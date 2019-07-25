Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне. О принятом решении сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне

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