Американский портал We Are The Mighty включил военно-воздушные силы Украины в десятку худших в мире за 2018 год из-за устаревшей техники, слабой подготовки летного состава и плохого технического обслуживания. В антирейтинге портала украинские ВВС заняли шестое место между Ираном и Пакистаном.

РИА Новости вчера в 20:38