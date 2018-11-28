Кино
В США выбрали фильм и актрису года
В США выбрали фильм и актрису годаNews.ru04:23
Леди Гага Признана национальным советом кинокритиков США лучшей актрисой года за роль в драме "Звезда родилась" о романе молодой восходящей певицы и стареющей знаменитости. Создатель фильма Брэдли Купер стал по версии кинокритиков лучшим режиссёром.
News.ru04:23
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Национальный совет кинокритиков США назвал «Зеленую книгу» лучшим фильмом года
Комсомольская правда00:35
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Кино
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Лидер Ирана призвал художников и ученых на фронт мягкой войны
Бдительно относиться к проявлениям "мягкой войны врагов" Ирана призвал художников и ученых верховный лидер Ирана Али Хаменеи, 27 ноября сообщило информационное агентство Менr News.
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Известный российский писатель приедет во Владивосток
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Обновлено в 01:13
Кино
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Обновлено вчера в 10:51