Леди Гага Признана национальным советом кинокритиков США лучшей актрисой года за роль в драме "Звезда родилась" о романе молодой восходящей певицы и стареющей знаменитости. Создатель фильма Брэдли Купер стал по версии кинокритиков лучшим режиссёром.

В США выбрали фильм и актрису года

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