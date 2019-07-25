Политика
В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровнеРБК 11:45
Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне. О принятом решении сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 14:39, Вашингтон
Здоровье
Жительница подмосковной Балашихи родила четверню
Обновлено в 11:53
Происшествия
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе курортного города, рассказали в управлении МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:14
Политика
Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в России
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.
Обновлено в 13:19
Авто
«АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет цены
Обновлено в 08:47
Политика
МВД Австрии объявило в розыск подозреваемого в работе на ГРУ
МВД Австрии объявило в розыск Игоря Егоровича Зайцева.
Обновлено в 13:29
Политика
Уголовное дело и обыски у оппозиции, по некоторым данным, связаны с призывами к уличным протестам
В действиях лидеров протеста власть увидела классический "оранжевый" сценарий, который, по ее мнению, грозит перекинуться на другие регионы, - передает телеканал.
Обновлено в 13:30
Экономика
Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян
Порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах.
Обновлено в 02:11
Политика
СБУ объяснила освобождение российских моряков
«Во время проведения следственных действий установлено, что экипаж танкера, находившийся на борту, не нарушал нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания установлено не было», — заявили в пресс-службе.
Обновлено в 13:41
Происшествия
В Подмосковье женщину убили на детской площадке
В Московской области мужчина зарезал прохожую на детской площадке.
Обновлено в 12:06
Общество
О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре
В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем.
Обновлено вчера в 12:53
Политика
Володин счел несправедливой идею заплатить за годы отсутствия в ПАСЕ
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает несправедливыми призывы к России заплатить взносы в бюджет Совета Европы с 2017 года, когда Москва не участвовала в работе Парламентской ассамблеи.
Обновлено в 08:18
Политика
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет вместе
В числе звезд, посетивших светское мероприятие, оказались Максим Виторган и Нино Нинидзе, совершившие первый публичный выход в качестве пары. @ninosha13 Фотографам удалось запечатлеть их вместе, несмотря на то что они старались держаться вдалеке от фотоколла.
Обновлено в 09:40
Политика
Дипломата КНДР вызвали в МИД из-за задержания рыболовного судна
Временный поверенный в делах КНДР в РФ Чин Чжон Хёп был вызван в МИД в связи с задержанием российского траулера "Сянхайлинь-8".
Обновлено в 14:08
Происшествия
В Киеве возбудили дело после попытки нападения на Порошенко
В Киеве возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» после попытки неизвестных напасть на бывшего украинского президента Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований.
Обновлено в 14:34
Авто
Тюнеры хотят выпустить обновленный ГАЗ-69 «Козлик»
Тюнинг-ателье Truck Garage собирается выпустить лимитированную серию обновленного внедорожника ГАЗ-69.
Обновлено в 07:53
Единоборства
Матиас отказался от гонорара за бой с Дадашевым
Обновлено в 14:22
Финансы
Курс грузинского лари обновил антирекорд
В начале июля Национальный банк Грузии на фоне обострения грузино-российских отношений впервые за всю историю установил новый антирекорд, согласно которому один доллар стоил 2,90 лари.
Обновлено в 11:34
Политика
Зеленский и Трамп поговорили по телефону
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 14:03
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Гаджеты
В салоны Samsung приглашают прийти с собаками
Для продвижения акции компания придумала необычную рекламную кампанию, главным героем которой стала собака, которая катается на скейте.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Банда подростков нападает на жителей Мещеры
Обновлено в 04:50
Здоровье
О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты
Обновлено в 05:09
Политика
Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах
Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.
Обновлено в 12:37
Футбол
«Арсенал» объявил о переходе Себальоса
Добавим, что Себальос перешел в Реал в 2017 году из Бетиса за 16,5 миллиона евро.
Обновлено в 10:02
Политика
Юнкер и Джонсон обсудили Brexit
Глава ЕК Жан-Клод Юнкер и новый премьер Великобритании Борис Джонсон говорили по телефону в четверг и обсудили Brexit.
Обновлено в 13:54
Политика
В Крыму ответили на предложение создать «национальную автономию»
Заявление советника президента Украины Никиты Потураева о проекте создания «национальной автономии» крымских татар на территории полуострова является вмешательством во внутренние дела России.
Обновлено в 14:32
Политика
Су-су-су: Кличко начал заикаться на фоне уголовного дела и увольнения
У мэра Киева опять возникли трудности дикцией – Виталий Кличко не смог с первого раза выговорить словосочетание "институт судебных экспертиз".
Обновлено в 13:55
Авто
«Автотор» планирует построить новый завод в Калининграде
Калининградский «Автотор» намерен в 2020 году построить завод с производственной мощностью 50 тыс. легковых машин в год.
Обновлено в 02:31
Футбол
Сын легенды сборной Швеции может перейти в «Спартак»
Нападающий "Норрчепинга" Йордан Ларссон может перейти в московский "Спартак", сообщает Expressen.
Обновлено в 12:59