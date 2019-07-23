Экономика
В США в ближайшее время могут объявить о штрафе для Facebook в $5 млрдREGNUM 03:00
Федеральная торговая комиссия (ФТК) Соединенных Штатов на текущей неделе объявит о достижении соглашения с компанией Facebook по делу об утечке данных пользователей. Соцсеть должна будет заплатить $5 млрд в качестве штрафных санкций, сообщает Reuters.
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Facebook выплатит $5 млрд за нарушения, допущенные при обработке личных данных пользователей
Комсомольская правдавчера в 16:39
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 03:17, Вашингтон
Армия и оружие
Южная Корея обвинила РФ в нарушении воздушного пространства
Корейское агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов (КНШ) вооруженных сил республики сообщило, что самолет ВКС РФ дважды за утро нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено в 02:52
Политика
В Нью-Йорке запретили удалять когти у кошек
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал закон, запрещающий удаление когтей у кошек.
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Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Происшествия
Пострадавшие при пожаре в Хабаровском крае дети находятся в коме
Трое детей, пострадавших при пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, находятся в коме.
Обновлено в 01:24
Общество
Мэр Кунгура отозвал свое заявление на родителей детей-инвалидов
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Футбол
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Шведский нападающий Златан Ибрагимович нанёс травму сопернику во время матча американской Высшей футбольной лиги (MLS).
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Политика
Госбюро расследований Украины повторно вызвало Порошенко на допрос
Ранее директор Госбюро расследований Роман Труба анонсировал вызов бывшего лидера страны на допрос по делу об отмывании денег при продаже завода "Кузница на Рыбальском".
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В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено вчера в 11:18
Технологии
В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN
Минкомсвязь в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» предложила меры защиты от фишинга или подмены сайтов, которые потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Пассажиры Azur Air не смогли вылететь из Антальи в Москву
Из-за сегодняшних проблем в аэропорту «Шереметьево» 500 пассажиров компании Azur Air не смогли вылететь из Антальи в Москву.
Обновлено вчера в 13:47
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
Двое пассажиров такси погибли в ДТП на Обводном канале
Обновлено в 01:47
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Политика
Партия Зеленского анонсировала новые выборы
Главным аргументом принятия решения стали результаты партии Зеленского «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную Раду.
Обновлено в 01:57
Технологии
Сотрудникам банков могут запретить пользоваться смартфонами на работе
Пользоваться на рабочем месте смартфонами могут запретить банковским служащим.
Обновлено вчера в 18:16
Политика
ЦИК перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что ведомство перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 10:38
Футбол
ФК «Ростов»: в РФС признали ошибки арбитра в матче со «Спартаком»
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил об ошибках, допущенных арбитром Кириллом Левниковым в ходе матча 2-го тура РПЛ между футбольными клубами «Ростов» и «Спартак», сообщает пресс-служба донской команды.
Обновлено в 02:04
Политика
ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25
Культура
В Барнаул съезжаются гости фестиваля «Шукшинские дни на Алтае»
О спектаклях по произведениям Шукшина, которые ставились на подмостках алтайских театров, расскажет выставка в музее истории литературы, искусства и культуры Алтая.
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Порошенко планирует «расшатать ситуацию» на Украине, пишут СМИ
Представители команды бывшего президента Украины Петра Порошенко планируют создать протестное движение.
Обновлено в 01:46
Авто
Названы комплектации Lada XRay Cross с вариатором
Накануне запуска в продажу АвтоВАЗ рассекретил комплектации и ценники на обновленную Lada XRay Cross с приставкой "AT".
Обновлено 20 июля в 07:19
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда»
На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.
Обновлено вчера в 11:30
Финансы
Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставки
Сбербанк не планирует изменять процентные ставки по ипотеке после введения ипотечных каникул, заявил зампред правления кредитной организации Олег Ганеев.
Обновлено в 02:38
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
На серой ветке московского метро произошел сбой
Обновлено в 01:28
Кино
СТС вырезал из фильма «Ограбление по-итальянски» фразу про украинцев
Обновлено вчера в 12:01
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Экономика
Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения
Согласно новым требованиям закона, принятого Госдумой 16 июля, банковским платежным агентам запрещено использовать удаленную ККТ в терминалах, пишет РБК во вторник, 23 июля.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В РЖД прокомментировали ситуацию с аварией на Северной железной дороге
UPD: Между станциями, где прервано движение пассажирских поездов на Северной железной дороге, организовано автобусное сообщение по договоренности ОАО «РЖД» с ПАО «Газпром» и правительством Республики Коми до восстановления движения на данном участке курсируют 28 автобусов вместимостью 45 мест каждый.
Обновлено вчера в 13:28