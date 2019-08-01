Политика
Глава МИД Ирана отреагировал на введенные против него санкции СШАРБК вчера в 19:00
«Спасибо, что считаете меня такой огромной угрозой для вашей повестки дня», — поблагодарил министр. США ввели в отношении главы МИД Ирана санкции 31 июля. По словам министра финансов Стивена Мнучина, именно Зариф является проводником «неприемлемых идей» аятоллы, распространяющим их по всему миру.
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Авто
Двигатели Volkswagen 1.5 TSI имеют дефект
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Медведев попросил проверить версию о намеренных поджогах лесов
Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил Гепрокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов "как способе сокрытия незаконной заготовки древесины".
Обновлено в 01:41
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
В центре Москвы произошёл пожар в доме
В МЧС сообщили о возгорании в выселенном жилом доме в центре Москвы. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 01:44
Общество
Проекты КРТ остались без изъятий
Одним из предполагаемых положений закона, вызвавших оживленные споры еще до принятия документа, стала возможность изъятия недвижимости у собственника в целях реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ).
Обновлено 29 июля в 06:25
Авто
Haval получил одобрение на СПИК
Обновлено в 01:39
Происшествия
Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, где в четверг утром произошел сбой из-за падения пассажира на пути, восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Израиле заявили о ранении трёх военных на границе сектора Газа
Израильская армия заявила о ранении трёх военнослужащих на границе сектора Газа. Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Обновлено в 01:07
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено вчера в 06:22
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Общество
Простейший пример по математике посеял раздор в сети
Пользовательница Twitter под ником pjmdolI попросила других людей помочь ей с решением примера по математике.
Обновлено в 01:02
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено вчера в 07:59
Политика
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
Обновлено вчера в 16:33
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Здоровье
Дмитрий Медведев посетил Краевую детскую клиническую больницу в Чите
Краевая детская клиническая больница является одним из ведущих лечебно-профилактических учреждений Забайкальского края.
Обновлено в 01:51
Авто
Geely рассекретила дизайн кросс-хэтчбека Geely GS для РФ
Китайская компания Geely раскрыла внешность нового кросс-хэтчбека Geely GS.
Обновлено вчера в 10:16
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Происшествия
Первому фигуранту дела о беспорядках в Москве предъявлено обвинение
Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что ставшему первым фигурантом в деле о беспорядках в Москве 27 июля Кириллу Жукову предъявили обвинение.
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой
Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.
Обновлено вчера в 11:42
Общество
Магазины начнут штрафовать за неправильную выкладку молочки
Крупные торговые сети могут столкнуться со штрафами из-за новых правил продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 23:27
Общество
Последний день июля стал самым холодным в Москве за 70 лет
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщал РИА Новости, что среда стала самым холодным днем июля этого года и может стать самым холодным за 70 лет при том, что по климатическому описанию 31 июля считается самым теплым днем года.
Обновлено в 01:22
Политика
МИД допустил ответное размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США
Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил размещение Россией запрещенных ДРСМД ракет ближе к США.
Обновлено вчера в 10:02
Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Шоумен Максим Галкин выступил с критикой общественности за ее реакцию на бедствия в России.
Обновлено вчера в 21:22
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Обновлено вчера в 20:58
Футбол
Бэйл играл в гольф во время матча «Реала» и «Тоттенхэма»
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Армия и оружие
Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии
Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено вчера в 03:38
Общество
Красноярский заповедник «Столбы» закрыли для посещений
«Запрет на посещение будет действовать со 2 августа 2019 г. с 18:00 часов и до выпадения значительного количества осадков (не менее 3 мм воды за сутки по данным метеостанции заповедника)», – рассказали в пресс-службе заповедника.
Обновлено в 01:20