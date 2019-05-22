Политика

В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССРИзвестия 19:53

Американская компания Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к годовщине окончания Второй мировой войны юбилейную монету со странами-союзниками. В их число не вошел Советский Союз.
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США исключили СССР из союзников во время Второй мировой войны

РЕН ТВ19:51

В США исключили СССР из числа союзников во время Второй мировой войны

URA.Ru18:14

США не оставляют попыток перечеркнуть роль СССР в Победе над фашизмом: выпущена монета с фальшивыми победителями Второй мировой

Новостной фронт06:23

В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой, на которой нет СССР

РИА Новости17:34

В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

Известия19:53

На выпущенной в США монете СССР «исключили» из числа победителей Второй мировой войны

Взгляд.ру15:28

В США выпустили монету с союзниками по Второй мировой войне без СССР

ТК Звезда18:07
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Политика

Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
Обновлено в 12:32
Общество

В США разрешили пускать умерших людей на удобрения

Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Посольство сообщило о гибели россиянки в ДТП с автобусом в Италии

В результате ДТП с туристическим автобусом в Италии, по предварительным данным, погибла одна россиянка.
Обновлено в 12:26
Гаджеты

Caviar представила версию Samsung Galaxy Fold в стиле «Игры престолов»

Обновлено в 16:04
Армия и оружие

МИД РФ заявил, что США обвинили Россию в ударах по объектам в Идлибе

Американские власти инициировали кампанию по обвинению России в ударах по гражданским объектам в провинции Идлиб.
Обновлено в 19:01
Политика

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского

Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Заболевшая раком мозга звезда кино покончила с собой

Ведущий шоу Дмитрий Борисов выяснил, что Дарья, невзирая на приличное наследство, оставшееся от родителей, оказалась нищей.
Обновлено в 11:16
Музыка

Опубликованы результаты зрительского голосования на Евровидении

Обновлено 20 мая в 13:10
Кино

Дэниел Крэйг перенесёт операцию после травмы на съёмках бондианы

Британский актёр Дэниел Крэйг, который исполняет роль агента 007, перенесёт операцию на лодыжке после травмы, полученной во время съёмок 25-й киноленты о Джеймсе Бонде на Ямайке.
Обновлено в 18:57
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес

Навка сверкнула бриллиантами на Каннском кинофестивале

Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка прошлась по красной дорожке 72-го Каннского кинофестиваля, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:56
Армия и оружие

США направили Турции ультиматум в связи с покупкой С-400

Власти США направили Турции ультиматум, в котором потребовали в течение двух недель отказаться от приобретения российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 18:29
Политика

Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:40
Футбол

ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.
Обновлено в 15:57
Космос

Уфологи нашли новые следы инопланетян

Обновлено в 19:08
Политика

В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству Гиви

Первый приговор вынесен в Донецкой народной республике (ДНР) одному из причастных к убийству командира батальона "Сомали" Михаила Толстых.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие

СМИ узнали о планах США отправить на Ближний Восток до 10 тыс. военных

Источники Associated Press в Белом доме сообщают, что Пентагон представит в Белый дом планы по отправке на Ближний Восток до 10 тысю военнослужащих.
Обновлено в 17:59
Наука

Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления

Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено вчера в 07:46
Экономика

ЦБ проверит магазины и рестораны, которые не принимают карты

Центробанк готовится провести контрольные закупки в магазинах и ресторанах, которые отказываются принимать безналичную оплату, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин (его цитирует «Интерфакс»).
Обновлено в 08:22
Здоровье

Диетологи дали рекомендации по меню выпускникам на последний звонок

Последний звонок традиционно отмечается в конце мая перед выпускными экзаменами.
Обновлено в 20:03
Энергетика

В России независимые АЗС предупредили о росте цен на бензин

В России независимые автозаправочные станции предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о возможном резком росте цен на бензин.
Обновлено в 18:31
Футбол

Тульский «Арсенал» впервые сыграет в Лиге Европы

Тульский «Арсенал» примет участие в квалификации Лиги Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес

Первая леди Украины: 20 фотографий из удаленного Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская удалила прежнюю страницу в социальных сетях после того, как ее муж стал президентом Украины.
Обновлено в 14:00
Наука

В России нейросеть оживила портрет Достоевского и научила говорить

Российскими разработчиками созданная нейросеть, оживила портрет русского писателя Федора Достоевского, и даже научила его говорить.
Обновлено в 15:36
Общество

В Египте установилась рекордная жара

Рекордная для мая жара установилась в Египте, в четверг столбики термометров в столице страны Каире будут показывать плюс 45 градусов.
Обновлено в 19:20
Происшествия

Заблокированные во Владимирской области боевики ликвидированы

Ликвидированы бандиты, намеревавшиеся провести теракт во Владимирской области.
Обновлено вчера в 22:28
Армия и оружие

США заметили военные самолёты РФ в районе Аляски

Военно-воздушные силы Соединённых Штатов Америки «перехватили» российские самолёты Су-35 и Ту-95 в международном воздушном пространстве в районе Аляски, заявил представитель командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Обновлено вчера в 12:40
Хоккей

Сборная России сыграет с командой США в четвертьфинале ЧМ по хоккею

По окончании группового этапа чемпионата мира по хоккею, состоявшегося в словацких городах Братислава и Кожице, определился соперник сборной России.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Наука

Резкие колебания веса тела у пожилых людей предвещают риск деменции

Учеными из республики Корея было установлено, что в пожилом возрасте человека резкое изменение веса (более десяти процентов индекса массы тела) увеличивает риск развития серьезного заболевания - деменции, при том аж на двадцать процентов.
Обновлено в 14:48
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