец Калининградвчера в 13:32
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Политика
The Times: Тереза Мэй может уйти в отставку 24 мая
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже завтра может уйти в отставку.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Петиция за отставку Зеленского стремительно набирает голоса
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского опубликована на официальном сайте.
Обновлено в 03:12
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Космос
Юпитер как бы намекает, что наше время истекает
Большое красное пятно на Юпитере разрушается на наших глазах.
Обновлено в 02:15
Футбол
Как «Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России
Московский "Локомотив" одержал минимальную победу над екатеринбургским "Уралом" в финале Олимп Кубка России и завоевал свой третий трофей за три года.
Обновлено вчера в 16:33
Политика
Первый приговор причастному к убийству Гиви вынесли в ДНР
Обновлено вчера в 22:35
Общество
Госдума одобрила законопроект о штрафе за отказ обслуживать инвалидов
Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об административных штрафах за отказ обслуживать пожилых людей и инвалидов.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия
Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за отказа генератора.
Обновлено в 02:33
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Вторжение» Федора Бондарчука
"Комсомольская правда" представляет первые тизер-трейлер и тизер-постер нового российского фильма "Вторжение" от режиссера Фёдора Бондарчука.
Обновлено в 03:40
Экономика
Набиуллина рассказала о пике инфляции
Российская экономика уже прошла пик инфляции в марте 2019 года.
Обновлено в 03:40
Авто
Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот»
В 2013 году был представлен снегоболотоход «Ямал», построенный на агрегатах серийного УАЗ «Патриот».
Обновлено в 02:43
Общество
Владелец косаток из бухты Средняя отказался их выпускать
Алексей Решетов — гендиректор компании «Афалина», которой принадлежат косатки и белухи в бухте Средняя в Приморье, не намерен добровольно выпускать их на волю.
Обновлено в 01:21
Экономика
ЦБ проверит магазины и рестораны, которые не принимают карты
Центробанк готовится провести контрольные закупки в магазинах и ресторанах, которые отказываются принимать безналичную оплату, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин (его цитирует «Интерфакс»).
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Вакарчук оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подверг критике идею избранного президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу возможных переговоров с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
В Астрахани у экстремистов изъяли взрывчатку и коктейли Молотова
В ходе обыска кроме взрывчатки, зажигательных смесей и нацистской атрибутики следователи нашли инструкцию с формулами для создания компонентов взрывчатых веществ, патроны, военную экипировку, а также пневматическое оружие для проведения военно-тактических тренировок.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса
Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса.
Обновлено вчера в 12:06
Общество
Количество овощей с нитратами в России выросло
Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.
Обновлено в 02:31
Авто
Kia продемонстрировала интерьер нового кроссовера для России
В Сети появились первые официальные скетчи салона нового компактного паркетника от KIA, который выйдет на рынок до конца текущего года.
Обновлено в 02:50
Общество
В США разрешили пускать умерших людей на удобрения
Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено вчера в 07:29
Религия
Екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМа о храме
Екатеринбургская епархия выразила недовольство результатами опроса ВЦИОМа о строительстве храма святой Екатерины.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие
Армия США получила первый бригадный комплект танков Abrams M1A2 SEPv3
Американская армия готовится к приему на вооружение первого бригадного комплекта модернизированных танков M1A2 SEPv3.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже
Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.
Обновлено в 02:47
Авто
Автомобили Ravon начнут собирать в России
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
В Китае женщина отдала за автомобиль 66 мешков с мелочью
Сообщается, что женщина для покупки автомобиля привезла в автосалон 66 мешков с мелочью на общую сумму в 131 492 юаня.
Обновлено вчера в 20:01
Технологии
Гендиректор «Яндекс.Такси» занял второй по значимости пост в «Яндексе»
На вновь созданную должность управляющего директора группы компаний «Яндекс» назначили руководившего «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна.
Обновлено вчера в 22:21
Шоу-бизнес
Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили вместе после слухов о расставании
Челябинскую супермодель Ирину Шейк увидели на прогулке вместе с голливудским актером Брэдли Купером. Ранее сообщалось об их расставании.
Обновлено в 00:39
Общество
Минувшая среда в Москве побила рекорд по теплу
Обновлено в 03:07
Происшествия
Осужденный за взятки брянский экс-чиновник Поспелов не разжалобил суд
В ноябре 2018 года суд приговорил экс-руководителя на 2,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей и на 3 года лишил права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.
Обновлено в 03:08
Политика
Поставщика спецсвязи для Кремля объявили в международный розыск
Совладельца предприятия «Каскад», гражданина Израиля Чингиза Агаронова объявили в международный розыск по обвинению во взятках в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Обновлено в 02:58