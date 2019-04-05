Политика
В США введут новые санкции против ВенесуэлыГазета.Ru вчера в 14:57
Американский вице-президент Майкл Пенс объявил, что готовятся новые меры экономического давления на Венесуэлу, передает Reuters. По его словам, под санкции попадут две венесуэльские компании, занимающиеся транспортировкой железа на Кубу.
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Армия и оружие
Силы Ливийской национальной армии взяли под контроль аэропорт Триполи
Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара взяли под контроль территорию международного аэропорта Триполи.
Обновлено вчера в 13:44
Политика
Парламент Словакии по ошибке запретил исполнение иностранных гимнов
Исполнение гимнов разрешается теперь только на мероприятиях с участием официальных иностранных делегаций.
Обновлено в 04:13
Политика
Песков обозначил цели встречи Путина с президентом Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с эстонским президентом Керсти Кальюлайд планирует развеять опасения Эстонии по поводу безопасности.
Обновлено в 02:56
Происшествия
В Екатеринбурге в машине обнаружили тело девушки с ножом в груди
В Екатеринбурге ночью 6 апреля во дворе жилых домов обнаружили труп девушки. Об этом сообщает портал «Екатеринбург Онлайн».
Обновлено в 01:22
Политика
Сенатора удивили иски от родственников жертв Boeing МН17 к России
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в интервью РИА ФАН коллективные иски к России от родственников погибших при крушении малайзийского Boeing МН17.
Обновлено вчера в 08:40
Политика
В Иране пригрозили приравнять ВС США к террористической структуре
В Иране предупредили о готовности приравнять ВС Соединенных Штатов к террористическим организациям.
Обновлено в 04:30
Музыка
Лазарев рассказал о подготовке к Евровидению
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
В Якутии завели дело на женщину, оставившую младенца одного на четыре дня
В Якутии в отношении 37-летней женщины, оставившей своего трёхмесячного ребёнка одного на четыре дня, возбудили уголовное дело.
Обновлено в 04:04
Происшествия
У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 млн рублей
Обновлено вчера в 10:03
Общество
В Казани разгорается скандал вокруг детей в хиджабах
Обновлено вчера в 15:26
Здоровье
Посетители павильона МЦД во Всемирный день здоровья смогут проверить кровь на холестерин и глюкозу
Проверить кровь на содержание холестерина и глюкозы смогут посетители демонстрационного павильона Московских центральных диаметров (МЦД) 7 апреля 2019 г. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Boeing решила сократить производство самолетов модели 737 MAX
Американская компания Boeing сократит количество выпускаемых самолетов модели 737 MAX, говорится на сайте компании.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко
В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Шоу-бизнес
Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры
Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели
Обновлено вчера в 18:02
Политика
Володин предложил разрешить Госдуме формировать правительство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в российскую Конституцию необходимо внести поправки, которые бы разрешали Госдуме принимать участие в формировании правительства страны, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 04:52
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Политика
Лукашенко наградил Матвиенко орденом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил орденом Франциска Скорины председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентину Матвиенко, говорится в опубликованном в субботу на национальном правовом интернет-портале указе главы белорусского государства.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Лолита впервые прокомментировала свадьбу Александра Цекало
В начале весны Цекало женился на 27-летней актрисе Дарине Эрвин, а недавно впервые вышел с ней в свет — влюбленные посетили кинематографическую премию «АПКиТ».
Обновлено вчера в 12:30
Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено вчера в 03:30
Музыка
Стало известно, когда выйдет посмертный альбом диджея Avicii
Новый альбом известного шведского диджея и музыкального продюсера Avicii (настоящее имя Тим Берглинг), скончавшегося около года назад, выйдет в июне 2019-го, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:09
Музыка
Ольга Бузова получила премию «Жара Music Awards»
Номинанткой в этом году стала и Ольга Бузова, которая, к большому удивлению хейтеров, всё-таки получила заветную золотую премию в номинации «Ты просто cosmo».
Обновлено вчера в 16:03
Музыка
«Альянс» представил клип на культовую песню с 32-летним опозданием
В Сети появился клип на культовую песню "На заре" из репертуара советской рок-группы "Альянс".
Обновлено вчера в 14:08
Экономика
Российские богачи отказались доверить банкам свои деньги
Россияне мало доверяют государству и не верят в рискованные финансовые инструменты, предлагаемые банками, поскольку понимают, что новый экономический кризис может случиться в любой момент, пояснила управляющий партнер инвестиционной компании Confideri Family Office Ольга Райкес.
Обновлено вчера в 07:29
Культура
Ведущий НТВ Норкин ушел на больничный в прямом эфире
Обновлено 03 апреля в 16:18
Шоу-бизнес
Любовница главы Amazon разводится с мужем
Лорен Санчес, любовница богатейшего человека на планете Джеффа Безоса, сама подала на развод с мужем Патриком Уайтселлом.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Михаил Боярский: «Был убежден, что из Лизы ни черта не получится»
Сереже легко давалась учеба, а из Лизы я был убежден, ни черта не получится.
Обновлено в 02:30