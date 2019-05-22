Политика
В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССРРБК вчера в 21:10
Занимающаяся изготовлением сувенирной продукции американская компания Bradford Exchange выпустила монету к 75-летию окончания Второй мировой войны со странами-союзниками. На оборотной стороне монеты изображены флаги США, Великобритании и Франции, флага СССР среди них нет.
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На выпущенной в США монете СССР «исключили» из числа победителей Второй мировой войны
Взгляд.рувчера в 15:28
США: СССР не оказалось в числе победителей во Второй мировой войне
Московский Комсомолец Калининградвчера в 13:32
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Журналист из Краснодара Кирилл Гурьев вызвал на дуэль назвавшего екатеринбуржцев бесами телеведущего Владимира Соловьева.
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МИД Турции опроверг сообщения об ультиматуме США по С-400
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Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
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Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
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Вратари выше классом Вратарской бригаде сборной России на чемпионате мира могут позавидовать многие команды.
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Автобус с российскими туристами разбился в Италии
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В Страсбургский суд подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге
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