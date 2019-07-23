Федеральная торговая комиссия (ФТК) Соединенных Штатов на текущей неделе объявит о достижении соглашения с компанией Facebook по делу об утечке данных пользователей. Соцсеть должна будет заплатить $5 млрд в качестве штрафных санкций, сообщает Reuters.

В США в ближайшее время могут объявить о штрафе для Facebook в $5 млрд

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