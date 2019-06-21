Политика

В США предложили ввести санкции против госдолга РоссииРИА Новости 11:28

Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg. С инициативой выступила группа демократов-центристов, известная под названием "Синие собаки" (Blue Dog Democrats).
Читать в источнике

Подробнее о событии

В США предложили ввести санкции против госдолга России

РИА Новости11:28

«Синие собаки» из конгресса США потребовали новых санкций против России

РБК09:17

Косачёв оценил идею демократов США ввести санкции против госдолга России

RT на русском11:56

Bloomberg: группа законодателей США выступила с инициативой новых санкций против России

ТАСС09:59

В конгрессе США настаивают на новых санкциях против России

Национальная служба новостей09:50

Демократы США снова предложили ввести санкции против российского госдолга

Коммерсантъ09:29

Демократы США выступили с инициативой новых санкций против России

Говорит Москва10:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 12:17, Вашингтон
Политика

Помпео призовет Индию рассмотреть альтернативы покупке С-400

Обновлено в 12:00
Армия и оружие

Россия утилизирует единственную подлодку Украины

Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России.
Обновлено в 10:57
Политика

Стала известна реакция Путина на действия радикалов в Тбилиси

Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом провокацию радикалов в отношении российских парламентариев в Грузии, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:48
Автоспорт

Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции

Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Политика

Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины

Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Авто

Suzuki показала Jimny Gan, который станет серийным

Цены на Suzuki Jimny Gan для итальянского рынка пока не объявлены.
Обновлено в 11:20
Транспорт

Еще один участок трассы М-4 «Дон» станет платным

На Кубани станет платным проезд по трассе М-4 «Дон» на участке между 1119 и 1195 километрами.
Обновлено в 10:06
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Политика

На холмах Грузии лежит ночной мятеж

Протестующие в Тбилиси потребовали отставки тех, кто пустил российских депутатов в парламент В Грузии вспыхнули многотысячные протесты из-за визита в страну российских депутатов, которые приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия

Два легких самолета столкнулись в Нидерландах, есть погибшие

Два легких самолета Piper Cub, которые выполняли групповой полет, столкнулись в небе над провинцией Северный Брабант в Нидерландах.
Обновлено в 10:31
Происшествия

МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских

13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге

Два мальчика поступили с укусами, побоями и высокой температурой. По их словам, над детьми издевалась мать.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие

США запросили заседание Совбеза ООН по Ирану

Обновлено в 11:20
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено в 09:32
Политика

Президент Грузии признала ошибку властей из-за волны протестов

Беспорядки в Тбилиси Масштабные выступления начались 20 июня в Грузии после проведения в зале заседаний грузинского парламента сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), в ходе которой президент МАП, российский депутат Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии.
Обновлено в 11:18
Культура

Иван Ургант назвал популярность Бузовой «уродливой новостью»

Ольга Бузова похвасталась своей возросшей популярностью, отметив, что теперь она – более популярная персона в стране даже чем президент Путин.
Обновлено в 03:33
Общество

Роскомнадзор поучаствовал в нецензурном флешмобе в Twitter

Роскомнадзор в своем официальном Twitter использовал завуалированную нецензурную брань, с помощью нее ведомство показало пример маскировки мата.
Обновлено в 12:10
Экономика

Сбор налога на прибыль банковского сектора в 2018 году вырос на 38%

Поступления в бюджет РФ от налога на прибыль банковского сектора в 2018 году с учетом отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов в 2018 году вырос на 38%, до 347 млрд рублей, против 6% в 2017 году, когда они составили 251 млрд рублей, говорится в отчете Центробанка о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году.
Обновлено в 11:12
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Общество

21 июня Солнце опишет самую большую дугу на небе

Отмечается, что в течение суток 21 июня Солнце опишет самую большую дугу на небе.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Суд арестовал главу Пушкинского района

Глава Пушкинского района Московской области Евгений Жирков арестован по обвинению в крупной взятке передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:15
Футбол

Цорн: «Понсе привлек „Спартак“ своей статистикой. Его стиль подходит тренерскому штабу»

Гендиректор «Спартака» Томас Цорн на пресс-конференции прокомментировал переход в московский клуб нападающего Эсекьеля Понсе.
Обновлено в 11:53
Гаджеты

Минкомсвязи планирует разрабатывать ПО с Huawei

Минкомсвязь РФ ведет переговоры о сотрудничестве с китайской компанией Huawei.
Обновлено вчера в 05:14
Армия и оружие

Иран продемонстрировал обломки сбитого американского беспилотника

Иранские представители продемонстрировали фрагменты конструкции американского беспилотного разведывательного аппарата, сбитого в минувший четверг.
Обновлено в 07:21
Политика

Замглавы МИД Британии отстранили за грубость к активистке Greenpeace

Заместителя министра иностранных дел Великобритании Марка Филда отстранили от работы, после того как появилось видео, на котором он схватил за шею активистку Greenpeace.
Обновлено в 09:44
Политика

Стало известно о состоянии здоровья главы Дагестана Васильева

Появилась информация о здоровье главы Дагестана Владимира Васильева, который сейчас лечится в Москве.
Обновлено в 11:07
Политика

Дело журналиста Ивана Голунова стало следствием войны силовиков

Напомним, журналиста "Медузы" Ивана Голунова обвинили в сбыте наркотиков, затем обвинения сняли. Выяснилось, что наркотики ему подбросили.
Обновлено в 08:03
Здоровье

Британка «в шутку» послушала сына стетоскопом и спасла ему жизнь

Обновлено в 03:45
Общество

«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей

Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено в 09:19
Как работают Яндекс.Новости?
Война санкцийБольше новостей по теме
Главное