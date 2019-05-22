В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССРРБК вчера в 21:10

Занимающаяся изготовлением сувенирной продукции американская компания Bradford Exchange выпустила монету к 75-летию окончания Второй мировой войны со странами-союзниками. На оборотной стороне монеты изображены флаги США, Великобритании и Франции, флага СССР среди них нет.

В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

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