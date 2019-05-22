Политика
В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССРLenta.ru вчера в 23:25
Американская компания Bradford Exchange отчеканила монету, посвященную 75-летней годовщине победы союзников во Второй мировой войне. На аверсе покрытой 24-каратным золотом монеты изображены 33-й президент США Гарри Трумэн и генерал армии Дуайт Эйзенхауэр.
Читать в источнике
Оценить165
Подробнее о событии
Показать все источники
На выпущенной в США монете СССР «исключили» из числа победителей Второй мировой войны
Взгляд.рувчера в 15:28
США: СССР не оказалось в числе победителей во Второй мировой войне
Московский Комсомолец Калининградвчера в 13:32
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 00:46, Ашберн
Гаджеты
Глава Xiaomi опубликовал официальный рендер флагмана Redmi K20
Вице-президент Xiaomi и руководитель Redmi Лю Вейбинг опубликовал официальное изображение флагманского смартфона Redmi K20, который будет представлен 28 мая.
Обновлено вчера в 09:44
Музыка
Лазарев оценил выступления лидеров Евровидения
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Партия Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство
Партия «Слуга народа», которая выдвигала Владимира Зеленского на выборы президента и которая впервые будет принимать участие в парламентских выборах, выбрала своей идеологией либертарианство.
Обновлено вчера в 17:15
Общество
Екатеринбургская епархия увидела необъективность опроса ВЦИОМ
Екатеринбургская епархия обнародовала заявление в связи публикацией результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по строительству храма в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 22:29
Общество
Prada откажется от использования меха
Итальянский дом моды Prada заявил, что откажется от использования меха животных при изготовлении одежды и аксессуаров.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Порошенко считает уголовное дело против него попыткой оправдать Россию
Заведение уголовного дела против Петра Порошенко по инциденту в Керченском проливе — попытка снять ответственность с России, 22 мая заявил экс-президент Украины, передает телеканал «112 Украина».
Обновлено вчера в 15:32
Политика
Би-би-си запустит ток-шоу с анимированным Путиным в роли ведущего
Би-би-си запустит комедийное ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным», которое будет вести анимированный президент России, говорится на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 09:45
Политика
Вакарчук оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подверг критике идею избранного президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу возможных переговоров с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Общество
Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в 2018 году
Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в России в 2018 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 20:30
Финансы
Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»
Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалование на зарплатные карты, не интересуются условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром».
Обновлено вчера в 22:45
Политика
В НАТО снова призвали Россию покинуть Крым
НАТО не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено вчера в 22:37
Политика
The Times: Тереза Мэй может уйти в отставку 24 мая
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже завтра может уйти в отставку.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Миссия МВФ досрочно покинула Украину
Сегодня, 22 мая, Украину досрочно покинула миссия МВФ, прибывшая на двухнедельный срок для оценки качества проведенных Киевом реформ.
Обновлено вчера в 05:07
Общество
Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать
Обновлено вчера в 23:19
Экономика
ЦБ запретит билеты «банка приколов»
Банк России обсуждает возможность привлечения к административной ответственности за незаконное изготовление предметов, имеющих сходство с российскими банкнотами и монетами, передаёт «Российская газета» Пачку таких банкнот можно купить за 50 рублей.
Обновлено вчера в 05:29
Армия и оружие
Командование ДНР подтвердило захват в плен украинских диверсантов
Обновлено вчера в 07:16
Политика
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
В Петербурге переходящие дорогу по зебре утки попали на видео
Обновлено вчера в 18:35
Авто
Таких Патриотов вы не видели: 9 необычных версий УАЗа
УАЗ Патриот появился не на пустом месте – по сути это глубоко модернизированный УАЗ-3162 «Симбир», выпускавшийся с 2000 года.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Panasonic приостановил сотрудничество с Huawei
Японская компания Panasonic прекращает всяческие операции с китайской компанией Huawei.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Автобус с российскими туристами опрокинулся на трассе в Италии
По данным посольства РФ в Италии, среди пострадавших могут быть российские туристы. Всего в автобусе находилось 60 пассажиров.
Обновлено вчера в 06:02
Политика
Первый приговор причастному к убийству Гиви вынесли в ДНР
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
МВД могут избавить от работы по возбуждению уголовных дел
Оперативников могут избавить от работы по возбуждению уголовных дел, а право принятия процессуальных решений по преступлениям передать следователям.
Обновлено вчера в 16:00
Хоккей
Звездная полоса: «Красной машине» предстоит битва с американцами
Германия же встретится с Чехией.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей
Потерпевшая по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» потребовала 100 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Обновлено вчера в 08:07
Происшествия
В тоннеле московского метро застряли три поезда
Три поезда с людьми застряли в тоннеле на Солнцевской линии московского метро. Об этом сообщается в "Твиттере" столичного метрополитена.
Обновлено 21 мая в 13:31
Авто
АвтоВАЗ готовит 1,8-литровый мотор с безвтыковыми поршнями
Напомним, что с середины лета 2018 года «АвтоВАЗ» начал комплектовать 1,6-литровые двигатели «безвтыковыми» поршнями, которые исключают возможность удара клапана в поршень, например, при обрыве ремня ГРМ.
Обновлено вчера в 03:58
Армия и оружие
Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток
Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Представитель Зеленского предложил сократить число депутатов Верховной Рады
Численность депутатского корпуса в парламенте Украины должна быть пересмотрена, заявил в интервью изданию LB.ua представитель президента страны Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук.
Обновлено вчера в 23:43
Футбол
Как «Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России
Обновлено вчера в 16:33