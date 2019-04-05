В США введут новые санкции против ВенесуэлыГазета.Ru вчера в 14:57

Американский вице-президент Майкл Пенс объявил, что готовятся новые меры экономического давления на Венесуэлу, передает Reuters. По его словам, под санкции попадут две венесуэльские компании, занимающиеся транспортировкой железа на Кубу.

В США введут новые санкции против Венесуэлы

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