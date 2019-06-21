В США предложили ввести санкции против госдолга РоссииРИА Новости 11:28

Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg. С инициативой выступила группа демократов-центристов, известная под названием "Синие собаки" (Blue Dog Democrats).

В США предложили ввести санкции против госдолга России

Армия и оружие Россия утилизирует единственную подлодку Украины Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России.

Политика Стала известна реакция Путина на действия радикалов в Тбилиси Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом провокацию радикалов в отношении российских парламентариев в Грузии, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Автоспорт Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".

Политика Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.

Авто Suzuki показала Jimny Gan, который станет серийным Цены на Suzuki Jimny Gan для итальянского рынка пока не объявлены.

Транспорт Еще один участок трассы М-4 «Дон» станет платным На Кубани станет платным проезд по трассе М-4 «Дон» на участке между 1119 и 1195 километрами.

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.

Политика На холмах Грузии лежит ночной мятеж Протестующие в Тбилиси потребовали отставки тех, кто пустил российских депутатов в парламент В Грузии вспыхнули многотысячные протесты из-за визита в страну российских депутатов, которые приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия.

Происшествия Два легких самолета столкнулись в Нидерландах, есть погибшие Два легких самолета Piper Cub, которые выполняли групповой полет, столкнулись в небе над провинцией Северный Брабант в Нидерландах.

Происшествия МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских 13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.

Происшествия Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге Два мальчика поступили с укусами, побоями и высокой температурой. По их словам, над детьми издевалась мать.

Политика Президент Грузии признала ошибку властей из-за волны протестов Беспорядки в Тбилиси Масштабные выступления начались 20 июня в Грузии после проведения в зале заседаний грузинского парламента сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), в ходе которой президент МАП, российский депутат Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии.

Культура Иван Ургант назвал популярность Бузовой «уродливой новостью» Ольга Бузова похвасталась своей возросшей популярностью, отметив, что теперь она – более популярная персона в стране даже чем президент Путин.

Общество Роскомнадзор поучаствовал в нецензурном флешмобе в Twitter Роскомнадзор в своем официальном Twitter использовал завуалированную нецензурную брань, с помощью нее ведомство показало пример маскировки мата.

Экономика Сбор налога на прибыль банковского сектора в 2018 году вырос на 38% Поступления в бюджет РФ от налога на прибыль банковского сектора в 2018 году с учетом отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов в 2018 году вырос на 38%, до 347 млрд рублей, против 6% в 2017 году, когда они составили 251 млрд рублей, говорится в отчете Центробанка о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году.

Общество 21 июня Солнце опишет самую большую дугу на небе Отмечается, что в течение суток 21 июня Солнце опишет самую большую дугу на небе.

Происшествия Следствие по делу сестер Хачатурян завершено Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.

Происшествия Суд арестовал главу Пушкинского района Глава Пушкинского района Московской области Евгений Жирков арестован по обвинению в крупной взятке передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Гаджеты Минкомсвязи планирует разрабатывать ПО с Huawei Минкомсвязь РФ ведет переговоры о сотрудничестве с китайской компанией Huawei.

Армия и оружие Иран продемонстрировал обломки сбитого американского беспилотника Иранские представители продемонстрировали фрагменты конструкции американского беспилотного разведывательного аппарата, сбитого в минувший четверг.

Политика Замглавы МИД Британии отстранили за грубость к активистке Greenpeace Заместителя министра иностранных дел Великобритании Марка Филда отстранили от работы, после того как появилось видео, на котором он схватил за шею активистку Greenpeace.

Политика Стало известно о состоянии здоровья главы Дагестана Васильева Появилась информация о здоровье главы Дагестана Владимира Васильева, который сейчас лечится в Москве.

Политика Дело журналиста Ивана Голунова стало следствием войны силовиков Напомним, журналиста "Медузы" Ивана Голунова обвинили в сбыте наркотиков, затем обвинения сняли. Выяснилось, что наркотики ему подбросили.