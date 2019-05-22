В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССРИзвестия 19:53

Американская компания Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к годовщине окончания Второй мировой войны юбилейную монету со странами-союзниками. В их число не вошел Советский Союз.

В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

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