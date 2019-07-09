Финансы
В США в сентябре может произойти дефолтREGNUM 22:31
Аналитики предлагают как выход из ситуации — поднять потолок госдолга в ближайшие недели. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что потолок госдолга нужно поднять в ближайшее время.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 23:08, Вашингтон
Политика
Кремль счел мат в адрес Путина в эфире большим позором для грузин
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что оскорбление Владимира Путина нецензурными словами в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» является «большим позором для грузин».
Обновлено в 05:37
Политика
Трамп отказался сотрудничать с британским послом в США
Получила продолжение история с утечкой в СМИ секретных записок британского посла в США с резкой критикой в адрес американского лидера.
Обновлено в 19:01
Происшествия
Во Флориде на испытательной площадке SpaceX произошел пожар
На площадке для испытаний космического корабля Starship, который разрабатывает компания SpaceX, вспыхнул пожар.
Обновлено в 20:47
Политика
Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам
Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Авто
Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus
Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
Обновлено в 04:30
Авто
УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор
Заволжский моторный завод, входящий в состав группы компаний Sollers, начал выпуск пробной партии моторов ZMZ Pro в новом исполнении, адаптированном под работу с автоматической трансмиссией Punch 6L50.
Обновлено в 04:35
Интернет
Instagram объявил о новых функциях по защите пользователей от травли
Социальная сеть Instagram объявила о новых функциях, которые направлены на борьбу с «онлайн-травлей».
Обновлено в 21:59
Политика
Собчак заступилась за Путина после ругательств в эфире «Рустави 2»
Телеведущая Ксения Собчак встала на защиту российского президента Владимира Путина, которого нецензурно оскорбил журналист в эфире грузинского канала «Рустави 2». Об этом она написала в Telegram-канале Собчак напомнила свою позицию, которая осталась неизменной с тех пор, как она стала сторонницей оппозиции.
Обновлено в 23:06
Авто
Стала известна цена лимузина Aurus
«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей», – заявил глава минпромторга агентству Reuters.
Обновлено в 04:52
Экономика
Почти 80% минеральной воды оказалось контрафактом
Обновлено в 10:44
Здоровье
Какие импортные медизделия больше не допустят к госзакупкам
Сегодня, 9 июля, вступило в силу постановление правительства, которое расширяет список зарубежных медицинских изделий, госзакупки которых теперь ограничены.
Обновлено в 22:03
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено в 17:27
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Технологии
Экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, берегах и аэродромах
Экраноплан "Чайка", спроектированный в России, может стать универсальной транспортной системой, базирующейся как на воде, так и на берегах с небольшим уклоном и даже на аэродромах, сообщил РИА Новости председатель совета директоров ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Алексеева Георгий Анцев.
Обновлено в 21:05
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Обновлено в 19:45
Общество
Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.
Обновлено в 22:29
Общество
Алтайский министр озвучил главную проблему российского образования
Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко поделился своим мнением по поводу того, что является главной проблемой российского образования.
Обновлено в 19:36
Наука
Жизнь после смерти. Ученые объяснили, что происходит в загробном мире
Загробный опыт находит научное объяснение В 2017 году специалисты из Льежского университета (Бельгия) изучали письменные свидетельства 154 пациентов, переживших клиническую смерть.
Обновлено вчера в 01:00
Политика
Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину
Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено в 05:40
Общество
В МЧС рассказали о пожарах из-за удлинителей и обогревателей
Некачественные розетки, электрические провода и удлинители могут стать причиной возникновения пожара, поэтому стоит не экономить на безопасности и приобретать лишь сертифицированную продукцию, заявили в МЧС в беседе с РИА "Новости".
Обновлено в 21:56
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено в 20:00
Происшествия
Мотоциклист пострадал при столкновении с Mazda на востоке Москвы
Мотоциклист пострадал в дорожной аварии с участием легкового автомобиля в Сокольниках, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 16:23
Экономика
Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку
Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени.
Обновлено в 10:27
Политика
Зеленский допустил особый статус русского языка в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным введение особого статуса русского языка для населения Донбасса после того, как там завершится война.
Обновлено в 15:39
Авто
Новый кроссовер Hyundai Venue начнут продавать в 2019 году
Мировые продажи нового компактного кроссовера Hyundai Venue начнутся во второй половине 2019 года.
Обновлено в 22:28
Политика
Володин рассказал о нарушении ПА ОБСЕ в отношении российской делегации
Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил о нарушениях, допущенных Парламентской ассамблеей ОБСЕ в отношении российской делегации.
Обновлено в 10:24