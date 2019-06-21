Политика
В США предложили ввести санкции против госдолга РоссииРИА Новости 11:28
Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg. С инициативой выступила группа демократов-центристов, известная под названием "Синие собаки" (Blue Dog Democrats).
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 12:17, Вашингтон
Политика
Помпео призовет Индию рассмотреть альтернативы покупке С-400
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
Россия утилизирует единственную подлодку Украины
Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России.
Обновлено в 10:57
Политика
Стала известна реакция Путина на действия радикалов в Тбилиси
Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом провокацию радикалов в отношении российских парламентариев в Грузии, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:48
Автоспорт
Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции
Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Политика
Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Авто
Suzuki показала Jimny Gan, который станет серийным
Цены на Suzuki Jimny Gan для итальянского рынка пока не объявлены.
Обновлено в 11:20
Транспорт
Еще один участок трассы М-4 «Дон» станет платным
На Кубани станет платным проезд по трассе М-4 «Дон» на участке между 1119 и 1195 километрами.
Обновлено в 10:06
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Политика
На холмах Грузии лежит ночной мятеж
Протестующие в Тбилиси потребовали отставки тех, кто пустил российских депутатов в парламент В Грузии вспыхнули многотысячные протесты из-за визита в страну российских депутатов, которые приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия
Два легких самолета столкнулись в Нидерландах, есть погибшие
Два легких самолета Piper Cub, которые выполняли групповой полет, столкнулись в небе над провинцией Северный Брабант в Нидерландах.
Обновлено в 10:31
Происшествия
МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских
13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге
Два мальчика поступили с укусами, побоями и высокой температурой. По их словам, над детьми издевалась мать.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
США запросили заседание Совбеза ООН по Ирану
Обновлено в 11:20
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено в 09:32
Политика
Президент Грузии признала ошибку властей из-за волны протестов
Беспорядки в Тбилиси Масштабные выступления начались 20 июня в Грузии после проведения в зале заседаний грузинского парламента сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), в ходе которой президент МАП, российский депутат Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии.
Обновлено в 11:18
Культура
Иван Ургант назвал популярность Бузовой «уродливой новостью»
Ольга Бузова похвасталась своей возросшей популярностью, отметив, что теперь она – более популярная персона в стране даже чем президент Путин.
Обновлено в 03:33
Общество
Роскомнадзор поучаствовал в нецензурном флешмобе в Twitter
Роскомнадзор в своем официальном Twitter использовал завуалированную нецензурную брань, с помощью нее ведомство показало пример маскировки мата.
Обновлено в 12:10
Экономика
Сбор налога на прибыль банковского сектора в 2018 году вырос на 38%
Поступления в бюджет РФ от налога на прибыль банковского сектора в 2018 году с учетом отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов в 2018 году вырос на 38%, до 347 млрд рублей, против 6% в 2017 году, когда они составили 251 млрд рублей, говорится в отчете Центробанка о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году.
Обновлено в 11:12
Общество
21 июня Солнце опишет самую большую дугу на небе
Отмечается, что в течение суток 21 июня Солнце опишет самую большую дугу на небе.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Суд арестовал главу Пушкинского района
Глава Пушкинского района Московской области Евгений Жирков арестован по обвинению в крупной взятке передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:15
Футбол
Цорн: «Понсе привлек „Спартак“ своей статистикой. Его стиль подходит тренерскому штабу»
Гендиректор «Спартака» Томас Цорн на пресс-конференции прокомментировал переход в московский клуб нападающего Эсекьеля Понсе.
Обновлено в 11:53
Гаджеты
Минкомсвязи планирует разрабатывать ПО с Huawei
Минкомсвязь РФ ведет переговоры о сотрудничестве с китайской компанией Huawei.
Обновлено вчера в 05:14
Армия и оружие
Иран продемонстрировал обломки сбитого американского беспилотника
Иранские представители продемонстрировали фрагменты конструкции американского беспилотного разведывательного аппарата, сбитого в минувший четверг.
Обновлено в 07:21
Политика
Замглавы МИД Британии отстранили за грубость к активистке Greenpeace
Заместителя министра иностранных дел Великобритании Марка Филда отстранили от работы, после того как появилось видео, на котором он схватил за шею активистку Greenpeace.
Обновлено в 09:44
Политика
Стало известно о состоянии здоровья главы Дагестана Васильева
Появилась информация о здоровье главы Дагестана Владимира Васильева, который сейчас лечится в Москве.
Обновлено в 11:07
Политика
Дело журналиста Ивана Голунова стало следствием войны силовиков
Напомним, журналиста "Медузы" Ивана Голунова обвинили в сбыте наркотиков, затем обвинения сняли. Выяснилось, что наркотики ему подбросили.
Обновлено в 08:03
Общество
«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей
Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено в 09:19