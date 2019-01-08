Армия и оружие
Американский портал We Are The Mighty включил военно-воздушные силы Украины в десятку худших в мире за 2018 год из-за устаревшей техники, слабой подготовки летного состава и плохого технического обслуживания. В антирейтинге портала украинские ВВС заняли шестое место между Ираном и Пакистаном.
РИА Новостивчера в 20:38
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Финансы
Доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабря
В начале дня рубль укрепился против основных иностранных валют, курс доллара упал ниже 67 рублей впервые с 18 декабря, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Ценные вещи обнаружены на месте обрушения дома в Магнитогорске
Ценные вещи были найдены при разборе завалов обрушившегося подъезда дома по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске.
Обновлено в 02:38
Политика
Япония предложит России отказаться от компенсаций по Курилам
Одним из условий подписания мирного договора между Россией и Японией по итогам Второй мировой войны - 70-летнего вопроса двусторонних отношений - может стать взаимный отказ от прав требовать какие-либо компенсации, связанные с Южными Курильскими островами.
Обновлено в 02:24
Происшествия
В Пекине совершено нападение на школу, ранены 20 детей
Обновлено в 02:23
Общество
В России вступил в силу запрет на «сухой алкоголь»
С 8 января в России начал действовать запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
В США включили ВВС Украины в десятку худших в мире
Американский портал We Are The Mighty включил военно-воздушные силы Украины в десятку худших в мире за 2018 год из-за устаревшей техники, слабой подготовки летного состава и плохого технического обслуживания.
Обновлено вчера в 20:38
Общество
В Россию придут аномальные морозы
Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено вчера в 13:51
Экономика
Amazon стала самой дорогой компанией в мире
Компания Amazon, специализирующаяся на продаже товаров через интернет, обогнала конкурентов по капитализации, сообщила газета The Wall Street Journal 7 января.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Украина вернет томос об автокефалии в Стамбул
Томос об автокефалии "новой церкви" Украины в ближайшие дни увезут обратно в Стамбул, рассказал руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш.
Обновлено вчера в 14:36
Технологии
Mastercard решила поменять логотип
С логотипа международной платёжной системы исчезнет её название.
Обновлено вчера в 15:53
Армия и оружие
СМИ сообщили о разработке новой ракеты «Калибр-М» в России
В России ведутся работы по созданию новой крылатой ракеты «Калибр-М» для Военно-морского флота (ВМФ) с дальностью полета более 4,5 тыс. км. Об этом 8 января сообщил агентству ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 03:12
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Кушнерев
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Германии задержали подозреваемого в хакерских атаках на политиков
Полиция Германии задержала в федеральной земле Гессен на западе страны молодого человека, который подозревается в совершении серии хакерских атак на немецких политиков и знаменитостей, а также краже их личных данных.
Обновлено в 04:04
Политика
Путин рассказал о наличии у него звания лейтенанта артиллерии
Президент России Владимир Путин заявил, что получил звание лейтенанта как командир взвода управления гаубичной артиллерии.
Обновлено в 03:08
Политика
Путин во время визита в Петербург успокоил расплакавшуюся девочку
Президент России Владимир Путин во время своего визита в Санкт-Петербург специально вышел из машины, чтобы сфотографироваться с девочкой, которая расплакалась из-за того, что не успела сделать с ним снимок.
Обновлено вчера в 23:50
Спорт
Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января
Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
Обновлено вчера в 10:23
Происшествия
Бывший глава Nissan назвал свой арест несправедливым
В суде Карлос Гон заявил, что посвятил возрождению Nissan два десятилетия своей жизни и что его задержание было несправедливым.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
В Анкаре начался суд по делу об убийстве посла Карлова
Первое слушание по делу об убийстве посла России в Турции 62-летнего Андрея Карлова в 2016 году началось в Анкаре.
Обновлено в 03:12
Политика
Савченко о ситуации с церковью на Украине: «У нас есть один Бог»
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Во Франции хотят наказывать за несогласованные митинги
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступил за принятие закона, предусматривающего наказания за несогласованные акции протеста, сообщает FranceInfo.
Обновлено вчера в 14:49
Автоспорт
Эдуард Николаев на «КАМАЗе» выиграл первый этап «Дакара-2019»
Завершился первый этап Лима - Писко ралли-марафона «Дакар». Его победно выиграл экипаж Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-масткр».
Обновлено вчера в 17:10
Армия и оружие
Беспилотник ВВС США провел разведку у берегов Крыма
Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk в понедельник провел разведку у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter.
Обновлено в 00:52
Общество
Канадский журналист оценил результаты борьбы за трезвость в России
Двенадцать лет назад жители России употребляли около 15 литров алкоголя на человека в год, однако сейчас данный показатель приближается к 10 литрам – к уровню Франции и Германии, пишет журналист канадской телерадиокомпании CBC Крис Браун.
Обновлено вчера в 18:52
Энергетика
На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах до 43%
В «Укртрансгазе» заявили, что объём газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43%.
Обновлено в 02:38
Общество
В Австралии более 20 человек пострадали от ожогов ядовитых медуз
Обновлено в 02:49
Общество
В МВД назвали самую популярную у фальшивомонетчиков купюру
Пятитысячная купюра остается самой подделываемой в России. Об этом рассказали в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:49
Экономика
В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей
Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено вчера в 07:50
Хоккей
Тарасенко забил всем соперникам «Сент-Луиса» в НХЛ
Обновлено в 01:22
Политика
МИД: Задержанного за шпионаж Уилана навестили только представители США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что дипмиссии Великобритании и Ирландии запросили соответствующие разрешения в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях и имеют право навестить задержанного с его согласия.
Обновлено вчера в 11:14
Армия и оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
Обновлено вчера в 19:39