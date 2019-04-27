В США в результате стрельбы в синагоге есть пострадавшиеРоссийская газета 16:16

В США три человека ранены в результате стрельбы в синагоге. Инцидент произошел в калифорнийском городе Поуэй.

В США в результате стрельбы в синагоге есть пострадавшие

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