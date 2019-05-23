Политика

В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой войне без СССРРИА Новости вчера в 17:34

Американская частная компания Bradford Exchange, специализирующаяся на изготовлении сувенирной продукции, выпустила юбилейную монету с союзниками к 75-летию с момента окончания Второй мировой войны, на которой отсутствует СССР.
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Голос Мордора: Забудем — исчезнем

Новостной фронт03:19

В США исключили СССР из числа союзников во время Второй мировой войны

URA.Ruвчера в 18:14

В США выпустили монеты с союзниками во Второй мировой войне без СССР

RT на русскомвчера в 21:33

В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

РБКвчера в 21:10

В США отчеканили монету о победителях во Второй мировой без СССР

Газета.Ruвчера в 21:43

В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой войне без СССР

РИА Новостивчера в 17:34

США: СССР не оказалось в числе победителей во Второй мировой войне

Московский Комсомолец Калининградвчера в 13:32
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Политика

The Times: Тереза Мэй может уйти в отставку 24 мая

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже завтра может уйти в отставку.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

Петиция за отставку Зеленского стремительно набирает голоса

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского опубликована на официальном сайте.
Обновлено в 03:12
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Космос

Юпитер как бы намекает, что наше время истекает

Большое красное пятно на Юпитере разрушается на наших глазах.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Пожар в Березовском: двое взрослых погибли, трое детей в больнице

Обновлено в 01:48
Футбол

Как «Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России

Московский "Локомотив" одержал минимальную победу над екатеринбургским "Уралом" в финале Олимп Кубка России и завоевал свой третий трофей за три года.
Обновлено вчера в 16:33
Политика

Первый приговор причастному к убийству Гиви вынесли в ДНР

Обновлено вчера в 22:35
Общество

Госдума одобрила законопроект о штрафе за отказ обслуживать инвалидов

Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об административных штрафах за отказ обслуживать пожилых людей и инвалидов.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия

Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за отказа генератора.
Обновлено в 02:33
Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Вторжение» Федора Бондарчука

"Комсомольская правда" представляет первые тизер-трейлер и тизер-постер нового российского фильма "Вторжение" от режиссера Фёдора Бондарчука.
Обновлено в 03:40
Экономика

Набиуллина рассказала о пике инфляции

Российская экономика уже прошла пик инфляции в марте 2019 года.
Обновлено в 03:40
Авто

Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот»

В 2013 году был представлен снегоболотоход «Ямал», построенный на агрегатах серийного УАЗ «Патриот».
Обновлено в 02:43
Общество

Владелец косаток из бухты Средняя отказался их выпускать

Алексей Решетов — гендиректор компании «Афалина», которой принадлежат косатки и белухи в бухте Средняя в Приморье, не намерен добровольно выпускать их на волю.
Обновлено в 01:21
Экономика

ЦБ проверит магазины и рестораны, которые не принимают карты

Центробанк готовится провести контрольные закупки в магазинах и ресторанах, которые отказываются принимать безналичную оплату, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин (его цитирует «Интерфакс»).
Обновлено вчера в 08:22
Политика

Вакарчук оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подверг критике идею избранного президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу возможных переговоров с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

В Астрахани у экстремистов изъяли взрывчатку и коктейли Молотова

В ходе обыска кроме взрывчатки, зажигательных смесей и нацистской атрибутики следователи нашли инструкцию с формулами для создания компонентов взрывчатых веществ, патроны, военную экипировку, а также пневматическое оружие для проведения военно-тактических тренировок.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса

Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса.
Обновлено вчера в 12:06
Общество

Количество овощей с нитратами в России выросло

Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.
Обновлено в 02:31
Авто

Kia продемонстрировала интерьер нового кроссовера для России

В Сети появились первые официальные скетчи салона нового компактного паркетника от KIA, который выйдет на рынок до конца текущего года.
Обновлено в 02:50
Общество

В США разрешили пускать умерших людей на удобрения

Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено вчера в 07:29
Религия

Екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМа о храме

Екатеринбургская епархия выразила недовольство результатами опроса ВЦИОМа о строительстве храма святой Екатерины.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие

Армия США получила первый бригадный комплект танков Abrams M1A2 SEPv3

Американская армия готовится к приему на вооружение первого бригадного комплекта модернизированных танков M1A2 SEPv3.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже

Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.
Обновлено в 02:47
Авто

Автомобили Ravon начнут собирать в России

Обновлено вчера в 22:57
Происшествия

В Китае женщина отдала за автомобиль 66 мешков с мелочью

Сообщается, что женщина для покупки автомобиля привезла в автосалон 66 мешков с мелочью на общую сумму в 131 492 юаня.
Обновлено вчера в 20:01
Технологии

Гендиректор «Яндекс.Такси» занял второй по значимости пост в «Яндексе»

На вновь созданную должность управляющего директора группы компаний «Яндекс» назначили руководившего «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна.
Обновлено вчера в 22:21
Шоу-бизнес

Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили вместе после слухов о расставании

Челябинскую супермодель Ирину Шейк увидели на прогулке вместе с голливудским актером Брэдли Купером. Ранее сообщалось об их расставании.
Обновлено в 00:39
Общество

Минувшая среда в Москве побила рекорд по теплу

Обновлено в 03:07
Происшествия

Осужденный за взятки брянский экс-чиновник Поспелов не разжалобил суд

В ноябре 2018 года суд приговорил экс-руководителя на 2,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей и на 3 года лишил права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.
Обновлено в 03:08
Политика

Поставщика спецсвязи для Кремля объявили в международный розыск

Совладельца предприятия «Каскад», гражданина Израиля Чингиза Агаронова объявили в международный розыск по обвинению во взятках в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Обновлено в 02:58
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