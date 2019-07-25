Политика
В США возобновили применение смертной казни на федеральном уровнеREGNUM 18:52
Смертная казнь будет проводится в виде смертельных инъекций. Смертная казнь на федеральном уровне в Соединенных Штатах не проводилась с 2003 года. Тогда было также разрешено отдельным штатам самим решать, отменять ли исполнение смертных переговоров или нет.
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Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Минувшей ночью обыски прошли в квартирах у незарегистрированных кандидатов в МГД Дмитрия Гудкова, выдвигавшегося в округе № 5, и Ивана Жданова, который требует зарегистрировать его кандидатом в округе № 8.
Обновлено в 07:53
Политика
Особое мнение: Виктор Шендерович
В.Шендерович: Если танкер участвовал в блокировании украинских судов, значит, они имели все основания его задержать Т. Фельгенгауэр― А у нас тоже никто не может опрокинуть.
Обновлено в 13:46
Космос
Выброс пламени из двигателя SpaceX Starhopper попал на видео
Обновлено в 05:20
Футбол
Бывший игрок сборной Англии Бент объявил о завершении карьеры
Нападающий Даррен Бент объявил о завершении карьеры профессионального футболиста в возрасте 35 лет, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 13:17
Космос
Астрономы нашли умирающего двойника Солнца
Мередин Джойс предположила, что примерно через 4,5-5 миллиарда лет наше Солнце тоже исчерпает свои запасы водорода, так называемое «ядерное горючее», и начнет сжигать гелий.
Обновлено в 12:45
Экономика
Эксперты ВШЭ назвали основной риск для российской экономики
Наибольший риск российской экономики связан со снижением новых заказов на производство продукции, это увеличивает вероятность негативных сценариев, следует из бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленного НИУ ВШЭ.
Обновлено в 08:50
Политика
В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина
70-летнего подозреваемого задержали в нобяре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.
Обновлено в 14:01
Политика
В команде Зеленского заявили о «независимом Крыме»
Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» и «независимости» Крыма.
Обновлено в 00:47
Авто
АвтоВАЗ вновь повысит цены на Lada
Автомобили Lada вновь подорожают в России. Дилеры АвтоВАЗа уже получили уведомление об изменении розничных цен на машины с 1 августа.
Обновлено в 18:15
Здоровье
ВОЗ призвала государства увеличить финансирование борьбы с гепатитом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала мировое сообщество направить дополнительные средства на диагностику и лечение гепатита.
Обновлено в 18:51
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено в 11:38
Политика
Генерал СБУ приготовился к военному ответу России на задержание танкера
В четверг СБУ заявила о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit.
Обновлено в 15:51
Политика
Госдума приняла 325 законов за весеннюю сессию
Госдума приняла по итогам весенней сессии 325 законов, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Обновлено в 07:19
Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400
Влиятельный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400, тогда США не будут вводить санкции.
Обновлено в 18:11
Футбол
Экс-игрок «Спартака» жестко раскритиковал Кононова
Бывший футболист "Спартака" Игорь Шалимов жестко раскритиковал главного тренера московской команды Олега Кононова.
Обновлено в 18:15
Политика
Соловьев заявил, что Зеленский обиделся на Путина
Обновлено вчера в 20:29
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $0,6 млрд
Международные резервы РФ на 19 июля 2019 года составили $520,3 млрд, что на $0,6 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:15
Космос
Космический корабль Dragon отправился с грузом к МКС
Сегодня в 01.01 мск ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Обновлено в 18:46
Гаджеты
Представлена камера Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII
Компания Sony представила компактную фотокамеру Cyber-shot DSC-RX100 VII, которая относится к премиум-классу.
Обновлено в 15:07
Авто
Дайджест дня: больше кроссоверов Volvo, Ferrari диктатора и другие события автоиндустрии
Шведская пресса сообщает о проекте нового большого кроссовера Volvo XC100: считается, что эта машина с внутренним кодом Project V616 строится на усовершенствованной платформе SPA2, будет крупнее ХС90 по всем габаритам и появится ориентировочно через два или три года.
Обновлено в 17:34
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, что больше не хочет выходить замуж
25 июля 2019 года российская певица Лолита Милявская прибыла в Баку на открытие международного музыкального фестиваля «Жара», организованного певцом Эмином Алагаровым.
Обновлено в 10:40
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия
Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес
Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес получила роскошный подарок на 50-летие
Певица Дженнифер Лопес роскошно отметила свое 50-летие. Вечеринку дива устроила на острове Стар в Майами.
Обновлено в 10:45
Политика
Президента Туркмении показали на видео после слухов о смерти
Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова показали в эфире телеканала Altyn Asyr через несколько дней после появления слухов о его смерти.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Налетчики похитили тонну золота при нападении на аэропорт в Бразилии
Вооруженные преступники похитили около тонны золота из грузового терминала международного аэропорта бразильского Сан-Паулу.
Обновлено в 16:54