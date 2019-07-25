На федеральном уровне смертная казнь не осуществлялась в США с 2003 года. При этом властям штатов было разрешено самостоятельно определять, отменять высшую меру наказания или нет. В 23 штатах смертная казнь запрещена.

В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне

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