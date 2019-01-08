Армия и оружие
Американский портал We Are The Mighty включил военно-воздушные силы Украины в десятку худших в мире за 2018 год из-за устаревшей техники, слабой подготовки летного состава и плохого технического обслуживания. В антирейтинге портала украинские ВВС заняли шестое место между Ираном и Пакистаном.
РИА Новостивчера в 20:38
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Общество
В Россию придут аномальные морозы
Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено вчера в 13:51
Политика
Япония предложит России отказаться от компенсаций по Курилам
Япония предложит России в рамках заключения мирного договора по итогам Второй мировой войны отказаться от прав требовать какие-либо компенсации, связанные с Южными Курильскими островами.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске просят забрать ценные вещи
Власти Магнитогорска просят жильцов дома, в котором после взрыва газа произошло обрушение подъезда, забрать обнаруженные при разборе завалов ценные вещи.
Обновлено в 02:22
Экономика
Amazon стала самой дорогой компанией
Компания впервые в своей истории стала глобальным лидером по этому показателю, отмечает The Wall Street Journal.
Обновлено в 01:49
Финансы
Курс доллара упал ниже 67 рублей
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.25 мск вторника снижался на 62 копейки — до 67,11 рубля (ранее в ходе торгов падал ниже 67 рублей), курс евро — на 44 копейки — до 76,8 рубля, следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 02:35
Происшествия
В Пекине совершено нападение на школу, ранены 20 детей
На одну из начальных школ Пекина совершил нападение неизвестный мужчина.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
Беспилотник ВВС США провел разведку у берегов Крыма
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk в понедельник провел разведку у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter.
Обновлено в 00:52
Спорт
Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января
Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
Обновлено вчера в 10:23
Политика
Путин рассказал, что получил лейтенанта как артиллерист
Президент России Владимир Путин получил звание лейтенанта как командир взвода управления гаубичной артиллерии - об этом сам глава государства рассказал в ходе посещения Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 02:03
Общество
Канадский журналист оценил результаты борьбы за трезвость в России
Двенадцать лет назад жители России употребляли около 15 литров алкоголя на человека в год, однако сейчас данный показатель приближается к 10 литрам – к уровню Франции и Германии, пишет журналист канадской телерадиокомпании CBC Крис Браун.
Обновлено вчера в 18:52
Технологии
MasterCard уберет название из своего логотипа
Платежная система MasterCard решила изменить свой логотип, убрав из него название компании. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Захарова рассказала о визитах к задержанному в России Уилану
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что ситуацию с консульским доступом к задержанному в России Полу Уилану решат индивидуально с представителем каждой страны, гражданством которой он обладает.
Обновлено вчера в 10:29
Кино
Умер актер из «Криминального чтива» Роберт Рут
Обновлено в 00:59
Политика
Судья США сделала выговор адвокату за критику Мюллера цитатами из кино
По данным телеканала, судья сделала выговор Дюбелье из-за использования в судебных документах ссылок и цитат из таких кинофильмов, как "Касабланка" (1942) и "Зверинец" (1978) для критики спецпрокурора Роберта Мюллера, занимающегося расследованием "вмешательства" России в президентские выборы в США в 2016 году.
Обновлено вчера в 17:54
Армия и оружие
В США включили ВВС Украины в десятку худших в мире
Обновлено вчера в 20:38
Экономика
В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей
Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено вчера в 07:50
Общество
В России запретили «сухой алкоголь»
В России вступили в силу поправки, которые запрещают "сухой алкоголь".
Обновлено в 01:41
Автоспорт
Эдуард Николаев на «КАМАЗе» выиграл первый этап «Дакара-2019»
Завершился первый этап Лима - Писко ралли-марафона «Дакар». Его победно выиграл экипаж Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-масткр».
Обновлено вчера в 17:10
Политика
Бывший глава Nissan назвал свой арест несправедливым
В суде Карлос Гон заявил, что посвятил возрождению Nissan два десятилетия своей жизни и что его задержание было несправедливым.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие
Военная полиция ВС РФ начала патрулировать территорию Сирии у границы
Обновлено в 01:41
Наука
В России создали не имеющий аналогов препарат от астмы
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Савченко о ситуации с церковью на Украине: «У нас есть один Бог»
Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие
В Пентагоне прокомментировали нахождение корабля ВМС США в Черном море
Представитель Военно-морских сил США Джеффри Дорси прокомментировал нахождение американского корабля USS Fort McHenry в Черном море, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
В Турции началось слушание по делу об убийстве посла РФ Андрея Карлова
В Анкаре началось первое слушание по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова, передает ТАСС.
Обновлено в 02:01
Политика
Помпео заявил, что США уничтожили 99% ИГ
Соединенные Штаты уничтожили 99% террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 20:40
Хоккей
Тарасенко забросил шайбы в ворота всех соперников «Сент-Луиса» по НХЛ
Обновлено в 00:52
Политика
Во Франции планируют начать наказывать за несогласованные митинги
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что французское правительство предлагает принять закон, предусматривающий наказание за несогласованные акции протеста.
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
Кевин Спейси отказался признавать вину в сексуальных домогательствах
Адвокаты актера Кевина Спейси подали в суд штата Массачусетс заявление об отказе признать вину в домогательствах к 18-летнему мужчине в 2016 году, сообщило агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 13:55
Энергетика
Цена на нефть марки Brent подскочила на 3%
Обновлено вчера в 05:42
Кино
Sony начала работу над продолжением «Венома»
Американская кинокомпания Sony приступила к съёмкам продолжения фильма «Веном» с Томом Харди в главной роли.
Обновлено в 00:21