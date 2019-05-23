В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой войне без СССРРИА Новости вчера в 17:34

Американская частная компания Bradford Exchange, специализирующаяся на изготовлении сувенирной продукции, выпустила юбилейную монету с союзниками к 75-летию с момента окончания Второй мировой войны, на которой отсутствует СССР.

В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой войне без СССР

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