В США уровень безработицы снизился до показателей 1969 годаИзвестия вчера в 16:33

В США уровень безработицы снизился до показателей 1969 года. Об этом 3 мая сообщает NBC News. По данным телеканала, в апреле появилось более 263 тыс. новых рабочих мест, соответственно, безработица снизилась до 3,6%.

В США уровень безработицы снизился до показателей 1969 года

Происшествия В ДТП на Кубани погибли два комика Stand Up На Кубани в страшном ДТП трассе Белореченск - Нижневеденеевский погибли два комика из телевизионного развлекательного шоу Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Политика КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ» Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.

Шоу-бизнес Вся правда о победе дочери Алсу: что сказал финалист «Голоса» Несмотря на скандал с возможной фальсификацией голосов в пользу дочери Алсу, юные артисты продолжают общение в общем чате.

Энергетика Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн грн (около $1 млн) выручки.

Политика Политолог заявил, что Коломойский теряет влияние на Зеленского По мнению Сергея Белашко, на взаимодействие с Владимиром Зеленским рассчитывает другой бизнесмен Влияние на нового президента Украины Владимира Зеленского оказывает бизнесмен Виктор Пинчук, а олигарх Игорь Коломойский утрачивает свой авторитет, передает РИА Новости заявление украинского политолога Сергея Белашко.

Авто Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет Рейтинг Топ-10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет, был составлен зарубежными экспертами и оказалось, что в нем в основном присутствуют машины японских марок.

Космос Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon стартовала к МКС Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon, который должен доставить груз для Международной космической станции (МКС), стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида).

Авто Гиперкар Lykan HyperSport превратили в полицейский автомобиль Всего было построено 7 экземпляров гиперкара, и один из них стал частью полицейского автопарка Абу-Даби.

Происшествия На химзаводе в Иллинойсе прогремел взрыв В результате взрыва на химзаводе в городе Уокиган в округе Лейк пострадали, по меньшей мере, четыре человека.

Авто Эксперты определили лучший автомобиль для дачников Дачникам предложили транспортные средства с вместительным багажником, большим клиренсом и надежным мотором.

Происшествия Российский военный погиб из-за взрыва на полигоне В Свердловской области на полигоне произошел взрыв, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Происшествия Более 100 следователей и прокуроров осудили в 2018 году Более 100 прокуроров и следователей были осуждены в России за уголовные преступления в 2018 году, говорится в статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ.

Общество Короля Таиланда официально короновали Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.

Футбол Россиянин Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по футболу Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко стал рекордсменом по забитым мячам за один сезон в чемпионате Чехии по футболу.

Происшествия Башенный кран упал на западе Москвы На западе столицы упал башенный кран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

Здоровье Туристы из России застряли в Монголии из-за вспышки чумы Туристы из Новосибирска пожаловались, что застряли в Монголии из-за вспышки чумы — туристов не выпускают из города Улгий.

Политика В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе» Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.

Энергетика В некачественной нефти из России увидели удар по всей нефтехимической отрасли Белоруссии Поступление некачественной нефти из России негативно скажется на всей нефтехимической отрасли Белоруссии, заявил председатель госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Политика Партия Мэй потерпела поражение на региональных выборах Партия Терезы Мэй получила рекордное низкое количество голосов на региональных выборах в Англии и Северной Ирландии.

Политика Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцев В Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины.

Энергетика Казахстан возобновил транзит туркменского газа в Россию Казахстанский национальный газовый оператор АО "КазТрансГаз" возобновил транзит туркменского товарного газа через территорию республики в Россию.

Гаджеты В работе браузера Firefox произошел глобальный сбой Стоит отметить, что в работе браузера Firefox не впервые произошел глобальный сбой.

Авто На покупку иномарок в России потрачено более 500 млрд рублей Лидирует в этом рейтинге KIA – продукция корейской марки за отчетный период обошлась россиянам в 70 млрд рублей.

Происшествия В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.

Экономика Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.