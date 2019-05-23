Политика
В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССРРБК 21:10
Занимающаяся изготовлением сувенирной продукции американская компания Bradford Exchange выпустила монету к 75-летию окончания Второй мировой войны со странами-союзниками. На оборотной стороне монеты изображены флаги США, Великобритании и Франции, флага СССР среди них нет.
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Армия и оружие
Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР
Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:35
Музыка
Лазарев отреагировал на пересчет голосов «Евровидением»
Российский поп-певец Сергей Лазарев, который во второй раз проиграл на "Евровидении", заявил, что все артисты "страдают" от "манипуляций" с голосами со стороны организаторов конкурса.
Обновлено в 19:20
Финансы
Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»
Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалование на зарплатные карты, не интересуются условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром».
Обновлено в 22:45
Армия и оружие
Тереза Мэй призвала нанести новый удар по Сирии
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о том, что Соединённое Королевство готово нанести по Сирийской Арабской Республике новый опустошающий удар.
Обновлено в 21:08
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Гаджеты
Корпорация ARM рвёт отношения с Huawei из-за санкций США
Распоряжение прервать все контракты с китайской телекоммуникационной корпорацией Huawei выпустил для своих сотрудников британский производитель архитектуры микропроцессров ARM, передаёт ВВС.
Обновлено в 18:09
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии
Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
Североатлантический альянс (НАТО) по-прежнему не признает принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено в 22:41
Политика
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:40
Политика
Глава МИД Британии обвинит Россию в «глобальной» киберкампании
В качестве примеров "вмешательства России" в демократические процессы других стран Хант приведет в пример якобы имевшие место попытки вмешательства в выборы на Украине и в США.
Обновлено в 19:05
Политика
Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта
Михеев в передаче, запись которой доступна на YouTube, говорил о фальсификации истории о голодоморе, на котором украинские власти пытаются обосновать неприязнь к советскому периоду.
Обновлено в 14:08
Авто
Составлен рейтинг лучших летних шин
Обновлено в 09:36
Политика
Порошенко отреагировал на возбуждение против него уголовных дел
Бывший президент Украины Петр Порошенко объяснил возбужденные против него уголовные дела началом избирательной кампании в парламент, сообщает в среду РИА «Новости».
Обновлено в 13:07
Происшествия
На западе Москвы столкнулись четыре автомобиля
Обновлено в 17:40
Общество
Жительница Нью-Йорка вызвала полицию, приняв зонт на крыше за самоубийцу в накидке из «Рассказа служанки»
Жительница Нью-Йорка обратилась в экстренную службу 911, когда, как ей показалось, она увидела человека в красной накидке, как в сериале «Рассказ служанки», на крыше здания на Манхэттене.
Обновлено в 14:23
Происшествия
В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами
Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено вчера в 15:49
Общество
Цифровые услуги от «Ростелекома» помогают бизнесу экономить
Когда-то компания "Ростелеком" воспринималась исключительно как поставщик услуг телефонии и Интернета.
Обновлено в 18:52
Гаджеты
У Samsung Galaxy S11 не будет подэкранной камеры — она по-прежнему будет врезана в дисплей
Недавно появились слухи о том, что флагманский смартфон Samsung следующего поколения, Galaxy S11, получит подэкранную фронтальную камеру, но судя по новым данным, такое решение если и появится, то в модели через поколение.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Происшествия
В Мексике девять человек погибли в столкновении банд
Столкновение двух противоборствующих преступных группировок в Мексике закончилось гибелью девяти и ранением четырех человек, сообщила в среду генеральная прокуратура штата Мичоакан.
Обновлено в 21:21
Хоккей
Капризов назвал бредом информацию СМИ об отношениях с Загитовой
Нападающий сборной России по хоккею и московского ЦСКА Кирилл Капризов опроверг информацию СМИ, согласно которого он состоит в отношениях с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.
Обновлено в 17:07
Энергетика
Независимые АЗС предупредили о повышении цен на бензин
Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин.
Обновлено вчера в 09:41
Футбол
37-летний Кабальеро продлил контракт с «Челси»
Голкипер Вилли Кабальеро продолжит сотрудничество с "Челси". Стороны заключили новое соглашение до лета 2020 года.
Обновлено в 11:04
Общество
Жители Казани взбунтовались против строительства мечети
Обновлено в 11:23
Общество
Продажи поддельных документов в России выросли в пять раз
В российском сегменте интернета резко выросло количество сайтов, торгующих поддельными документами, рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре.
Обновлено в 18:25
Экономика
Управляющим директором «Яндекса» назначен Тигран Худавердян
Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний «Яндекс» на посту генерального директора.
Обновлено в 16:59
Хоккей
Сборная России сыграет с командой США в четвертьфинале ЧМ по хоккею
По окончании группового этапа чемпионата мира по хоккею, состоявшегося в словацких городах Братислава и Кожице, определился соперник сборной России.
Обновлено вчера в 16:29
Авто
Таких Патриотов вы не видели: 9 необычных версий УАЗа
УАЗ Патриот появился не на пустом месте – по сути это глубоко модернизированный УАЗ-3162 «Симбир», выпускавшийся с 2000 года.
Обновлено в 23:01
Общество
Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в 2018 году
Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в России в 2018 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 20:30