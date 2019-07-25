Политика
В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровнеРБК 11:45
На федеральном уровне смертная казнь не осуществлялась в США с 2003 года. При этом властям штатов было разрешено самостоятельно определять, отменять высшую меру наказания или нет. В 23 штатах смертная казнь запрещена.
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Политика
Сенат США обвинил Россию во вмешательстве в выборы с 2014 года
Сенатский комитет США обвинил РФ во вмешательстве в инфраструктуру выборов в 2014-2017 годах, следует из опубликованного документа.
Обновлено в 15:37
Игры
Появились первые оценки Wolfenstein: Youngblood от прессы
За день до релиза игровая пресса выпустила рецензии на Wolfenstein: Youngblood. Оценка игры на Metacritic составила 77 баллов.
Обновлено в 14:32
Политика
Юнкер и Джонсон обсудили Brexit
Глава ЕК Жан-Клод Юнкер и новый премьер Великобритании Борис Джонсон говорили по телефону в четверг и обсудили Brexit.
Обновлено в 13:54
Политика
Соловьёв считает, что Зеленский обиделся на Путина
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено в 11:38
Политика
СБУ объяснила освобождение российских моряков с захваченного танкера
Служба безопасности Украины (СБУ) отпустила экипаж российского танкера NEYMA, который задержали в порту Измаила Одесской области, поскольку моряки не нарушали международные нормы морского права и законы Украины.
Обновлено в 14:40
Наука
Химики из России научились идеально «красить» нанотрубки
С момента открытия углеродных нанотрубок в 1991 году ученые считали, что их ожидает большое будущее в современной промышленности.
Обновлено вчера в 05:40
Политика
Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в России
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.
Обновлено в 13:19
Общество
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
В Париже побит абсолютный температурный рекорд, сообщила метеорологическая служба Meteo France.
Обновлено в 09:00
Авто
Названы самые популярные в России китайские автомашины
Обновлено в 05:12
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено в 07:53
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Культура
Загитова рассказала, когда и где покажет новую программу
Обновлено в 14:00
Экономика
Эксперты ВШЭ назвали основной риск для российской экономики
Наибольший риск российской экономики связан со снижением новых заказов на производство продукции, это увеличивает вероятность негативных сценариев, следует из бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленного НИУ ВШЭ.
Обновлено в 08:50
Экономика
Правительство выделит почти 700 млн рублей субсидий Иркутской области
Глава кабмина Дмитрий Медведев сообщил, что направят 493 миллионов рублей на восстановление мостов и дорог в Иркутской области.
Обновлено в 06:32
Политика
Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах
Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.
Обновлено в 12:37
Гаджеты
Xiaomi представила новый ноутбук RedmiBook
ИА «Ореанда-Новости» Бренд Redmi, который является собственностью компании Xiaomi, презентовала свой новый ноутбук на базе iCore 3. По словам представителей, этот ноутбук является самым дешёвым продуктом компании, его цена составляет 3199 юаней, или примерно 29400 рублей.
Обновлено в 13:05
Игры
Разработчики GTA Online заблокировали обновление с казино в 54 странах
Обновление с казино в Grand Theft Auto Online оказалось недоступно в 54 странах, в том числе в Португалии, Южной Корее и Чехии.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Ксения Бородина бросила мужа и детей и сбежала из страны
Ксения Бородина опубликовала в Instagram новый пост. В нем она рассказала о своем решении, и к чему оно привело.
Обновлено вчера в 13:50
Здоровье
Названы вызывающие рак хронические болезни
Врачи рассказали о хронических заболеваниях, к которые приводит к возникновению рака. Об этом 25 июля сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:00
Политика
МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в работе на ГРУ
МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в тайной деятельности в пользу Главного разведывательного управления (ГРУ) "в ущерб Австрийской Республике", говорится в заявлении министерства.
Обновлено в 14:04
Общество
В Госдуме предложили добавлять золотым медалистам 11 баллов к ЕГЭ
В Госдуму внесен законопроект о начислении школьникам с золотой медалью как минимум 11 баллов к итогам единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено в 03:10
Политика
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
Обновлено в 06:29
Единоборства
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено в 14:46
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Собчак ответила Шнурову откровенным видео
Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.
Обновлено в 03:57
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в первом матче квалификации Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 14:51
Наука
Потепление в XXI веке оказалось первым глобальным за две тысячи лет
Потепление в XXI веке оказалось первым крупнейшим за последние две тысячи лет на Земле, сообщает международная группа ученых на страницах издания Science Alert.
Обновлено в 13:30
Общество
Танцующий лес в Калининградской области огородят от туристов
Руководство национального парка «Куршская коса» в Калининградской области решило огородить танцующий лес изгородью.
Обновлено в 15:18