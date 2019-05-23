Политика

В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССРРБК 21:10

Занимающаяся изготовлением сувенирной продукции американская компания Bradford Exchange выпустила монету к 75-летию окончания Второй мировой войны со странами-союзниками. На оборотной стороне монеты изображены флаги США, Великобритании и Франции, флага СССР среди них нет.
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В США отчеканили монету о победителях во Второй мировой без СССР

Газета.Ru21:43

В США выпустили монеты с союзниками во Второй мировой войне без СССР

RT на русском21:33

В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

РИА Новости17:34

В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

Известия19:53

В США исключили СССР из числа союзников во время Второй мировой войны

URA.Ru18:14

В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

РБК21:10

На выпущенной в США монете СССР «исключили» из числа победителей Второй мировой войны

Взгляд.ру15:28
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Армия и оружие

Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР

Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:35
Музыка

Лазарев отреагировал на пересчет голосов «Евровидением»

Российский поп-певец Сергей Лазарев, который во второй раз проиграл на "Евровидении", заявил, что все артисты "страдают" от "манипуляций" с голосами со стороны организаторов конкурса.
Обновлено в 19:20
Финансы

Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»

Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалование на зарплатные карты, не интересуются условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром».
Обновлено в 22:45
Армия и оружие

Тереза Мэй призвала нанести новый удар по Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о том, что Соединённое Королевство готово нанести по Сирийской Арабской Республике новый опустошающий удар.
Обновлено в 21:08
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Гаджеты

Корпорация ARM рвёт отношения с Huawei из-за санкций США

Распоряжение прервать все контракты с китайской телекоммуникационной корпорацией Huawei выпустил для своих сотрудников британский производитель архитектуры микропроцессров ARM, передаёт ВВС.
Обновлено в 18:09
Происшествия

В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии

Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

Североатлантический альянс (НАТО) по-прежнему не признает принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено в 22:41
Политика

Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:40
Политика

Глава МИД Британии обвинит Россию в «глобальной» киберкампании

В качестве примеров "вмешательства России" в демократические процессы других стран Хант приведет в пример якобы имевшие место попытки вмешательства в выборы на Украине и в США.
Обновлено в 19:05
Политика

Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта

Михеев в передаче, запись которой доступна на YouTube, говорил о фальсификации истории о голодоморе, на котором украинские власти пытаются обосновать неприязнь к советскому периоду.
Обновлено в 14:08
Авто

Составлен рейтинг лучших летних шин

Обновлено в 09:36
Политика

Порошенко отреагировал на возбуждение против него уголовных дел

Бывший президент Украины Петр Порошенко объяснил возбужденные против него уголовные дела началом избирательной кампании в парламент, сообщает в среду РИА «Новости».
Обновлено в 13:07
Происшествия

На западе Москвы столкнулись четыре автомобиля

Обновлено в 17:40
Общество

Жительница Нью-Йорка вызвала полицию, приняв зонт на крыше за самоубийцу в накидке из «Рассказа служанки»

Жительница Нью-Йорка обратилась в экстренную службу 911, когда, как ей показалось, она увидела человека в красной накидке, как в сериале «Рассказ служанки», на крыше здания на Манхэттене.
Обновлено в 14:23
Происшествия

В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами

Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено вчера в 15:49
Общество

Цифровые услуги от «Ростелекома» помогают бизнесу экономить

Когда-то компания "Ростелеком" воспринималась исключительно как поставщик услуг телефонии и Интернета.
Обновлено в 18:52
Гаджеты

У Samsung Galaxy S11 не будет подэкранной камеры — она по-прежнему будет врезана в дисплей

Недавно появились слухи о том, что флагманский смартфон Samsung следующего поколения, Galaxy S11, получит подэкранную фронтальную камеру, но судя по новым данным, такое решение если и появится, то в модели через поколение.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Происшествия

В Мексике девять человек погибли в столкновении банд

Столкновение двух противоборствующих преступных группировок в Мексике закончилось гибелью девяти и ранением четырех человек, сообщила в среду генеральная прокуратура штата Мичоакан.
Обновлено в 21:21
Хоккей

Капризов назвал бредом информацию СМИ об отношениях с Загитовой

Нападающий сборной России по хоккею и московского ЦСКА Кирилл Капризов опроверг информацию СМИ, согласно которого он состоит в отношениях с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.
Обновлено в 17:07
Энергетика

Независимые АЗС предупредили о повышении цен на бензин

Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин.
Обновлено вчера в 09:41
Происшествия

Суд начал допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 02:18
Футбол

37-летний Кабальеро продлил контракт с «Челси»

Голкипер Вилли Кабальеро продолжит сотрудничество с "Челси". Стороны заключили новое соглашение до лета 2020 года.
Обновлено в 11:04
Общество

Жители Казани взбунтовались против строительства мечети

Обновлено в 11:23
Общество

Продажи поддельных документов в России выросли в пять раз

В российском сегменте интернета резко выросло количество сайтов, торгующих поддельными документами, рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре.
Обновлено в 18:25
Экономика

Управляющим директором «Яндекса» назначен Тигран Худавердян

Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний «Яндекс» на посту генерального директора.
Обновлено в 16:59
Хоккей

Сборная России сыграет с командой США в четвертьфинале ЧМ по хоккею

По окончании группового этапа чемпионата мира по хоккею, состоявшегося в словацких городах Братислава и Кожице, определился соперник сборной России.
Обновлено вчера в 16:29
Авто

Таких Патриотов вы не видели: 9 необычных версий УАЗа

УАЗ Патриот появился не на пустом месте – по сути это глубоко модернизированный УАЗ-3162 «Симбир», выпускавшийся с 2000 года.
Обновлено в 23:01
Общество

Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в 2018 году

Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в России в 2018 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 20:30
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