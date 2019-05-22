В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССРLenta.ru вчера в 23:25

Американская компания Bradford Exchange отчеканила монету, посвященную 75-летней годовщине победы союзников во Второй мировой войне. На аверсе покрытой 24-каратным золотом монеты изображены 33-й президент США Гарри Трумэн и генерал армии Дуайт Эйзенхауэр.

В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

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