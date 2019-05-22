Политика

В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССРLenta.ru вчера в 23:25

Американская компания Bradford Exchange отчеканила монету, посвященную 75-летней годовщине победы союзников во Второй мировой войне. На аверсе покрытой 24-каратным золотом монеты изображены 33-й президент США Гарри Трумэн и генерал армии Дуайт Эйзенхауэр.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В США отчеканили монету о победителях во Второй мировой без СССР

Газета.Ruвчера в 21:43

В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой войне без СССР

РИА Новостивчера в 17:34

В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

РБКвчера в 21:10

В США исключили СССР из числа союзников во время Второй мировой войны

URA.Ruвчера в 18:14

В США выпустили монеты с союзниками во Второй мировой войне без СССР

RT на русскомвчера в 21:33

На выпущенной в США монете СССР «исключили» из числа победителей Второй мировой войны

Взгляд.рувчера в 15:28

США: СССР не оказалось в числе победителей во Второй мировой войне

Московский Комсомолец Калининградвчера в 13:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 00:46, Ашберн
Гаджеты

Глава Xiaomi опубликовал официальный рендер флагмана Redmi K20

Вице-президент Xiaomi и руководитель Redmi Лю Вейбинг опубликовал официальное изображение флагманского смартфона Redmi K20, который будет представлен 28 мая.
Обновлено вчера в 09:44
Музыка

Лазарев оценил выступления лидеров Евровидения

Обновлено вчера в 23:26
Политика

Партия Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство

Партия «Слуга народа», которая выдвигала Владимира Зеленского на выборы президента и которая впервые будет принимать участие в парламентских выборах, выбрала своей идеологией либертарианство.
Обновлено вчера в 17:15
Общество

Екатеринбургская епархия увидела необъективность опроса ВЦИОМ

Екатеринбургская епархия обнародовала заявление в связи публикацией результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по строительству храма в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 22:29
Общество

Prada откажется от использования меха

Итальянский дом моды Prada заявил, что откажется от использования меха животных при изготовлении одежды и аксессуаров.
Обновлено вчера в 15:52
Политика

Порошенко считает уголовное дело против него попыткой оправдать Россию

Заведение уголовного дела против Петра Порошенко по инциденту в Керченском проливе — попытка снять ответственность с России, 22 мая заявил экс-президент Украины, передает телеканал «112 Украина».
Обновлено вчера в 15:32
Политика

Би-би-си запустит ток-шоу с анимированным Путиным в роли ведущего

Би-би-си запустит комедийное ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным», которое будет вести анимированный президент России, говорится на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 09:45
Политика

Вакарчук оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подверг критике идею избранного президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу возможных переговоров с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Общество

Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в 2018 году

Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в России в 2018 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 20:30
Финансы

Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»

Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалование на зарплатные карты, не интересуются условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром».
Обновлено вчера в 22:45
Политика

В НАТО снова призвали Россию покинуть Крым

НАТО не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено вчера в 22:37
Политика

The Times: Тереза Мэй может уйти в отставку 24 мая

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже завтра может уйти в отставку.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

Миссия МВФ досрочно покинула Украину

Сегодня, 22 мая, Украину досрочно покинула миссия МВФ, прибывшая на двухнедельный срок для оценки качества проведенных Киевом реформ.
Обновлено вчера в 05:07
Общество

Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать

Обновлено вчера в 23:19
Экономика

ЦБ запретит билеты «банка приколов»

Банк России обсуждает возможность привлечения к административной ответственности за незаконное изготовление предметов, имеющих сходство с российскими банкнотами и монетами, передаёт «Российская газета» Пачку таких банкнот можно купить за 50 рублей.
Обновлено вчера в 05:29
Армия и оружие

Командование ДНР подтвердило захват в плен украинских диверсантов

Обновлено вчера в 07:16
Политика

Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия

В Петербурге переходящие дорогу по зебре утки попали на видео

Обновлено вчера в 18:35
Авто

Таких Патриотов вы не видели: 9 необычных версий УАЗа

УАЗ Патриот появился не на пустом месте – по сути это глубоко модернизированный УАЗ-3162 «Симбир», выпускавшийся с 2000 года.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

Panasonic приостановил сотрудничество с Huawei

Японская компания Panasonic прекращает всяческие операции с китайской компанией Huawei.
Обновлено в 00:40
Происшествия

Автобус с российскими туристами опрокинулся на трассе в Италии

По данным посольства РФ в Италии, среди пострадавших могут быть российские туристы. Всего в автобусе находилось 60 пассажиров.
Обновлено вчера в 06:02
Политика

Первый приговор причастному к убийству Гиви вынесли в ДНР

Обновлено вчера в 22:35
Происшествия

МВД могут избавить от работы по возбуждению уголовных дел

Оперативников могут избавить от работы по возбуждению уголовных дел, а право принятия процессуальных решений по преступлениям передать следователям.
Обновлено вчера в 16:00
Хоккей

Звездная полоса: «Красной машине» предстоит битва с американцами

Германия же встретится с Чехией.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей

Потерпевшая по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» потребовала 100 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Обновлено вчера в 08:07
Происшествия

В тоннеле московского метро застряли три поезда

Три поезда с людьми застряли в тоннеле на Солнцевской линии московского метро. Об этом сообщается в "Твиттере" столичного метрополитена.
Обновлено 21 мая в 13:31
Авто

АвтоВАЗ готовит 1,8-литровый мотор с безвтыковыми поршнями

Напомним, что с середины лета 2018 года «АвтоВАЗ» начал комплектовать 1,6-литровые двигатели «безвтыковыми» поршнями, которые исключают возможность удара клапана в поршень, например, при обрыве ремня ГРМ.
Обновлено вчера в 03:58
Армия и оружие

Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток

Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 17:57
Политика

Представитель Зеленского предложил сократить число депутатов Верховной Рады

Численность депутатского корпуса в парламенте Украины должна быть пересмотрена, заявил в интервью изданию LB.ua представитель президента страны Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук.
Обновлено вчера в 23:43
Футбол

Как «Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России

Обновлено вчера в 16:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное