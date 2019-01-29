Политика
США выдвинули обвинения против компании HuaweiURA.Ru 28 января в 21:33
Минюст США официально предъявил обвинения китайской компании Huawei и ее финансовому директору Мэн Ваньчжоу.
Читать в источнике
Оценить110
с чего всё началось
Китайская компания Huawei заявила о непричастности к преступлениям, в совершении которых ее обвиняют в США, такое сообщение компания оставила в Twitter.Аргументы и Фактывчера в 06:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 00:17, Ашберн
Единоборства
Нурмагомедов дисквалифицирован за драку после боя с Макгрегором
Обновлено вчера в 13:41
Космос
Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
СМИ сообщили об обысках в Морском университете во Владивостоке
Правоохранительные органы проводят обыски у руководства Морского государственного университета имени адмирала Невельского во Владивостоке, сообщил агентству ТАСС источник в силовом ведомстве региона.
Обновлено вчера в 23:24
Космос
Пилотируемый полет на МКС отложили на 14 марта
Обновлено вчера в 19:36
Политика
WP: Россия сделала секретное предложение КНДР по ядерной программе
Российские официальные лица прошлой осенью сделали предложение властям КНДР отказаться от ядерной программы, пишет Washington Post со ссылкой на источники в США, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено вчера в 14:17
Транспорт
В России начали тестировать автоматический паспортный контроль
В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.
Обновлено вчера в 16:13
Авто
УАЗ «Пикап» стал самым продаваемым пикапом в России в прошлом году
Обновлено вчера в 23:29
Экономика
Apple сообщила о снижении квартальной выручки и прибыли
The Wall Street Journal отмечает, что это первый случай приблизительно за последние 10 лет, когда в праздничном первом квартале финансового года зафиксировано снижение и выручки, и чистой прибыли Apple.
Обновлено вчера в 17:43
Политика
Верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо выезд из страны
Верховный суд Венесуэлы запретил оппозиционному лидеру Хуану Гуаидо, провозгласившему семя временным президентом, выезд из страны и заблокировал его счета, сообщил глава суда Маикель Морено.
Обновлено вчера в 19:02
Армия и оружие
Эксперт предсказал последствия в случае войны России с Японией
Обновлено вчера в 16:49
Авто
Jaguar XF получили спецверсию Chequered Flag
От стандартной модификации спецверсия XF Chequered Flag, название которой переводится как «Клетчатый флаг», отличается наличием шильдиков с названием особой серии, спортивными бамперами спереди, порогами, выкрашенными в цвет кузова, а также спойлером на крышке багажника и 18-дюймовыми колесными дисками особо дизайна, получившего название Gloss Black.
Обновлено вчера в 12:22
Происшествия
С телефонов Сбербанка позвонили мошенники
По версии мошенников, из банка звонили, чтобы предупредить клиента о попытке несанкционированного списания средств с карты.
Обновлено вчера в 17:43
Авто
Первый подмосковный Mercedes сойдет с конвейера в апреле
"Первый подмосковный Mercedes сойдет с конвейера в апреле", - заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем ежегодном обращении к жителям.
Обновлено вчера в 05:34
Гаджеты
Ошибка FaceTime позволяет пользователям iPhone подслушивать
С выпуском iOS 12.1 в конце прошлого года в работе сервиса FaceTime появилась серьезная уязвимость, позволяющую владельцам iPhone получить доступ к микрофону и фронтальной камере на смартфоне другого человека.
Обновлено вчера в 04:22
ЖКХ
Авария оставила без отопления более 200 домов в Барнауле
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Рябков рассказал о понижении порога использования ядерного оружия
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что некоторые страны вносят в свои доктрины изменения, ведущие к понижению порога использования ядерного оружия, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:56
Общество
Синоптики предупредили о мокром снеге и гололеде в Москве
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
В окрестностях Читы горит полигон ТБО
Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) загорелся в районе поселка Ивановка в пригороде Читы, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.
Обновлено вчера в 23:31
Космос
Марсоход Curiosity попрощался с хребтом Веры Рубин и сделал селфи
Уже в этом году марсоход смог сделать около 60 снимков. Что касается изучения хребта Веры Рубин, то оно длилось с 2017 года.
Обновлено вчера в 06:48
Авто
Kia представит на автосалоне в Женеве свой компактный кроссовер XCeed
Кроссовер XCeed будет представлен 5 марта в Женеве на автосалоне, а в течение года он поступит в продажу.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
В Минюсте уточнили детали разрабатываемых антикоррупционных изменений
Ранее ведомство сообщило о разработке законопроекта, по которому нарушение антикоррупционных требований, совершенное вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не будет считаться правонарушением.
Обновлено вчера в 17:49
Общество
МЧС приостановило работу 315 ТЦ после проверок пожарной безопасности
Деятельность 315 торгово-развлекательных центров в России остается приостановленной после проверок пожарной безопасности, ведутся работы по устранению недостатков, сообщил в среду главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору - директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
Обновлено вчера в 23:18
Политика
Законопроект об отмене техосмотра внесен в Госдуму
Обновлено вчера в 03:39
Общество
Замглавы Росгеологии Горринга уволили после скандального видео
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин уволил первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга после скандального видео в интернете, главе холдинга Роману Панову объявлен выговор.
Обновлено вчера в 04:17
Экономика
Максимальные выплаты пострадавшим по ОСАГО вырастут вчетверо
Балакирева дату вступления нормы в силу называть не стала, а в интервью ТАСС она сказала, что норма вступит в силу «не сразу, а поэтапно, даты пока обсуждаются».
Обновлено вчера в 13:25
Авто
Renault отзывает в России более 3,6 тысячи машин
Компания Renault отзывает на территории России 3 622 машин Sandero Logan и Dokker из-за неполадок с подушкой безопасности.
Обновлено вчера в 04:59
Общество
Дом с рыцарем в центре Москвы стал объектом культурного наследия
Объектом культурного наследия регионального значения признан бывший доходный дом купца Якова Демента, расположенный на Большой Полянке.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Два человека погибли при взрыве в мечети на Филиппинах
Как минимум два человека погибли, еще четверо пострадали при взрыве гранаты в мечети на Филиппинах.
Обновлено вчера в 21:24
Общество
Чиновников обучат вести Instagram и анонимные Telegram-каналы
«Организаторы семинара, среди которых был Табак, учили регионы пользоваться программой «Инцидент-менеджмент», а также в целом работе с соцсетями — «ВКонтакте», Instagram, учили заводить и развивать анонимные Telegram-каналы, полезные для губернатора», — вспоминает он.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Опубликован рейтинг самых безопасных стран
Исландия стала самой безопасной страной по версии журнала Global Finance, рейтинг опубликован на сайте издания.
Обновлено вчера в 19:28